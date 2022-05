Tesla met à jour l’écran des modèles S et X. Il devient rotatif

Bien que le plan initial était d’offrir un écran inclinable, les écrans des nouveaux Model S et Model X étaient restés fixes jusqu’à présent.

Lorsque Tesla a annoncé pour la première fois le rafraîchissement des Model S et Model X, le nouveau design incluait un tout nouvel écran central de 17 pouces avec la capacité de s’incliner de gauche à droite. Pourtant, les modèles produits par la suite ne présentaient pas la modification.

L’écran rotatif en fonctionnement dans une Tesla (capture d’écran} – Crédits : Twitter/@TeslaFrunk

Juste avant que les livraisons ne commencent, le constructeur retirait tout ce qui pouvait faire référence à cet ajout de son site.

Un projet retardé

On peut supposer que Tesla a rencontré un souci en terme d’approvisionnement des pièces nécessaires, et pour ne pas prendre du retard aurait tout bonnement fait l’impasse sur l’innovation.

Le démontage de cette partie du véhicule semblait confirmer cette théorie. Il apparaissait que les modèles achetés après cette actualisation incluaient en fait les pièces permettant à l’écran d’effectuer sa rotation. À l’exception du moteur censé l’entraîner.

Tesla a commencé à inclure tout le matériel nécessaire

Les derniers véhicules produits par la firme incluent enfin tous les éléments nécessaires, y compris le petit moteur rotatif. Néanmoins, les utilisateurs ne sont pas encore en mesure de le faire fonctionner.

On ne sait pas si Tesla fournira une modernisation pour les véhicules plus anciens. Quant aux véhicules disposant déjà du matériel requis, une mise à jour à venir devrait permettre de le contrôler via l’interface utilisateur. Une vidéo postée aujourd’hui sur Twitter dévoile le processus en état de marche.

Tesla finally added screen swivel to the refreshed model s pic.twitter.com/JeldBrRTXw — Larry Li (@TeslaFrunk) May 3, 2022

Il semble que le pivotement de l’affichage se fera en appuyant sur un nouveau bouton ajouté au menu des commandes. Le nouveau bouton semble s’appeler « Affichage » et remplace le bouton Boîte à gants. En appuyant dessus, trois options s’offrent à vous, à gauche, au centre ou à droite. Si vous appuyez sur la direction souhaitée, l’affichage se déplace alors lentement vers la position souhaitée.

Le changement permet une meilleure expérience centrée sur le conducteur, mais la mesure dans laquelle il peut pivoter vers la droite le rend également parfait pour que le passager avant utilise l’écran.

Source : Electrek