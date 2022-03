Les batteries des voitures électriques devraient durer 15 ans, affirme le cofondateur de Tesla

JB Straubel, le cofondateur et ancien directeur technique de Tesla, affirme que les batteries des voitures électriques devraient avoir une durée de vie d’environ 15 ans avant de devoir être remplacées.

La question qui revient le plus souvent au sujet des voitures électriques est la durée de vie de leur batterie. Après combien de kilomètres ou d’années faudrait-il remplacer la batterie de sa voiture électrique ? On ne parle pas de l’autonomie comme la Tesla Model S qui a réussi à parcourir 1 210 km avec une nouvelle batterie révolutionnaire, mais bien de la durée de vie. Quel devrait être le nombre moyen de cycles de charge / décharge d’une batterie de voiture électrique ?

Une voiture Tesla – Crédit : Matt Henry / Unsplash

Cette question n’a pas encore de réponse précise puisque les voitures électriques sont relativement récentes sur le marché. Il n’y a pas suffisamment de données pour estimer la durée de vie d’une batterie. Néanmoins, selon Jeffrey Brian Straubel, la batterie d’une voiture électrique devrait durer au moins 15 ans environ. Cofondateur de Tesla, JB Straubel a été directeur technique du constructeur automobile pendant une quinzaine d’années.

À lire aussi > Tesla : sa batterie à plat, il explose sa Model S à la dynamite

Le cofondateur de Tesla s’est spécialisé dans le recyclage des batteries automobiles lithium-ion

Au cours d’une récente interview lors de la CERAWeek 2022, JB Straubel a donné son avis sur la durée de vie des batteries de voitures électriques. Il a déclaré que : « c’est une chose subjective en fonction de l’objectif des gens pour la voiture, mais je pense qu’elle [la durée de vie] devrait être de facilement 15 ans dans la plupart des cas. Je pense que la durée de vie de la batterie suivra probablement la durée de vie du véhicule. Personnellement, je pense qu’il est moins probable que les gens installent une nouvelle batterie dans une vieille voiture ».

Ingénieur de formation, JB Straubel était responsable du développement des batteries de Tesla jusqu’en 2019. Ses propos sont donc basés sur son expérience professionnelle avec Tesla. En dehors des batteries défectives, les batteries Tesla qui sont remplacées appartiennent souvent à des voitures avec beaucoup de kilomètres au compteur. Elles ont donc déjà une longévité relativement correcte. D’ailleurs, changer la batterie de sa Tesla coûte une fortune si la garantie n’est plus d’actualité.

Enfin, JB Straubel surveille de près la fin de vie des batteries de voitures électriques depuis qu’il a fondé Redwood Materials en 2017. Son entreprise est spécialisée dans le recyclage des batteries automobiles lithium-ion. Ford et Volvo travaillent déjà avec Redwood Materials pour recycler leurs batteries. Actuellement, quelques dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, de voitures électriques arrivent en fin de vie chaque année. D’ici les 15 prochaines années, ce nombre pourrait dépasser les millions. Le recyclage des batteries automobiles va donc prendre de plus en plus d’importance.

Source : Electrek