Tesla est la marque qui décote le plus en 2024, avec une chute de 28,9 % en un an !

Les Tesla perdent de la valeur plus vite que n’importe quelle autre marque, selon une étude d’iSeeCars. Le prix moyen d’une Tesla d’occasion a chuté de 28,9 % en un an, soit trois fois plus que Maserati ! Est-ce le prix à payer pour l’innovation ?

Les Tesla perdent plus en valeur que les autres voitures © Tom’s Guide

Tesla, le pionnier du véhicule électrique grand public, arrive en tête d’un classement peu glorieux : celui des marques dont les voitures perdent le plus de valeur au fil du temps. Une étude récente d’iSeeCars révèle une dépréciation alarmante de 28,9 % en un an pour la marque californienne.

Les Tesla sont (de loin) les voitures qui perdent le plus de valeur à la revente

L’étude d’iSeeCars a analysé 1,8 million de voitures d’occasion (âgées de 1 à 5 ans) vendues entre février 2023 et 2024. Le prix, le marché et de nombreux autres facteurs ont été pris en compte pour déterminer la chute de la valeur des véhicules en un an.

Et Tesla est largement en tête du peloton de la dépréciation : le pionnier du véhicule électrique grand public arrive en première position. En seulement un an, le prix moyen d’une Tesla d’occasion est passé de 51 323 € à 36 515 €, tous modèles confondus (des prix convertis du dollar à l’euro puisqu’il s’agit d’une étude américaine). Soit une baisse de 28,9 % (14 808 €) en un an !

Ce chiffre est plus de trois fois supérieur à celui de Maserati et deux fois celui d’Alfa Romeo : à titre de comparaison, la décote chez ces deux marques, réputées pour la forte dépréciation de leurs véhicules, est de respectivement 9,2 % et 14,1 %.

Tesla Model Y

Mais pourquoi la valeur de revente des Tesla d’occasion baisse aussi radicalement ?

Mais alors, quelles sont les raisons de cette forte dépréciation ? Karl Brauer, analyste chez iSeeCars, pointe du doigt la stratégie de Tesla. « Le désir d’Elon Musk de maintenir les ventes de Tesla neuves en baissant les prix a eu un impact très négatif sur la valeur résiduelle de la marque » dit-il.

En effet, la politique tarifaire agressive de Tesla et l’évolution rapide du marché des VE jouent un rôle important. De plus en plus de constructeurs proposent des modèles électriques, et certains acheteurs peuvent désormais bénéficier du bonus écologique directement au point de vente. Ces éléments combinés pèsent lourdement sur le prix des VE d’occasion.

La Model 3 Performance a vu son prix baissé de 4500 € en un an, passant de 53 240 € à 48 700 €. Le Model X Plaid affiche une décote encore plus importante : son prix est passé de 138 990 € en janvier 2023 à 83 161 € aujourd’hui.

L’étude montre que l’ensemble du marché des VE est touché par une dépréciation plus importante que les voitures thermiques. En moyenne, les VE perdent 31,8 % de leur valeur en un an, contre seulement 3,6 % pour les véhicules à essence ou diesel. Les Chevrolet Bolt et Nissan Leaf arrivent en tête, suivies de près par les Tesla Model X (24,6 %), Model 3 (24,1 %) et Model S (20,5 %).

Si vous envisagez d’acheter une Tesla neuve, sachez que sa valeur de revente risque d’être plus faible qu’escompté. Gardez cela à l’esprit lors de votre prise de décision.

Source : ISeeCars