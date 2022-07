Test Vivo X80 Pro : il rivalise avec les meilleurs smartphones

Avec son équipement haut de gamme et son talent photographique incontestable, le Vivo X80 Pro devient le meilleur ambassadeur de la marque. Du fait de son prix élevé, ce smartphone va avoir du mal à convaincre le grand public de se laisser tenter. Et pourtant…

8,5/10 Vivo X80 Pro Le nouveau maître de la photo 1299€ > Darty On aime Le grand et superbe écran

La conception premium

La polyvalence et la qualité photo

L’expertise de Zeiss

La puissance de la plateforme

La charge filaire et sans-fil rapide (80/50 W)

Le système à jour (Android 12 + Funtouch OS)

La navigation fluide

La certification IP68

Le déverrouillage rapide On n’aime pas Le design clivant

La chauffe en usage intensif…

Et une autonomie qui peut s’en ressentir

Le prix très élevé Verdict : Le nom de Vivo n’évoque sans doute pas grand-chose pour le commun des mortels, mais ce smartphone X80 Pro mérite vraiment le détour. D’une part pour son équipement et ses performances haut de gamme et d’autre part pour ses aptitudes photos dignes des meilleurs. Quelques points mériteraient d’être améliorés, comme l’autonomie, mais pour une première, c’est une réussite. Il reste que Vivo a placé la barre très haut en matière de prix pour la commercialisation en France de son mobile le plus premium, même avec une offre de lancement alléchante. Seuls les passionnés de photo et les plus geeks pourraient bien se laisser tenter. Vitrine technologique de la marque, les performances du X80 Pro, y compris et surtout en photo, sont la promesse qu’à l’avenir le constructeur pourrait compter en France. De quoi mettre en alerte les actuels grands noms de la téléphonie.

Inconnu en France il y a encore 2 ans, Vivo compte pourtant parmi les grands constructeurs de smartphones, au sein desquels il occupe d’ailleurs la cinquième place mondiale (avec des ventes concentrées, il est vrai surtout en Asie). La marque propose déjà en France, notamment chez les opérateurs, des mobiles entrée et milieu de gamme, mais semble résolue à passer à la vitesse supérieure.

Après un Vivo X60 Pro l’an passé qui venait par certaines caractéristiques se confronter aux smartphones haut de gamme du marché français, la marque à récemment dévoilé son nouveau fleuron. Premium autant par son design que par ses caractéristiques de haut vol, le Vivo X80 Pro est équipé pour en découdre avec les stars de la mobilité, plus particulièrement dans le domaine de la photo. Un domaine dans lequel la marque, adossée à Carl Zeiss, acteur réputé pour ses objectifs photographiques haut de gamme, ne manque pas d’expérience.

Un équipement dernier cri s’accompagne généralement d’une facture salée et cela se confirme sur ce X80 Pro, est en précommande depuis quelques jours (pour une livraison le 18 juillet) au prix de 1299 euros dans sa version noire cosmique. Le téléphone existe aussi en bleu, mais cette couleur n’est pas officiellement vendue en France. Pour célébrer le lancement de son dernier-né, Vivo propose une offre de réduction de 200 euros, valable chez ses principaux distributeurs (Fnac, Darty, Boulanger) pour tout achat jusqu’au 14 juillet et sous réserve de saisir le code PERFECTPHOTO.

Un petit coup de pouce qui met le smartphone sous la barre des 1100 euros… tout de même ! Pas facile quand on ne s’appelle pas Samsung, Apple, ni même Oppo de susciter l’intérêt du consommateur. Le X80 Pro a-t-il les capacités de faire entrer Vivo dans la cour des grands ? Voici ce qui pourrait vous décider à parier sur celle nouvelle marque pour vous accompagne au quotidien ou au contraire vous en dissuader.

Vivo X80 Pro : les principaux points positifs

Avec un prix qui dépasse allègrement les 1000 euros et l’expertise d’un grand fabricant (même s’il manque de notoriété en France), le Vivo X80 Pro s’avère sans surprise plein de qualités. Voici ce qui nous a vraiment conquis sur ce smartphone.

1. Un écran presque sans défaut

Ce qu’on regarde en premier lieu sur un smartphone, c’est son écran. Et celui du Vivo X80 Pro dispose de nombreux arguments pour plaire. Joliment incurvé, il occupe près de 90 % de la façade : une vaste surface d’affichage s’offre à l’utilisateur pour consommer sans modération ses contenus, à peine troublée par le poinçon qui cache la caméra frontale. Sans parler du « menton » quasi inexistant.

Vivo a bien entendu fait le choix d’une dalle Amoled, de 6,78 pouces, qui par défaut affiche des couleurs relativement naturelles, mises en valeur par les noirs profonds garantis par la technologie. Un passage par le mode d’affichage « Professionnel » permettra d’obtenir une justesse et une température des couleurs quasi parfaite (Delta E de 1,5 pour 6424 degrés Kelvin mesurés), avec luminosité un plus faible que dans les autres modes. Cette dernière reste toutefois proche des 500 nits, relevés lors d’une mesure manuelle, Vivo annonçant par ailleurs des pics à 1500 nits lorsque les conditions lumineuses le nécessitent. L’écran reste donc bien lisible quelle que soit la lumière ambiante.

D’une définition WQHD+ soit 3200 x 1440 points, cette dalle de dernière génération HDR10+) offre une belle finesse d’affichage avec une résolution de 517 points par pouces. Vivo règle cependant par défaut cette définition en 2400 x 1080 points, soit du FHD + pour une résolution de 387 points par pouce qui reste amplement suffisante et permet de préserver la batterie. Enfin cette dalle LTPO offre une fréquence de rafraîchissement adaptative oscillant entre 1 et 120 Hz. L’occasion de profiter d’une fluidité d’image optimale sans pénaliser l’autonomie du mobile.

2. Une qualité photo qui donne envie de mitrailler

Comme nombre de fabricants de smartphones, Vivo a choisi de s’adosser à un grand nom de la photo, en l’occurrence Zeiss (comme Nokia avant lui). L’impressionnant bloc photo à l’arrière qui arbore fièrement le logo de l’entreprise allemande intègre un quadruple module photo.

Le grand-angle, l’ultra grand-angle, une optique de type portrait (avec zoom 2x et Gimbal pour la stabilisation) et un téléobjectif (assurant un zoom périscopique 5x) sont respectivement associés à des capteurs de 50, 48, 12 et 8 mégapixels.

Grand-angle Ultra grand-angle

Objectif 2x Objectif périscopique 5x

À l’instar d’Oppo, Vivo ajoute son processeur d’image V1+ tandis que Zeiss apporte son savoir-faire aussi bien à un niveau matériel que logiciel. En pratique, les photos prises avec le X80 Pro sont remarquables, et ce dans tous les domaines, du portrait au paysage.

Cette polyvalence est encore accrue grâce aux multiples réglages proposés le logiciel photo. En témoignent les nombreux types de portraits proposés ou la possibilité en vidéo d’opter pour le mode Cinematic de Zeiss ou encore d’activer le mode ligne horizon (stabilisation du nivellement de l’horizon) afin de garder une séquence vidéo parfaite même lorsque vous agitez votre smartphone dans tous les sens.

De nuit, la qualité se dégrade sur l’ultra grand-angle. Le zoom 2X reste exploitable, le Zoom hybride 5X beaucoup moins.

Les clichés séduisent par leur netteté, y compris en macro qui offre une belle richesse de détails. Les photos de nuit sont globalement réussies sauf celles pour lesquelles on fait appel au zoom 5x ou numérique jusqu’à 60x.

2x optique 5x optique 10x

20x 30x 60x

De jour, le zoom numérique reste assez satisfaisante en 10x voire 20x. En 30x, l’image perd considérablement en précision et en 60x la photo ne présente plus vraiment d’intérêt.

Pour résumer, le X80 Pro ne fait pas pâle figure face aux rois de la photo, loin de là ! Apple, Samsung ou bien encore Oppo ont peut-être même du mouron à se faire, tant Vivo place la barre haut.

3. Processeur, mémoire, charge… Le X80 Pro en a sous le pied

Pour rivaliser avec les meilleurs, Vivo a équipé son X80 Pro des meilleurs composants sans se montrer avare sur la mémoire. Le smartphone fonctionne avec le Snapdragon 8 Gen 1, déjà présent sur de nombreux modèles très haut de gamme, un SoC surpuissant accompagné dans le cas présent de 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage non extensible.

Ceux qui trouveront cette configuration encore trop juste pourront augmenter la RAM de 4 Go « virtuels » pris sur l’espace de stockage. Comme on le verra plus loin, cette débauche de puissance n’a pas que des points positifs.

Pour faire le plein du X80 Pro, Vivo inclut un adaptateur 80 W qui autorise une charge très rapide. Il ne faut en effet que 15 minutes pour recharger presque 50% de batterie, la charge complète prenant une quarantaine de minutes.

La marque intègre aussi la charge sans-fil 50 W à son dernier-né. Comptez 15 minutes pour recharger le mobile à 30 % et pas loin de 55 minutes pour un plein complet. Vivo devrait commercialiser prochainement son chargeur sans fil ventilé. Il est vendu, en attendant, environ 70 euros sur AliExpress.

Enfin, le Vivo X80 Pro embarque un capteur d’empreintes digitales à ultrasons et de dernière génération avec un paramétrage rapide et un usage qui l’est tout autant.

4. Vivo ne démérite pas au niveau du logiciel

Comme tout smartphone haut de gamme qui se respecte le X80 Pro est livré avec Android 12, la dernière version de l’OS de Google et Funtouch OS 12, l’environnement maison de Vivo. Au-delà d’un logiciel photo parmi les plus riches du marché, le smartphone profite donc d’un système de personnalisation, de différents types de navigation et de raccourcis.

Les réglages s’avèrent par ailleurs nombreux (mais clairement moins qu’en photo) incluant jusqu’à un mode jeu pour profiter un peu plus de la puissance du X80 Pro. La navigation au sein de cette interface s’avère fluide et rapide.

Vivo X80 Pro : les principaux points négatifs

Pour cette première incursion dans le domaine du très haut de gamme – du moins en France – Vivo a mis les petits plats dans les grands. Le X80 Pro n’est pas pour autant exempt de défauts.

1. Une autonomie qui souffre parfois des coups de chaud du Soc

Ce n’est une surprise pour personne, le Snapdragon 8 Gen 1 est un peu surdimensionné pour un smartphone, amenant les constructeurs a parfois faire des concessions pour éviter la chauffe. Chez Vivo, le bridage n’est manifestement pas aussi strict que chez d’autres acteurs du marché. En lâchant les chevaux, la température dans les usages les plus gourmands (comme les jeux) peut grimper jusqu’à 56 degrés, et ce, malgré le système de refroidissement liquide.

Voilà qui nuit inévitablement à l’autonomie. Si on passe la barre des 10 h30 en streaming vidéo avec la luminosité de l’écran à fond (ce qui reste assez correct avec une batterie de 4700 mAh), on chute selon nos estimations de 3h à 3h30 d’autonomie en jeu. On a vu mieux ! Mais c’est le prix à payer pour profiter un peu plus de la puissance du X80 Pro.

2. Un design original qui ne plaira pas à tout le monde

De conception haut de gamme avec un dos à la texture incroyablement douce et qui ne prend pas les traces de doigts, le Vivo X80 Pro répond à la norme d’étanchéité IP68 et son bloc photo est protégé par du verre fluorine AG et céramique.

Il reste que ce bloc carré qui occupe presque la moitié du dos ne fera pas l’unanimité en termes de design. On aimera ou pas. Ce bloc n’empêche pas le smartphone de reposer bien à plat sur une table, mais il confère au smartphone un look bien à part.

Le smartphone s’avère de plus assez épais et lourd (9,1 mm pour 219 g.) aux antipodes des modèles les plus compacts.