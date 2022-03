Tesla : une Model S roule 1,5 million de kilomètres, mais son moteur a été remplacé 9 fois

Le propriétaire d’une Model S détient le record du plus de kilométrage d’une voiture Tesla. Il a déjà parcouru plus d’1,5 million de kilomètres avec sa voiture électrique, mais il a dû aussi faire remplacer le moteur 9 fois et la batterie 3 fois.

Hansjörg Eberhard von Gemmingen a acheté d’occasion sa Tesla Model S P85+ en 2014. Elle avait déjà 30 000 kilomètres au compteur. Depuis, l’Allemand amateur de voitures s’est fixé l’objectif d’avoir le plus de kilométrage possible avec sa voiture électrique. Il avait déjà parcouru plus de 600 000 km avec une Mercedes 500 E, mais il s’est lancé dans les records sans émission. Avec ses plus d’1,5 million de kilomètres parcourus, cette Model S détient le record du monde de kilométrage d’une voiture Tesla.

Néanmoins, le parcours n’a pas été aussi évident que prévu. Von Gemmingen a dû passer plusieurs fois par les centres de service de Tesla pour faire réparer sa voiture. En effet, le propriétaire de la Model S est tombé en panne de moteur et de batterie à maintes reprises. Impossible de savoir s’il a reçu des pièces de mauvaise qualité remises à neuf ou si elles se sont usées sur la route.

Le conducteur se plaint de recevoir de la « vieille ferraille » sur sa Model S quand il fait remplacer le moteur

Hansjörg Eberhard von Gemmingen est encore loin de battre le record d’Irv Gordon. Décédé en 2018, il était le propriétaire de la Volvo P 1800 qui a roulé plus de 5 millions de kilomètres. Néanmoins, von Gemmingen compte bien aller le plus loin possible. Il n’est pas freiné par son manque de motivation, mais par les nombreux remplacements qu’il doit effectuer. Von Gemmingen n’est d’ailleurs pas le seul à être déçu du constructeur automobile. Récemment, un propriétaire d’une Model S s’était plaint d’un SAV médiocre et de mauvaises finitions.

Dans un tweet publié le 25 mars, le conducteur allemand a annoncé le neuvième remplacement du moteur électrique de la Model S. Il précise aussi qu’il pense avoir reçu un moteur de mauvaise qualité. « Il s’est cassé à nouveau. J’ai l’impression que de la vieille ferraille est installée », a-t-il tweeté. Quelques jours plus tôt, il se plaignait de ne pas avoir été invité à l’ouverture de Giga Grünheide, la nouvelle gigafactory de Tesla en Allemagne.

En plus des 9 remplacements du moteur électrique, von Gemmingen a aussi changé 3 fois la batterie de sa voiture. Il a heureusement pu profiter de la garantie. En effet, changer la batterie de sa Tesla sans garantie coûte une fortune. Quoi qu’il en soit, le conducteur allemand détient un record du monde avec sa Model S et ses 1,5 million de kilomètres,. Il faut tout de même relativiser, surtout si le moteur doit être remplacé tous les 166 000 kilomètres environ.

