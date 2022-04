Tesla Model 3 : la berline vaut-elle toujours le coup après 320 000 kilomètres parcourus ?

Après la Tesla Model S qui a parcouru 1,5 million de kilomètres et qui détient le record du plus de kilométrage d’une voiture du constructeur, voici une Model 3 avec plus de 320 000 kilomètres au compteur. Son propriétaire, Arthur Driessen, a roulé 200 000 miles (environ 320 000 kilomètres) en un peu moins de 4 ans. Il a partagé des mises à jour à 160 000 km et à 240 000 km et il donne maintenant son avis sur la Model 3 après avoir autant roulé avec. La berline électrique a-t-elle été à la hauteur de ses attentes ?

La Tesla Model 3 qui a roulé 320 000 kilomètres – Crédit : Arthur Driessen / YouTube

Arthur Driessen a partagé son aventure sur son blog et au travers d’une vidéo YouTube avec de jolis plans panoramiques. Avant de donner son avis final sur la voiture électrique, il est revenu sur plusieurs points, dont l’entretien, la dégradation de la batterie, et les performances en hiver.

Il a dépensé 12 000 $ en électricité pour recharger sa Tesla Model 3 aux Superchargeurs et 15 000 $ pour son entretien

Arthur n’a pas rencontré de sérieux problèmes techniques avec sa Model 3, mais il a évidemment dû changer quelques pièces à cause des aléas de la route. Il a notamment remplacé le clapet du port de charge, l’interrupteur de fenêtre côté conducteur, un phare antibrouillard arrière et d’autres petites choses.

Au niveau du prix de l’électricité, Arthur a dépensé 12 000 $ au total pour recharger sa Model 3 aux Tesla Superchargeurs. Il estime d’ailleurs que sa batterie a connu une dégradation d’environ 13 %, mais elle n’a pas eu besoin d’être remplacée. Selon l’ancien patron de Tesla, une batterie de voiture électrique devrait durer au moins 15 ans.

De plus, Arthur a expliqué qu’il a dû remplacer les pneus quatre saisons 6 fois au total alors qu’il utilise des pneus hiver pour la saison hivernale. À 1 100 $ le set de 4 pneus, cet entretien chiffre rapidement. Entre l’électricité et l’entretien de la Tesla Model 3, Arthur Driessen affirme avoir dépensé 27 000 $. En y ajoutant le prix initial de la berline électrique et les frais d’assurance au cours des 4 dernières années, le coût total de sa Model 3 monte à 85 000 $. Il estime avoir économisé plus de 30 000 $ par rapport à une voiture thermique.

Enfin, Arthur Driessen est très satisfait de sa Model 3 qui a parcouru 320 000 kilomètres. « Je ne veux plus jamais retourner sur un véhicule thermique. Le coût de l’entretien, du carburant et la façon dont ces voitures roulent. Ça m’ennuie de m’assoir dedans maintenant. L’achat de ma Model 3 a été la meilleure décision que j’ai jamais prise », a-t-il déclaré.

Source : InsideEvs