Tesla : les vitres de certaines Model 3 se brisent d’elles-mêmes

Kaur venait juste de recevoir sa Tesla Model 3 2021 Standard Range Plus, lorsque la vitre a explosé quelques minutes seulement après la livraison du véhicule à son domicile le soir du premier janvier.

Les voitures Tesla sont confrontées à bon nombre de problèmes de finitions. On a, par exemple, pu voir le toit d’une Tesla Model Y qui s’envole sur l’autoroute ou encore certains Model Y qui souffrent de problèmes d’étanchéité. D’après InsideEVs, ce n’est pas la première fois que des utilisateurs rapportent des incidents concernant des vitres qui se brisent.

Les vitres des Tesla Model 3 peuvent exploser toutes seules

Kaur a décrit la scène à InsideEVs « La même chose que ce qui est arrivé à d’autres propriétaires en mars m’est arrivée quelques minutes après la livraison. C’était aussi la vitre arrière droite de ma voiture, sauf que ma sœur et moi étions dans la voiture et faisions marche arrière. Je suis très troublée par cela et évidemment très déçue aussi. Nous avons cru qu’on nous tirait dessus. Même si c’était un événement fou, c’est une bénédiction que personne ne soit sur le siège arrière et que nous ayons décidé de ne pas prendre la route ce soir-là ! ».

Tesla a fait des changements sur les vitres de sa Tesla Model 3, mais uniquement à l’avant. En effet, les vitres avant sont désormais équipées d’un double vitrage, qui devrait mieux résister à ce genre de problème.

Comme vous pouvez le voir dans les vidéos ci-dessous, Kaur n’est pas la seule à avoir été confrontée à ce problème. Étrangement, on peut remarquer que dans les trois cas différents, il s’agit toujours de la vitre arrière droite qui vole en éclat. On peut donc se demander s’il ne s’agirait pas d’un problème de fabrication de la porte ou de la vitre.

