Tesla : plus de 500 000 voitures électriques assemblées en 2020 et presque autant de vendues

Tesla vient tout juste de publier ses chiffres mondiaux de ventes et de production de 2020. Le constructeur américain fondé par Elon Musk a annoncé avoir produit 509 737 voitures électriques et en avoir vendu 499 550 en 2020, un véritable record.

Tesla s’en est extrêmement bien sorti en 2020 malgré la pandémie de Covid-19 et son lourd impact sur l’économie. Le PDG de Tesla, Elon Musk, estimait vendre 500 000 voitures électriques en 2020. Cet objectif n’a pas complètement été atteint, mais les chiffres sont tout de même très proches.

Des Tesla sur les routes de la Colombie-Britannique – Crédit : Aditya Chinchure / Unsplash

Après avoir réservé une double surprise pour la sortie du Model Y en Chine, Tesla est le premier constructeur automobile à dévoiler ses chiffres de vente et de production de l’année 2020, et il a de quoi en être fier. En effet, 509 737 voitures électriques ont été assemblées dans les Gigafactory de Tesla à travers le monde ces douze derniers mois. D’ailleurs, la construction de la Gigafactory de Berlin s’est retrouvée ralentie en décembre 2020 à cause des serpents et lézards en hibernation.

509 737 voitures électriques vendues et Elon Musk a presque atteint son objectif

À titre de comparaison, Tesla a vendu 367 500 voitures en 2019. Les chiffres de 2020 sont d’autant plus impressionnants que l’économie mondiale s’est retrouvée figée cette année avec plusieurs confinements pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Alors que de nombreuses entreprises ont eu de la peine à enregistrer des bénéfices, Tesla a fabriqué et vendu des centaines de milliers de voitures.

Sans aucune surprise, la grande majorité des voitures assemblées par Tesla en 2020 sont des Model 3 et des Model Y qui sont les plus abordables du constructeur. En effet, 454 932 d’entre elles ont été produites et 442 511 ont été livrées. Du côté des modèles haut de gamme, à savoir la Model S et la Model X, Tesla a annoncé en avoir construit 54 805 pour 57 039 livraisons.

Enfin, il est encore possible que Tesla franchisse la barre des 500 000 voitures électriques vendues en 2020. Le constructeur américain qu’Elon Musk a essayé de vendre à Apple sans succès a précisé que « les chiffres définitifs peuvent varier de 0,5% ou plus ». Il est difficile d’estimer pour le moment si Tesla sera capable de battre de nouveaux records en 2021. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la production du fameux Cybertruck débutera d’ici quelques mois. De plus, les campagnes de vaccination contre la Covid-19 devraient aider à stopper la pandémie et à relancer l’économie et la consommation dans le monde.

