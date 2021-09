Un fan absolu d’Elon Musk déclare posséder près de 5 Mds $ d’actions Tesla

Koguan Leo (à gauche) et Elon Musk (à droite)

Le milliardaire sino-américain Koguan Leo a beaucoup tweeté ces derniers jours, en particulier à propos de Tesla et Elon Musk. Il s’y décrit lui-même comme un « fanboy d’Elon Musk », le président et fondateur de Tesla et SpaceX. Puis il a affirmé sur son compte Twitter, à la surprise générale, qu’il était « le troisième plus grand actionnaire individuel de Tesla », du fait de la détention de 6,2 millions d’actions du constructeur de véhicules électriques.

À lire aussi > Roadster de Tesla : Elon Musk reporte une nouvelle fois sa sortie

Koguan Leo est le troisième actionnaire individuel de Tesla après Elon Musk et Larry Ellison

Aucun document public n’a pu confirmer ce statut, c’est pourquoi Koguan Leo a précisé qu’il détenait ses actions sur plusieurs comptes. C’est Martin Viecha, le responsable des relations avec les investisseurs de Tesla, qui a confirmé qu’il était bien le troisième plus gros actionnaire de Tesla, derrière Elon Musk et Larry Ellison (le co-fondateur d’Oracle). Ses 6,2 millions d’actions Tesla équivalent actuellement à un capital d’environ 4,6 milliards de dollars. Est-ce un si bon investissement, quand on sait que les autorités américaines ont récemment déclaré que le système de conduite autonome de Tesla était « trompeur et irresponsable » ?

@bradsferguson, Please ask @MartinViecha, head of Investor Relation of Tesla, if I am Prof. Leo KoGuan and the 3rd largest individual shareholder of Tesla who owns more Tesla shares than that of ARK Invest and Baron Capital. Moreover, I challenge you to falsify KQID time engine. https://t.co/PMLwwohEmE — KoGuan Leo (@KoguanLeo) September 22, 2021

Le fan d’Elon Musk veut acheter un million d’actions Tesla supplémentaires l’année prochaine

En dépit de son incroyable fortune, Koguan Leo était parvenu à rester jusqu’ici sous le radar de la presse et des réseaux sociaux. On sait seulement qu’il est diplômé de l’université de Columbia et de la faculté de droit de New York, et qu’il a fondé SHI International Corp, une grande société informatique qu’il a fondé en 1989 et grâce à laquelle il a fait fortune.

Bien qu’il sera difficile de rattraper la capitalisation personnelle d’Elon Musk et de Larry Ellison, cela ne semble pas empêcher Koguan Leo d’essayer. Il est toujours acheteur d’actions et est allé jusqu’à affirmer qu’il était en train de lever des capitaux pour acheter un autre million d’actions Tesla d’ici le début de l’année prochaine. La gamme de véhicules électriques de la marque Tesla s’étoffe constamment et vous pouvez retrouver ici les prix actuels de ses modèles les plus emblématiques.

Source : Elektrek