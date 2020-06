Tesla Model Y : un Youtubeur fait le bilan 3 mois après l’achat

Crédits : priceman 141 (CC-BY)



Des mois ont passé depuis la sortie de la Tesla Model Y, le crossover électrique dernier né du constructeur. Nous avons déjà rapporté les conclusions de l’expert automobile Sandy Munro et ses 10 découvertes majeures, ainsi que la liste des défauts à connaitre avant d’acheter ce nouveau véhicule.

Quelques défauts gênants

Récemment, nous étions revenus sur la difficulté pour les mécaniciens en centres de service Tesla de corriger certains de ces problèmes à cause de leur relative méconnaissance de la Model Y. Cette fois, Brian Jenkins qui gère la chaîne YouTube « i1 Tesla » revient sur ce qu’il a constaté depuis qu’il possède le véhicule. 3 mois et 9000 kilomètres lui donnent maintenant une vision claire sur ce qu’il aime et sur ce qu’il n’aime pas dans cette Model Y.

Après l’avoir conduite en ville, sur circuit, en off-road et sur de longs trajets, il est plus que satisfait du véhicule, mais revient sur quelques éléments négatifs. Le premier est la perte d’autonomie avec les roues de 21 pouces de série sur la version performance. Il revient aussi sur les problèmes de peinture qu’il a solutionnés en couvrant la voiture de vinyle, solution conseillée par Elon Musk pour changer la couleur du Cybertruck.

La Model Y reste la meilleure voiture qu’il ait eue

Il trouve aussi le bruit de vent, ce qu’un autre YouTuber avait considéré minime, mais il indique que le problème s’amplifie. Il regrette l’absence du Track Mode que l’on retrouve sur la Model 3. Ici, il a été remplacé par un mode off-road, relativement inutile de la hauteur de caisse. Heureusement, il aime sa voiture et la considère même comme la meilleure Tesla. Elle est spacieuse et confortable, même pour lui qui fait 1,93 m.

Il aime son accélération et le temps de chargement, dont nous parlions récemment avec les Superchargers v3. Il apprécie grandement l’espace d’intérieur qui est plus que suffisant au quotidien, bien qu’étant bien plus faible que sur la Tesla Model X. Enfin, il adore l’Autopilot qui « pense de plus en plus comme un humain » et le toit totalement vitré qui est, selon lui, le meilleur équipement de cette Model Y.

Source : InsideEVs