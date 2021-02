Tesla : La model S déclarée voiture de luxe la plus prisée selon une étude

Lorsque l’on imagine le luxe dans le monde automobile, de grands noms comme Bentley, Rolls-Royce et autres voitures hors de prix nous semblent évidents. Et pourtant selon une étude, Tesla apparaît en haut du tableau.

Si l’on parle de voiture de luxe, que vous vient-il à l’esprit ? De grosses voitures, spacieuses, avec de gros moteurs et un luxe intérieur impressionnant. On imagine du cuir, de la ronce de noyer, le minibar intégré et pourquoi pas un parapluie dans la porte. Sur le bout de la langue de grands noms anglais comme Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Jaguar ou encore des berlines allemandes comme BMW, Audi ou Mercedes. En résumé, de grosses voitures à des tarifs exorbitants.

Model S. Source : Tesla

Et pourtant une étude récente menée par Money UK montre que dans le top des voitures de luxe les plus prisées, c’est un véhicule électrique qui prend la tête. Si la Tesla S ne présente aucun des gadgets luxueux mentionnés ci-dessus, il semblerait que son avance technologique sur la concurrence lui permette de prendre la première place devant l’Audi A8 et le BMW X7.

Une étude menée sur 148 pays

L’étude a été menée sur 148 pays à travers le monde entier. Pour comprendre ce résultat qui pourrait surprendre plus d’une personne, il est important d’expliquer comment Money UK a mené cette étude. Ici pas de questionnaire auprès de la population, mais une compilation des résultats renvoyés par les moteurs de recherches tels que Google.

La société a analysé le nombre de requêtes par pays, noté le véhicule de luxe le plus recherché dans chacun d’entre eux et établi le classement en fonction du nombre de fois où le véhicule est arrivé en tête dans un pays. Ce qui donne un top 5 :

Model S dans 29 pays

Audi A8 dans 22 pays

BMW X7 dans 19 pays

Porsche Panamera dans 17 pays

Range Rover SRV dans 15 pays

Des données plus complètes et les résultats pays par pays sont disponibles directement sur le site du commanditaire de l’étude. Sachez qu’en France, c’est la Bentley Continental GT qui est arrivée en tête.

Pourquoi un tel succès de Tesla

Les raisons derrière le succès de la Model S lors de cette étude sont multiples. Une des plus évidentes, étant donné la modalité du classement, est la présence massive de la marque dans l’actualité. En effet, rares sont les moments où Elon Musk n’est pas mentionné dans les nouvelles.

Une autre grande raison du succès de Tesla est à mettre au crédit de la rupture créée par la marque dans le monde automobile. L’autopilot, la personnalisation, les mises à jour OTA, l’orientation purement technologique de la voiture avec son immense tablette centrale aussi puissante qu’une Playstation 5 attirent de plus en plus la clientèle aisée. C’est « nouveau », tendance et surtout cela marque un écart avec le conformisme des voitures de luxe dans lesquelles on penserait plus s’installer à l’arrière que derrière le volant.

L’aspect zéro émission du moteur électrique attire une clientèle qui pourrait le voir comme plus écologique que les moteurs thermiques traditionnels. Bien que l’aspect écologique soit soumis à un grand débat, il est important de préciser que l’on parle ici de l’image que se font les clients et non pas d’une réalité chiffrée. Néanmoins, une autre caractéristique importante du moteur électrique est l’agrément de conduite. Un couple « camionesque » en permanence disponible et une accélération de supercar dans une berline silencieuse et confortable sont des atouts de taille pour une clientèle exigeante.

Un dernier point, et non des moindres, le prix. Même si l’on parle ici de personnes aisées, il est important de rappeler qu’une Tesla S Plaid+, se négocie avec un prix de départ inférieur de moitié par rapport à une Bentley ou une Rolls Royce. Une berline de luxe tendance, à la pointe de la technologie pour un prix « abordable » pourrait expliquer le succès de la Model S dans cette étude.

Source : insideevs