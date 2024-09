Test Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L : les nouveautés qu’il fallait à un prix toujours plus compétitif

9/10 Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L 79€ Voir le verdict Le prix compétitif

Fenêtre pour surveiller son plat

Cuisson améliorée

La compacité et le design impeccable

Appareil simple d’entretien

Odeurs de graillon très limitées

Mode de cuisson économique La capacité un peu juste (3 pers. max)

Le bruit gênant dans une cuisine ouverte

L’écran de contrôle peu lumineux

Pas assez d’aide pour le mode manuel

La température parfois limitée

Fin mai, Xiaomi annonçait de nouveaux air fryers dont le Smart Air Fryer 5.5L qui fait ses premiers pas en France et que nous avons pu tester pendant quelques jours. Un peu plus petit que le Xiaomi Air Fryer 6.5L, évalué il y a quelques mois, ce nouveau modèle profite de quelques améliorations destinées à faciliter la vie de l’utilisateur.

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

De quoi vous donner l’envie de sauter le pas et d’investir dans l’un de ces appareils de cuisson à air chaud qui rencontrent aujourd’hui un immense succès ? Voire de troquer votre ancien air fryer contre cette nouveauté pleine de promesses ? Voici notre avis et nos conseils sur cette nouvelle « friteuse « sans huile qui a bien plus à offrir que des frites bien croustillantes.

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L : panier, plaque de friture et gril / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Quels sont le prix et la disponibilité du Smart Air Fryer 5.5L ?

Le nouveau Smart Air Fryer de Xiaomi est disponible depuis quelques jours sur le site du constructeur. Son prix de lancement est 10 euros moins élevé que celui de la précédente version, le Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L commercialisé fin 2003 (actuellement en baisse) :

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L (2024) : 89 euros

(2024) : 89 euros Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L (2023) : 89 euros au lieu de 99 euros

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Ce tarif le positionne parmi les modèles polyvalents les moins chers du marché. Un argument de taille pour les étudiants qui n’ont pas la possibilité de s’équiper d’un four ou tout simplement pour les amateurs de frites croustillantes qui ne rechignent pas à varier les plaisirs avec quelques recettes originales.

Quelles sont les caractéristiques de l’Air Fryer 5.5L de Xiaomi ?

Le nouveau Smart Air Fryer de Xiaomi accuse un volume de 5,5 litres ce qui lui confère une certaine compacité sur un plan de travail. Il pourra être un brin trop limité pour une famille nombreuse puisqu’il n’accepte que 800 grammes de frites au maximum.

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L : la fiche technique

Température maximale : 220 degrés

: 220 degrés Température minimale : 40 degrés

: 40 degrés Capacité : 5,5 L

: 5,5 L Puissance : 1600 W

: 1600 W Dimensions : 286 x 291 x 386 mm (HxLxP)

: 286 x 291 x 386 mm (HxLxP) Dimensions du panier : 235 x 235 x 118 mm

: 235 x 235 x 118 mm Poids : 5,2 kg

: 5,2 kg Revêtement : anti-adhésif

: anti-adhésif Modes préprogrammés : 12 (dont décongélation et déshydratation)

: 12 (dont décongélation et déshydratation) Mode manuel : oui

: oui Écran : LCD monochrome

: LCD monochrome Fenêtre de vue : 6,8 pouces

: 6,8 pouces Maintien au chaud : 30 minutes

: 30 minutes Molette de sélection : oui

: oui Connectivité : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Application : Xiaomi Home (compatible iOS et Android)

: Xiaomi Home (compatible iOS et Android) Recettes fournies : une petite cinquantaine dans l’appli

: une petite cinquantaine dans l’appli Compatibilité Google Home : oui

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Ce produit connecté, compatible Wi-Fi, peut être associé à l’application Xiaomi Home pour profiter de recettes dédiées, voire ajouter les siennes. On peut aussi le mettre à jour, le programmer ou démarrer une cuisson à distance. Bien sûr, cet air fryer peut aussi fonctionner indépendamment de toute application.

Un design tout en transparence

Ne rêvons pas, cet air fryer n’est pas un produit futuriste 100% transparent, mais il est équipé d’une vitre de 6,8 pouces, suffisamment grande pour qu’on puisse surveiller la cuisson des aliments sans devoir ouvrir le tiroir toutes les 5 minutes. C’est l’un de ses principaux atouts, le petit “plus” qui vous le fera préférer à son prédécesseur plus grand (6.5 litres) actuellement vendu à un prix identique.

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L : fenêtre de vue / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

En termes de design, le Smart Air Fryer ne change pas d’un iota, hormis ses dimensions et mis à part le fait d’être disponible seulement en blanc (la couleur fétiche de Xiaomi pour l’électroménager), la teinte noire n’étant plus proposée. Il s’agit toujours d’un gros cube blanc au design minimaliste, conçu à partir de plastiques brillants de bonne qualité et simple à entretenir avec un petit coup d’éponge. S’il tente de se faire discret, il occupera tout de même une bonne place sur le plan de travail notamment en profondeur puisqu’il vaut mieux laisser l’arrière bien aéré et prévoir l’ouverture du tiroir. En pratique, les 60 cm en profondeur seront monopolisés sur votre plan de travail.

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Comme il y a quelques mois, l’appareil est composé de la friteuse à air elle-même et d’un tiroir extractible à l’aide d’une grosse poignée. Dans ce tiroir on trouve une plaque de friture et un gril. Hormis ce dernier en métal, le fond du tiroir et la plaque (amovible) bénéficient d’un revêtement antiadhésif facile à laver avec un peu de détergent dilué dans de l’eau et d’une éponge non abrasive.

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Pour piloter manuellement le Smart Air Fryer 5.5L, on trouve une grosse molette au-dessus de la poignée avec un petit écran circulaire intégré. Juste au-dessus, dès que l’on presse la touche sensitive d’allumage de l’appareil, l’écran affiche le dernier mode utilisé. Il suffit de tourner la molette pour faire défiler les différents modes de cuisson (et les paramètres de connexion Wi-Fi pour ceux qui installeront l’application).

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L et sa molette avec écran intégré / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Pour valider un choix, on presse l’écran, pour un retour en arrière, on exerce une pression plus longue. Le bip de validation est un peu trop fort, mais il ne peut manifestement pas être réglé au niveau du volume. Assez petit, l’écran LCD de la molette ne permet pas d’afficher l’intégralité de certains mots qui défilent alors lentement. Son véritable désagrément ? Il n’est pas très lumineux, ce qui le rend pénible à lire en pleine journée pour peu que le soleil l’éclaire directement. En termes d’utilisation, on apprécie en revanche, l’intuitivité du système et sa simplicité.

Un fonctionnement polyvalent

La friteuse à air chaud a plus d’un tour dans son sac puisqu’il serait réducteur de l’utiliser uniquement pour un plat de frites, si savoureux soit-il. La température peut être réglée entre 40 et 220 degrés, ce qui ouvre vers bien d’autres possibilités comme la décongélation, la déshydratation ou la fermentation . On peut, en effet, avec cet air fryer faire ses propres yaourts ou se préparer des fruits séchés. Douze modes sont disponibles, soit au-delà des trois évoqués, les modes Pizza, Gâteau, Légumes, Crevettes, Poisson, Côtelettes d’agneau, Steak, Ailes de poulet et, bien entendu, Frites (avec maintien au chaud en fin de cuisson).

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L on a même tenté certains mélanges avec succès / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Ces modes sont préprogrammés au niveau de la durée et de la température, mais on peut effectuer un ajustement après avoir démarré la cuisson en tournant la molette. Sur certains modes, il faut indiquer si on a placé dans le panier une seule couche d’aliments sur la plaque ou une deuxième couche sur le gril. Pour les frites, il faut indiquer la quantité à cuire (de 100 à 800 grammes, par palier de 100). Le douzième mode est un mode manuel qui permet de choisir la température (par palier de 5, de 40 à 220 degrés) et la durée.

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

On peut donc à peu près tout cuisiner avec l’Air fryer, au moins autant que ce qu’on ferait dans un four traditionnel. On ne fera pas bouillir l’eau pour des pâtes, réchauffer une soupe, ni même cuire une pizza entière (par manque de place), mais on peut manger de façon relativement variée avec des légumes, des viandes ou du poisson. L’ultime argument des fabricants est la cuisson saine qu’offrent les air fryers, car “sans huile”. Le terme est toutefois légèrement abusif.

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Oui, il est inutile d’ajouter de l’huile à celle qui forme déjà une petite pellicule à la surface des frites surgelées ou encore à la plupart des viandes grasses comme les côtelettes d’agneau. En revanche, elle est nécessaire (ou tout au moins très recommandée) à la cuisson des frites fraiches ou encore des légumes. Il ne faut qu’une très petite quantité certes (une cuillérée dans un bol, dans lequel on plongera ses aliments pour former la même petite pellicule que sur les frites surgelées), d’où la cuisson dite saine.

La cuisson s’est-elle révélée convaincante ?

Se préparer des petits plats avec le nouvel Smart Air Fryer 5.5L de Xiaomi nous a globalement convaincus. Pour les frites surgelées à cuire au four, c’est même la réussite totale. Elles sont croustillantes une fois servies et, grâce à la fenêtre, il est possible d’ajuster la durée pour qu’elles soient bien dorées même si l’on a été approximatif sur le poids. C’est moins convaincant dès lors qu’on s’essaye aux frites maison. Elles s’avèrent souvent croquantes à l’extérieur, mais un peu molles à l’intérieur (ou desséchées si on les a laissées trop longtemps). Il faut quoi qu’il en soit les couper de sorte qu’elles aient le même gabarit, si l’on veut quelque chose de correct.

Cuire une viande est tout aussi épatant, même si l’on a pas perçu de différence flagrante entre le mode croustillant et le mode dégraissage (censé chauffer plus pour évacuer la graisse au maximum). Sans être “croustillantes”, nos côtelettes se sont avérées délicieuses dans les deux cas. Nous étions sceptique sur un pavé de rumsteak pour lequel nous n’avions ajouté aucune huile, avant de lancer le mode steak. Belle surprise, la cuisson de la viande s’est révélée parfaite, bien cuite à l’extérieur, rosé à l’intérieur et juteuse. Il faut dire que Xiaomi a peaufiné sa formule avec une cuisson à l’air chaud améliorée pour laquelle il n’est pas nécessaire de retourner plusieurs fois ses aliments pour être certains qu’ils sont cuits de façon homogène.

Sur des légumes comme l’aubergine, les poivrons ou les pimientos del padron, censés frire un peu, le résultat est tout aussi bluffant. Tout n’est pas aussi réussi cependant. Si cuire un pavé de saumon donne de bons résultats, on est resté plus sceptique sur le poisson blanc. Rien ne vaut un petit passage à la poêle après avoir “fariné” son poisson. Même constat pour les courgettes. Les cuire à l’air fryer n’est pas aussi réussi qu’à la poêle même si c’est plus sain. Les légumes de ce type ont tendance à rester un peu mous sous la dent. Peut-être n’avons-nous pas trouvé la bonne façon de les préparer ou peut-être que le mode légumes de Xiaomi ne convient pas à tous les légumes ? On a tenté en mode manuel les 220 degrés, mais c’est resté ou et cela a même pris un goût sucré. Pour ceux qui n’ont pas trop envie de tâtonner, Xiaomi inclut dans son application Home de nombreuses recettes pour air fryer. On en trouve aussi énormément sur les réseaux sociaux, tant le phénomène air fryer a séduit.

Quelques contraintes pour des atouts non négligeables

Tout n’est pas rose avec le Smart Air Fryer 5.5L de Xiaomi, même si certains défauts se retrouvent chez d’autres marques. L’appareil est assez bruyant. S’il est placé dans un studio ou dans une cuisine ouverte sur le salon, il constituera parfois une gêne si vous regardez la TV ou discutez avec quelqu’un. Il n’est pas non plus toujours simple d’extraire les aliments cuits du panier, même si sur ce modèle assez compact, c’est moins compliqué qu’avec le Ninja Foody Flex et son double panier. On peut verser dans un plat assez facilement des frites. C’est un peu plus tendu lorsqu’il y a du jus dans le fond du panier, ce qui est le cas avec de la viande.

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide



Troisième constat, si votre envie d’air fryer a été dicté par le mot “sain”, vous serez un peu déçu. Il n’est pas question de se passer complètement d’huile… Vous n’achetez pas un appareil de cuisson à la vapeur. Enfin, on aurait apprécié que Xiaomi joigne à son appareil, quelques conseils pour aider le débutant à gérer le mode manuel qui vous permet d’aller au-delà des recettes toutes faites fournies. Un tableau donnant sur les principaux aliments de base, une durée et un temps de cuisson estimés pour un poids donné aurait été un vrai plus.

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Parmi les atouts, on ne le répétera jamais assez, la simplicité de mise en œuvre et la rapidité pour cuire au air fryer sont vraiment impressionnantes. Il n’est pas nécessaire de rester derrière sa poêle pour éviter de brûler son plat et c’est d’autant plus rapide qu’il est inutile de préchauffer l’appareil. Cela signifie de facto que vous économisez en prime sur la facture d’énergie.

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L et sa grille de protection à l’intérieur / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

D’autre part, la cuisson à l’air fryer génère bien moins d’odeurs que la cuisson à la poêle et évite totalement les projections sur vous ou sur les murs. Pour les atouts spécifiques au modèle de Xiaomi, nous avons apprécié à leur juste mesure la cuisson homogène et la vitre pour surveiller ses petits plat, le nettoyage simple (une grille de protection est présente pour la partie moteur impossible à nettoyer), le tout pour un prix très abordable. L’application permet quant à elle de démarrer et arrêter la cuisson à distance. L’appareil est même compatible Google Home. La programmation est aussi possible, mais difficile d’envisager de mettre ses aliments dans le panier pour une cuisson quelques heures plus tard.

