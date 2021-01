Tesla Model S et X : les versions restylées officialisées avec un intérieur futuriste

Les nouvelles versions des Tesla Model S et X ont enfin été officialisées par le constructeur américain. En plus du nouveau design et de l’habitacle revisité, Tesla en a profité pour changer les noms des versions disponibles dans les deux gammes.

Avant, les Tesla Model S et X disposaient de versions Grande Autonomie et Performance. Aujourd’hui, les versions Performance ont disparues, et ont été remplacées par les versions Plaid.

Cela fait un moment que les nouvelles Tesla Model S et X sont attendues par les fans. La Tesla Model S restylée avait été aperçue a de nombreuses reprises sur la route, mais nous n’avions jusqu’à lors pas pu voir le nouvel habitacle de la voiture électrique. Tesla semble avoir revu celui-ci en profondeur, on remarque notamment un volant qui ressemble beaucoup à celui de quelques supercars ou des voitures de Formule 1, ou encore l’écran principal qui est désormais à l’horizontale comme sur les Tesla Model 3 et Y. Ce changement d’orientation facilitera probablement les mises à jour logicielles, qui pourront alors être communes à toutes les voitures.

Un intérieur revisité et un nouveau look futuriste

L’intérieur des Tesla Model S et X est noir de série, mais vous pouvez aussi choisir un intérieur noir et blanc ou beige, moyennant 2100 euros. On remarque que certaines surfaces sont en bois de noyer, tandis que les sièges sont toujours en cuir végan. Tesla n’est pas avare sur les équipements de série, puisque les deux véhicules seront livrés avec trois écrans, incluant un écran central ajustable de 17 pouces, un écran HD face au conducteur ainsi qu’un écran arrière donnant accès au multimédia, aux jeux et aux contrôles de la ventilation aux passagers arrière.

Ces écrans seront alimentés par le puissant ordinateur de la voiture, qui dispose d’une puissance de calcul de 10 téraflops, soit presque autant que les nouvelles consoles de Microsoft et Sony. Vous pourrez même connecter des manettes sans fils et jouer à The Witcher 3 ou Cyberpunk 2077 sur un des écrans.

Sous l’écran se trouvent deux chargeurs à induction pour recharger votre smartphone ou vos écouteurs. Les voitures sont également équipées d’un système audio haut de gamme de 22 haut-parleurs avec réduction de bruit active. Les sièges, volants et rétroviseurs sont tous chauffants.

Tesla Model S et X : le constructeur renomme ses modèles

La Tesla Model S est disponible en trois versions : Grande Autonomie, Plaid, et Plaid+. La première, qui débute à 89 990 euros, promet 663 km d’autonomie, une vitesse maximale de 250 km/h et peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. La Plaid, elle, débute à 119 990 euros, et vient remplacer la version Performance. Elle a une autonomie de 628 km, une vitesse de pointe de 320 km/h et Tesla promet qu’elle est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2,1 secondes. Enfin, la version Plaid+ n’est autre que celle présentée par le constructeur américain lors du Battery Day en septembre dernier. On pourra compter sur plus de 840 km d’autonomie, 320 km/h et un 0 à 100 km/h en moins de 2,1 secondes pour un prix de 139 990 euros.

Du côté de la Tesla Model X, deux versions sont disponibles : Grande Autonomie et Plaid. La première dispose de 580 km d’autonomie, une vitesse de pointe de 250 km/h et un 0 à 100 km/h en 3,9 secondes pour 99 990 euros. La version Plaid est moins endurante, 547 km, mais peut aller jusqu’à 262 km/h et accélérer de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes. Cette dernière est disponible à 119 990 euros.

Le site de Tesla indique que ces nouvelles versions seront livrées à partir du mois de septembre. On peut noter que les anciennes ne semblent plus disponibles à la vente. Les Tesla Model 3 et Model Y n’aient pas eu droit à ces refontes, mais il n’est pas impossible que tout cela arrive sur les voitures les plus abordables à l’avenir. En effet, d’après Elon Musk, la Tesla Model Y produite en Europe sera très différente de la version américaine.

