Tesla dépose la marque Cyberquad (mais pas pour son quad électrique)

Le Cyberquad est un quad électrique pour 2 personnes qu’Elon Musk a présenté en novembre 2019, en même temps que le Cybertruck, un énorme semi-remorque électrique. À la fin de cette présentation, tout le monde pensait que le Cybertruck serait tout ce que Tesla dévoilait ce jour-là, jusqu’à ce qu’Elon Musk révèle un concept de véhicule tout-terrain : le Cyberquad, un quad quatre roues motrices 100 % électrique qui pourrait sortir dans les années à venir. De quoi faire monter peut-être encore le cours de l’action, comme l’espère cet investisseur américain qui a accumulé 4,6 milliards d’actions du constructeur.

Le Cyberquad devait être une option du Cybertruck, le semi-remorque électrique de Tesla

Tesla a déclaré que le Cybertruck serait produit dans ses usines à partir de fin 2022, soit un an plus tard que prévu initialement. Le Cyberquad devrait logiquement être produit en même temps. Il a d’ailleurs été prévu par Elon Musk qu’il soit vendu comme « option » du Cybertruck.

En vue sans doute de préparer la sortie du petit véhicule tout-terrain, Tesla vient de déposer une nouvelle demande de marque auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis. À cette précision près qu’il ne l’a pas fait semble-t-il pour le Cyberquad lui-même. Ce dépôt de marque couvre en effet seulement deux classes : les jeux et jouets d’une part, et les articles de sport et vêtements, d’autre part.

La marque Cyberquad n’est pas encore détenue par Tesla pour son véhicule tout-terrain

Aucun autre détail sur ce dépôt de marque n’a été révélé par Tesla ni qui que ce soit d’autre. Cependant, on sait que le constructeur de véhicules électriques a déposé une demande de marque en septembre 2019 aux États-Unis pour la classe véhicules, ainsi qu’au niveau international. Mais cette demande n’a pas encore abouti : Tesla ne détient pas encore la marque pour le Cyberquad lui-même. Le constructeur automobile a d’ailleurs demandé une « extension de délai ».

La marque nouvellement déposée sera donc probablement utilisée pour produire certains vêtements aux couleurs du véhicule Cyberquad, qui seront vendus dans la boutique en ligne de Tesla.

