Test nubia Z70 Ultra : des performances maxi pour un prix (presque) mini

En 2024, nubia a lancé pas moins de deux flagships, remarquables par leur rapport qualité-prix, le nubia Z60 Ultra et une seconde édition baptisée Z60 Ultra Leading Version, encore plus puissante. L’année n’a pas encore pris fin que la marque remet le couvert avec le successeur de ces deux smartphones. Sans grande surprise, il prend le nom de Z70 Ultra.

nubia Z70 Ultra / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Pourquoi changer une formule qui marche ? Il s’appuie pour se faire une place au soleil sur les mêmes points forts que ces aînés. D’abord, il compte parmi les tout premiers à embarquer le nouveau Snapdragon 8 Elite, dévoilé par Qualcomm fin octobre et pressenti pour équiper les smartphones les plus haut de gamme de 2025. Ensuite, il présente des caractéristiques premium et originales, plus particulièrement en photo, pour un prix défiant toute concurrence.

nubia Z70 Ultra / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le nubia Z70 Ultra est-il le bon plan de cette fin d’année ? Quels sont ses points forts, mais aussi ses points faibles ? Nous avons testé ce smartphone pendant quelques jours et nous vous livrons notre avis sur ce mobile hors norme.

Quels sont le prix et la disponibilité du nubia Z70 Ultra ?

Officialisé en novembre dernier, le nubia Z70 ultra est commercialisé depuis quelques jours sur la plateforme européenne de son constructeur. L’appareil est décliné en trois coloris (noir, jaune ainsi qu’une édition nuit étoilée) et en plusieurs variantes de mémoire. Voici les tarifs de lancement du smartphone :

Nubia Z70 Ultra 12 Go / 256 Go : 749 euros (disponible seulement en noir)

: 749 euros (disponible seulement en noir) Nubia Z70 Ultra 16 Go / 512 Go : 849 euros

: 849 euros Nubia Z70 Ultra 24 Go / 1 To : 969 euros

Les couleurs du Z70 Ultra / Crédit nubia

C’est indubitablement le mobile avec Snapdragon 8 Elite le moins cher du marché à l’exception de son cousin le smartphone gamer Redmagic 10 Pro (conçu également par nubia) lancé à 649 euros. Pour l’instant, le realme GT7 Pro et le Rog Phone 9 d’Asus sont vendus aux tarifs respectifs de 799 euros et 1100 euros. Quant aux futures stars de Honor et Xiaomi qui devraient bientôt être commercialisées en France, leur tarif pourrait excéder les 1300 euros.

Le Z70 Ultra en jaune / Crédit nubia

Le smartphone bénéficie actuellement d’une réduction de 30 euros avec le code SAV30 sur le site officiel de nubia (pour tout achat avant le 24 décembre 13h). Une remise supplémentaire de 15 euros sera accordée à ceux qui commandent la première fois sur la plateforme. La possibilité de ramener le ticket d’entrée du nubia 70 Ultra à seulement 704 euros ! L’appareil est également en vente chez Amazon et Cdiscount ou encore chez Rakuten. La palme revient à Aliexpress qui le vend entre 650 et 832 euros selon les versions, au moment où nous écrivons ces lignes.

nubia Z70 Ultra / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le nubia Z70 Ultra est livré avec une coque de protection et un chargeur rapide 80W (avec un câble USB-C/USB-C). Pour la réalisation de notre test, nous avons reçu pour évaluation la version 12 Go / 256 Go de la part de nubia.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Z70 Ultra ?

Parmi les nouveautés les plus spectaculaires du nouveau nubia, on relève la présence du Snapdragon 8 Elite, vous l’aurez compris. Il y a aussi du nouveau du côté de la photo, avec une caméra frontale (sous l’écran) enrichie en mégapixels et un objectif principal à ouverture variable.

nubia Z70 Ultra / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Fiche technique du Nubia Z70 Ultra :

Écran : OLED FHD+ de 6,85 pouces (1216 x 2688p), 430 ppp, 144 Hz, 2000 nits, 100% DCI-P3

: OLED FHD+ de 6,85 pouces (1216 x 2688p), 430 ppp, 144 Hz, 2000 nits, 100% DCI-P3 Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mémoire : 12 Go / 256 Go, 16 Go / 512 Go, 24 Go / 1 To

: 12 Go / 256 Go, 16 Go / 512 Go, 24 Go / 1 To Grand-angle (35 mm) : ouverture variable f/1.59-f/4.0, 50 Mpx (IMX906) au format 1/1.56 pouce, OIS, 8K, 1G+6P Lens (optique de 4 e gen)

(35 mm) : ouverture variable f/1.59-f/4.0, 50 Mpx (IMX906) au format 1/1.56 pouce, OIS, 8K, 1G+6P Lens (optique de 4 gen) Ultra grand-angle (18 mm): f/2.0, 50 Mpx au format 1/2.88 pouce, laser AF, macro 2.5 cm 122° OIS, lentille 1G+7P, 4K

(18 mm): f/2.0, 50 Mpx au format 1/2.88 pouce, laser AF, macro 2.5 cm 122° OIS, lentille 1G+7P, 4K Téléobjectif (70 mm) : f/2.48, 64 Mpx au format 1/2 pouce, zoom optique 5x, AF,OIS

(70 mm) : f/2.48, 64 Mpx au format 1/2 pouce, zoom optique 5x, AF,OIS Caméra avant : f/2.0, 16 Mpx, 4K (7e génération de caméra sous l’écran/ UDC)

: f/2.0, 16 Mpx, 4K (7e génération de caméra sous l’écran/ UDC) Divers photo : AF laser, vidéo 4K 120 fps

: AF laser, vidéo 4K 120 fps Batterie : 6150 mAh,

: 6150 mAh, Charge : filaire 80W, sans-fil 10W et partage d’énergie sans-fil

: filaire 80W, sans-fil 10W et partage d’énergie sans-fil Sécurité : lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale

: lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale Connectivité : Wi-Fi 7 ax/be, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, double nano SIM

: Wi-Fi 7 ax/be, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, double nano SIM Résistance : 2 e génération Longxi Glass, IP68/IP69

: 2 génération Longxi Glass, IP68/IP69 Dimensions : 77,1 x 164,3 x 8,6 mm

: 77,1 x 164,3 x 8,6 mm Poids : 228 g

: 228 g Audio : 2 haut-parleurs stéréo, DTS:X Ultra

: 2 haut-parleurs stéréo, DTS:X Ultra OS : Android 15 et Nebula AIOS 1.0

Les composants du nubia Z70 Ultra sont résolument haut de gamme et le smartphone bénéficie d’un système à jour avec Android 15, agrémenté de l’environnement Nebula AIOS du constructeur. La marque nubia promet des mises à jour sur 3 ans. Soit 4 ans de moins que Google et Samsung.

Un design toujours très angulaire, mais affiné

C’est fou ce que la perte de 2 millimètres peut changer l’allure d’un smartphone et sa prise en main. Malgré une batterie dont la capacité a légèrement augmenté et le processeur le plus puissant du monde Android comme moteur, le Z70 Ultra ne mesure plus que 8,6 mm d’épaisseur… Comme le Galaxy S24 Ultra de Samsung ! le dernier-né de nubia perd même 18 grammes par rapport à ses prédécesseurs les Z60 Ultra et Z60 ultra Leading Version, ce qui le rend un chouia moins lourd que le fleuron de Samsung.

nubia Z70 Ultra / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

S’il conserve à quelques détails près le même design que le Z60 Ultra et un bloc photo impressionnant, le Z70 Ultra tient désormais un peu moins du gros smartphone gamer. Il conserve toutefois quelques stigmates dont nubia n’a pas souhaité se séparer : le cerclage du capteur principal et le bouton de verrouillage, joliment strié, tous les deux « rouge pompier ». Le bloc photo a un peu changé. Le capteur principal trône seul désormais dans la partie supérieure du bloc, dépassant de 2 ou 3 mm, tandis que les deux autres capteurs sont eux complètement intégrés. Visuellement, c’est plus sobre et donc plus plaisant.

nubia Z70 Ultra / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Du fait du design tout en angles, l’appareil reste massif malgré sa conception soignée. Si le Z70 Ultra a des prétentions en photo, il devrait continuer de séduire les amateurs de gaming plus que les amoureux de la photo mobile. Quel que soit le public, ce dernier appréciera les textures plutôt sophistiquées (majoritairement du verre et de l’alliage d’aluminium) et la robustesse du mobile. Il est équipé d’un verre encore plus résistant aux chocs et rayures qu’auparavant (Longxi Glass de seconde génération) et il profite d’une certification IP69 supérieure à l’iP68, qui lui confère une résistance aux projections d’eau haute pression et hautes températures.

nubia Z70 Ultra / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Dépourvu de tout poinçon, l’immense écran de 6,85 pouces offre une vaste surface d’affichage mise en valeur par ses quatre fines bordures. Pour laisser la place totalement libre à l’écran, nubia fait partie des rares constructeurs à cacher la caméra frontale sous ce dernier (elle n’apparaît via un artifice numérique que lors de la reconnaissance faciale, comme ci-dessous). La dalle est protégée par un film de protection d’excellente qualité, presque invisible, qui ne nuit pas au capteur d’empreintes ni à la reconnaissance faciale. De plus, il prend moins les traces de doigts qu’auparavant. Enfin, le smartphone est livré avec une coque de protection en silicone ultra légère, qui renforce inévitablement le côté massif du téléphone.

nubia Z70 Ultra / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Pour terminer, on retrouve sur les tranches plates en métal du Z70 ultra, les touches de volume et de verrouillage à droite et un interrupteur mécanique à gauche pour lancer la fonction de son choix (appareil photo ou mode silencieux, par exemple). En plus du tiroir double nano SIM au bas de l’appareil à côté du port USB-C, on trouve sur le haut un lecteur infrarouge.

Un affichage de bonne qualité avec une luminosité accrue

Un tout petit peu plus grand que sur les modèles précédents, l’écran du Z70 Ultra passe à une plus haute définition (1,5K) pour atteindre une résolution de 430 points par pouce. La finesse d’affichage est indiscutable. La technologie OLED fait par ailleurs son œuvre avec ses couleurs vives et ses noirs profonds, flatteurs pour les yeux.

nubia Z70 Ultra / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

La luminosité de la dalle progresse, même si nubia reste loin derrière des marques comme Samsung ou Xiaomi, capable de dépasser les 2000 cd/m² annoncés par la marque. En poussant le curseur au plus haut, le Z70 Ultra reste autour de 700 cd/m². Si l’on fait le choix de rester en mode « ajustement automatique » (c’est préférable à tous points de vue), la luminosité dépasse les 1000 cd/m². On a même relevé une pointe à 1600 cd/m² en activant le mode « Lumière du soleil » et sur des fichiers HDR, la luminosité a dépassé les 1700 cd/m² lors de nos tests. Cela devrait dans la plupart des usages suffire largement pour une consultation confortable de l’écran en extérieur.

nubia Z70 Ultra / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Par défaut la colorimétrie livre des couleurs trop chaudes avec une température autour de 5800 K (assez éloignée de la mesure de référence de 6500K), même si le Delta E de 3,64 pour la fidélité reste raisonnablement élevé. En passant du mode d’affichage « Couleurs normales » à « Soft » et pour la température de couleurs de « Normale » à « Cool », les choses rentrent à peu près dans l’ordre avec un Delta E de 2,34 et une température de 6700 K.

nubia Z70 Ultra / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Enfin, la dalle du nubia Z70 Ultra passe à un rafraîchissement de 144 Hz (contre 120 Hz auparavant, pour une fluidité d’image encore améliorée.

Toujours plus de puissance avec le Snapdragon 8 Elite

Le nubia Z70 Ultra profite d’une configuration des plus musclées (même si la version reçue pour évaluation est « seulement » celle de démarrage. Elle accompagne de ses 12 Go de mémoire vive (auxquels on peut ajouter 12 Go de RAM virtuelle prise sur le stockage de 256 Go), le nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite. Ce Soc constitue un bond en avant en termes de performances, comme nous l’indiquions dans notre test de l’Asus ROG Phone 9, et devient de fait le plus puissant du monde Android. Il le restera probablement jusqu’au lancement de son remplaçant fin 2025.

PC Mark, GeekBench 6 CPU et GPU



Rappelons que le Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nm, fait disparaître les cœurs basse consommation. Avec sa toute nouvelle architecture, il exploite désormais deux blocs dotés chacun d’un cœur très performant cadencé à 4,32 GHz et de trois autres cœurs fonctionnant à 3,53 GHz. Le gain de puissance serait accompagnée, selon Qualcomm, d’une consommation d’énergie moins importante. La puce graphique Adreno 830 affiche, elle aussi, des performances accrues tout comme le processeur neuronal.

3D Mark Wild Life Extreme et Solar Bay, Antutu



Le nubia Z70 Ultra performe dans tous les benchmarks, affichant une augmentation a minima de 10 à 15 % voire bien plus pour les tests CPU. Ses résultats sont très proches de ceux recueillis sur le smartphone gamer d’Asus équipé lui aussi de 12 Go de RAM. Avec les terminaux qui profitent du Snapdragon 8 Elite, nous sommes face à de véritables machines de guerre. Ils offrent la possibilité de faire tourner des jeux de façon ultra fluide comme nous l’avons constaté sur le Z70 Ultra. Rappelons que GameSpace, toujours présent, permet d’optimiser finement la configuration pour chacun de vos jeux. Les joueurs invétérés pourront choisir d’y accéder directement depuis l’interrupteur mécanique.



Poussé dans ses retranchements avec les stress tests de 3D Mark, le mobile de nubia chauffe inévitablement, mais guère plus que ses prédécesseurs. La température qu’on a relevé au maximum à 55 degrés est perceptible sous les doigts, localisée plutôt sur la tranche supérieure et les tranches latérales. La présence de la coque permet de limiter considérablement ce désagrément. Précisons que le smartphone ne s’est jamais éteint parce qu’il chauffait trop, ce qui montre que nubia a intégré un système de refroidissement efficace et que l’appareil a sans doute été bridé pour que ça n’arrive pas. Malgré cette montée en température essentiellement liée au stress test (au quotidien, cela ne devrait pas arriver souvent), le smartphone affiche une stabilité très satisfaisante. De longues heures de jeu en perspective, avec le risque – on le verra plus loin, de mettre l’autonomie à mal.

nubia Z70 Ultra / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide



L’arrivée d’un processeur aussi puissant que le Snapdragon 8 Elite est aussi l’occasion pour nubia de développer des fonctions d’IA (rejoignant en cela la grande majorité des constructeurs). L’environnement en surcouche d’Android 15 prend d’ailleurs le nom de Nebula AIOS 1.0. Ce développement de l’IA est surtout visible dans les fonctions de retouche photo qui viennent se caler sans grande surprise sur celles des Google Pixel.

Photo : une ouverture variable en photo sur le 35 mm

Nubia a soigné la partie photo avec un capteur principal qui profite d’un système d’ouverture variable (f/1.59 à f/4.0 ) pour ceux qui veulent aller plus loin dans la gestion des arrière-plans avec de l’effet bokeh. Pour le reste, on retrouve peu ou prou le même triple module arrière que sur le Z60 Ultra Leading Version, avec un renfort du capteur principal de 50 mégapixels (toujours l’IMX906 de Sony), un ultra grand-angle et un téléobjectif, associés respectivement à des capteurs de 50 et 64 mégapixels.

Grand-angle (35 mm)

Ultra grand-angle (18 mm)

Téléobjectif 2,4x (85 mm)

Grand-angle Ultra grand-angle

Téléobjectif 2,4x

Les prétentions de l’ultra grand-angle ont été légèrement revues à la baisse, avec l’appel à un capteur plus petit (1/2.88 contre 1/1.55) et une ouverture limitée à f/2 (contre f/1.8). Le téléobjectif gagne pour sa part en ouverture f/2.48 contre f/3.3 sur le Leading Version.

Grand-angle

Le Z70 Ultra conserve le système Neovision de son prédécesseur avec des focales originales, soit un équivalent 18-24 mm pour l’ultra grand-angle, du 35-50 mm pour le grand-angle et du 85-70 mm pour le téléobjectif. Cela permet à ce dernier d’offrir un zoom optique 2,4x. Il est complété d’un zoom numérique 50x. Comme précédemment, il faut penser à désactiver le filigrane dans les paramètres photo (voir ci-dessus).

Grand-angle

Téléobjectif 2,4x

Grand-angle Téléobjectif 2,4x

Le Z70 Ultra ne permet pas toujours pas d’aller aussi loin que le Google Pixel 9 pro XL en très basses lumières, mais il se débrouille néanmoins très correctement dès lors qu’on privilégie l’utilisation du grand-angle, voire du téléobjectif s’il y a suffisamment d’éclairage artificiel.

Grand-angle Ultra grand-angle Téléobjectif 2,4x

Grand-angle Ultra grand-angle

Avec le téléobjectif, on a parfois relevé des petits défauts liés à la gestion de lumière (lens flare ou lumière trop rouge). Rien qui n’empêche les prises de vues en basses lumières, quitte à renouveler l’essai.

Téléobjectif 2,4x essai 1 Téléobjectif 2,4x essai 2 Téléobjectif 2,4x essai 3 réussi

Dans le menu photo, en passant par le mode Pro, il est désormais possible d’ajuster l’ouverture de f/1.59 à f/4.0. 9 stops sont proposés. On obtiendra ainsi un arrière-plan avec l’effet bokeh en choisissant une grande ouverture (f/1.59) et un arrière-plan net en optant pour une petite ouverture (F/4). A chacun de doser en fonction de ses attente parmi les 9 possibilités.

Grand-angle ouverture f/1.59 Grand-angle ouverture f/4

Grand-angle f/1.59 Grand-angle f/4

L’ultra grand-angle n’offre pas la richesse de détails du grand-angle, ni son efficacité en basses lumières, il permet en revanche de réaliser des photos macro très réussies.

Ultra grand-angle – mode macro

Grand-angle Ultra grand-angle

Le téléobjectif assure un zoom optique 2,4x, mais on peut monter en numérique à 4x voire 5x sans trop de dégâts pour la netteté des détails et leur richesse. Au-delà, cela dépend vraiment de la lumière et du type de prise de vue.

Téléobjectif 2,4x Téléobjectif 4x

Téléobjectif 5x Téléobjectif 10x

Le grand-angle associé au mode portrait offre globalement de bonnes performances, avec un détourage assez précis et un effet bokeh bien dosé. Gare toutefois à désactiver le mode beauté (par défaut à 2) sur les visages dont il lisse trop les traits. Que ce soit avec le Grand-angle ou la caméra frontale, la gestion de la lumière en arrière-plan est parfois perfectible.

Grand-angle mode portrait

Grand-angle mode portrait

Caméra frontale 24 mm

La caméra frontale sous l’écran passe, de son côté, à la 7e génération, avec un capteur 16 mégapixels (contre 12 auparavant). L’amélioration des prises de vue est indéniable, mais reste plus artificielle que chez certains concurrents.

Dans l’ensemble, le nubia Z70 Ultra offre une belle polyvalence et une qualité photo indéniable avec de nombreuses possibilités offertes sous l’onglet Famille appareil-photo (panoramique, multi-exposition, ciel étoilé, time-lapse, etc.). Les amateurs de menus spartiates pourront être un peu déroutés devant toutes ces options.

Écran 1,5K et processeur puissant : l’autonomie est en baisse

Nubia a équipé son dernier-né d’une batterie de 6150 mAh, soit 150 mAh de plus que sur le Z60. Cela ne fait pas de miracle. Entre son écran haute résolution, plus grand et capable d’être rafraîchi jusqu’à 144 Hz ainsi que son processeur de choc, l’autonomie en prend un coup par rapport au Z60 Ultra Leading Version qui s’était montré particulièrement performant de ce point de vue. Surtout dans les usages les plus exigeants. Au test PC Mark avec l’écran réglé à 200 cd /m², nous avons relevé une autonomie de 9h09 avec un rafraîchissement automatique et de 10h18 en forçant le mode 60 Hz, soit 3 à 4 heures de moins qu’auparavant.

nubia Z70 Ultra / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Au quotidien, ce n’est pas la catastrophe, loin de là, puisqu’on passe largement le cap de la journée. En lecture vidéo streaming Wi-Fi, par exemple, le smartphone tient une vingtaine d’heures, soit seulement 2h de moins que sur le précédent modèle. Ce seront surtout les parties de gaming qui épuiseront plus vite la batterie. Mais comme nubia a placé un chargeur 80 W et que le smartphone dispose d’un mode turbo pour booster la charge, on peut au moins refaire le plein très rapidement.

nubia Z70 Ultra / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Avec son énorme batterie, comptez 1h23 pour un plein de 0 à 100 %, mais seulement 48 minutes avec le mode turbo. Avec ce mode, en cas d’urgence, vous récupérerez 37% en 15 minutes et 72% en 30 minutes, ce qui est particulièrement appréciable !

