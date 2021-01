Tesla : une double surprise pour la sortie du Model Y fabriquée en Chine

La version “Long Range” est disponible à partir de 339 000 yuans (soit 42 760 euros actuellement). La “Performance Range” est affichée à partir de 369 900 yuans (soit 46 658 euros). Une belle surprise pour le marché chinois à laquelle s’ajoute la prime du gouvernement.

Model Y. Source : Tesla

De plus, la version chinoise du Model Y est livrée avec quelques finitions plus haut de gamme que sa version californienne pour correspondre aux attentes de la clientèle chinoise. On peut noter, parmi les améliorations, un volant chauffant pour les hivers rigoureux et un filtre à particule HEPA de haute performance pour assainir l’air de l’habitacle.

Elon Musk met la pression à ses équipes et au marché chinois

La baisse de prix pour la sortie du SUV adresse un message clair selon Tian Maowei, responsable des ventes pour Yiyou Auto Service à Shanghai. « Tesla monte la pression d’un cran pour ses concurrents mondiaux et locaux sur le marché chinois, au bénéfice des clients, tout en boostant les ventes globales de véhicules électriques en Chine ».

Le PDG n’aura pas ménagé ses équipes : une sortie ambitieuse, avancée de surcroît, la construction d’une usine en un temps record et pour finir une première Model 3 sortie de la Gigafactory 3 en 12 mois.

En 2020, l’action de Tesla se retrouve multipliée par 8. Sa capitalisation boursière dépasse celles réunies de Toyota Motor, Volkswagen, Ford, General Motors et Fiat-Chrysler. Dans l’opération, Elon Musk est devenu la 3e personne la plus riche au monde derrière Jeff Bezos (Amazon) et Bill Gates (Microsoft).

Un SUV electrique premium

Avec plus de 20 000 Model 3 vendus en Chine, Tesla compte bien enfoncer le clou avec une version rehaussée, type SUV, de sa berline.

Le Model Y annonce une autonomie de 594 km soit 150 km de plus que le modèle phare de Tesla (selon les chiffres de la China Passenger Car Association). Côté performance, le SUV n’est pas en reste : 217 km/h en vitesse de pointe et le 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes pour la version “Long range”.

Par contre, en un peu d’autonomie, la version performance propose une vitesse maximale de 241 km/h et un 0 à 100 km/h en 3,7 secondes.

Si les chiffres ne vous parlent pas, selon le magazine Turbo, c’est plus rapide qu’un Porsche Cayenne Turbo (et ses 550 chevaux) et il faut une Corvette Z06 et ses 659 chevaux pour faire jeu égal.

