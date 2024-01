Test Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L : la friteuse sans huile gagne en fonctions, mais reste à prix mini

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Lancé il y a quelques semaines en France, le nouveau Smart Air Fryer 6.5 L de Xiaomi se distingue par son format familial, désormais capable d’accueillir 1 kg de frites ou même un poulet entier. Largement de quoi nourrir une famille de 4 ou 5 personnes ou quelques amis, invités à dîner. Ce cuiseur multifonctions – il serait réducteur de parler de friteuse sans huile (ou à air chaud) puisqu’il cuit de nombreux aliments – existait jusqu’à présent en 3.5 L, une capacité suffisante pour un couple. Il y avait bien eu entre-temps un modèle Pro 4L d’un genre un peu différent, avec une paroi vitrée pour surveiller la cuisson, mais toujours limité en termes de contenance.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L avec cuisson de frites surgelées / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Comme on le verra, ce nouveau grand format n’est pas le seul avantage du Smart Air Fryer 6.5 L qui profite de l’occasion pour gagner en puissance et en fonctionnalités. Malgré cette évolution, le prix de cet appareil n’a pas explosé, loin de là. Son prix lui permet de rester à la portée de tous les budgets, y compris de ceux toujours restreints des étudiants. Est-ce l’appareil indispensable dans une cuisine ? Nous avons testé ce cuiseur à air chaud autour de quelques plats incontournables pour nous forger un avis et répondre à cette question.

Quels sont le prix et la disponibilité du Smart Air Fryer 6.5L ?

Malgré des aptitudes qui vont bien au-delà d’une simple friteuse, avec la possibilité de faire cuire viandes, poissons, légumes, gâteaux et même de réaliser ses yaourts, ce nouvel appareil signé Xiaomi n’est pas un robot de cuisine comme le Monsieur Cuisine Smart de Lidl à moins de 500 euros que nous avions testé et a fortiori comme un Thermomix à 1399 euros !

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Bien qu’il s’agisse d’un cuiseur multifonctions, il s’avère donc bien moins cher et son prix de démarrage est même inférieur à celui du modèle Pro 4L ou même du modèle 3.5L en leur temps, même si aujourd’hui leurs prix ont été revus à la baisse. Il est vrai que le modèle 3.5L avait été lancé il y a plus de 2 ans et le modèle Pro 4L il y a un peu moins d’un an. Voici les tarifs des différents appareils de la marque :

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5 L : 99 euros

: 99 euros Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5 L : 79 euros au lieu de 129 euros

: 79 euros au lieu de 129 euros Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L : 89 euros au lieu de 149 euros

Pour un prix sous la barre des 100 euros, le Smart Air Fryer 6.5L est livré avec une plaque de friture et un gril à insérer dans le panier. L’appareil est fourni avec son cordon d’alimentation et un manuel papier. Il fonctionne avec l’application Xiaomi Home (compatible Android et iOS) qui propose de nombreuses recettes. En dépit du caractère connecté du Smart Air Fryer qu’on peut piloter depuis son smartphone grâce à l’appli, ce cuiseur fonctionne aussi indépendamment de cette dernière. Il peut ainsi être paramétré et lancé depuis la grosse molette cliquable présente en façade.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Smart Air Fryer 6.5L ?

Le nouveau cuiseur de Xiaomi propose de nombreux modes de cuisson. Il peut ainsi frire sans huile, frites et pommes de terre, faire rôtir un poulet, faire griller une viande, mais aussi garder un plat au chaud, décongeler, déshydrater des fruits ou faire office de Yaourtière. Il propose une cuisson rapide ou lente en fonction de vos besoins. Parmi ses nouveautés, on note une cuisson homogène à 360 degrés grâce à un débit d’air chaud optimisé, ce qui évite d’avoir à retourner les aliments. On relève aussi une plage de température plus large de 40 à 220 degrés, une fonction de maintien au chaud et une fonction de dégraissage des viandes.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Voici la fiche technique complète du Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L

Température maximale : 220 degrés

: 220 degrés Température minimale : 40 degrés

: 40 degrés Capacité : 6,5 L

: 6,5 L Puissance : 1800 W

: 1800 W Dimensions : 317 x 389 x 287 mm (HxLxP)

: 317 x 389 x 287 mm (HxLxP) Dimensions du panier : 226 x 226 x 135 mm

: 226 x 226 x 135 mm Poids : 5,4 kg

: 5,4 kg Revêtement : anti-adhésif

: anti-adhésif Modes préprogrammés : 12 (dont décongélation)

: 12 (dont décongélation) Mode manuel : oui

: oui Écran : LCD monochrome

LCD monochrome Molette de sélection : oui

oui Connectivité : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Application : Xiaomi Home (compatible iOS et Android)

: Xiaomi Home (compatible iOS et Android) Recettes fournies : une petite cinquantaine

une petite cinquantaine Compatibilité Google Home : oui

La Smart Air Fryer 6.5L est disponible en blanc ou en noir pour s’accorder avec tous les meubles de cuisine.

Un design élégant et ergonomique

On ne change pas une formule qui marche. Pour son nouveau modèle, le constructeur Xiaomi s’est fortement inspiré du Mi Smart Air Fryer 3.5L de 2021, en doublant presque sa capacité. Nous avons reçu le nouvel appareil dans sa robe blanche traditionnelle pour notre test, mais il existe cette année une couleur noire… hélas indisponible pour l’instant sur le site de Xiaomi France. Les plastiques auxquels la marque fait appel, apparaissent comme robustes et simples d’entretien. Ils ne manquent pas non plus d’élégance avec un cuiseur tout en courbes et recouvert d’un revêtement brillant.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L de dos / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Pour l’ouverture, il suffit de tourner la large poignée et tirer. On accède alors à l’intérieur du panier, qu’on peut entièrement extraire du cuiseur. Pas besoin d’insérer un plat comme dans un four. Il suffit de poser les aliments directement sur la plaque de cuisson au fond du panier. Un grill (fourni) peut être posé au-dessus, ce qui permettra d’ajouter une deuxième couche d’aliments pour un repas complet viande + légumes, par exemple.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

S’il est possible de piloter ce cuiseur depuis l’appli, le plus simple consiste à utiliser la grosse molette en façade, dont le maniement est simple et intuitif. Hormis à un mode Paramètres qui sert à connecter le Smart Air Fryer au Wi-Fi domestique, elle donne accès à un mode manuel pour lequel il suffit de régler la température souhaitée et le temps de cuisson. Surtout, douze programmes sont présents – il s’agit pour la plupart de recettes configurées d’avance + un mode décongélation – pour vous simplifier la vie. En sélectionnant Frites, ailes de poulet ou crevettes, vous vous contentez de choisir et d’appuyer sur la molette pour valider, l’appareil se charge du reste. Pour inspecter votre repas avant la fin de la cuisson, une pression supplémentaire sur la molette met en pause la cuisson et vous pouvez alors ouvrir le tiroir pour vérifier que tout va bien.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide



Nettoyer le Smart Air Fryer, enfin, est une partie de plaisir. Le grill est sans doute l’accessoire qui nécessite le plus d’huile de coude, mais on peut s’y atteler comme avec n’importe quel gril, sans risque de l’abîmer. Pour l’intérieur du panier, un simple coup d’éponge suffit et surtout pas côté grattoir (avec éventuellement un peu de liquide vaisselle). La plaque de cuisson peut être passée sous l’eau et subir ensuite le même sort. Les matériaux sont de qualité et en 2 ou 3 minutes l’appareil est redevenu comme neuf. Dites adieu aux friteuses noircies par la l’huile de friture.



Peut-on tout cuisiner avec le Smart Air Fryer ?

On ne peut pas tout cuisiner avec le Smart Air Fryer, mais l’éventail reste large. On vous conseille ainsi de garder les œufs au plat pour votre poêle à frire, la blanquette pour votre faitout ou les canelés pour le four. Vous ne cuirez pas non plus vos repas à la vapeur avec l’appareil de Xiaomi. Vous pouvez, en revanche, cuisiner avec un minimum d’huile vos viandes, vos légumes, vos poissons.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L et les légumes / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Ou même certains gâteaux, voire faire des yaourts. Seules les frites surgelées ne requièrent aucun ajout d’huile. C’est uniquement d’ailleurs avec ce plat que l’appareil vous demandera en cours de programme d’ouvrir le panier pour secouer un peu les frites. Pour les autres programmes ou le mode manuel, Xiaomi assure qu’il n’est pas nécessaire de retourner les aliments en cours de cuisson grâce à une fonction de chauffe à 360 degrés. Et force est de reconnaître que nous n’avons pas rencontré de problème, la cuisson s’est révélée à chaque fois parfaitement homogène.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L et les frites maison / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide



En revanche, pour les frites maison ou les légumes par exemple, il est recommandé d’ajouter un tout petit peu d’huile ou de beurre (ce sera vraiment en fonction des aliments, ce n’est pas nécessaire, par exemple, sur des côtes d’agneau, naturellement grasses). Maîtriser la bête ne sera pas forcément simple surtout pour vos propres recettes en utilisant le mode manuel. Il faut tâtonner en ajustant temps et température de cuisson, quitte à subir quelques ratages. Le plus simple et savoureux reste les frites surgelées (ou même les grillades) pour lesquelles le smart Air Fryer excelle. Sur des frites maison, forcément plus irrégulières en termes de taille, le rapport croustillant à l’extérieur, fondant à l’intérieur n’est pas toujours aussi réussi.

Quoi qu’il en soit, l’appareil compense astucieusement l’absence de four pour des étudiants ou peut se révéler un bon complément pour les adorateurs de frites/grillades qui ne veulent pas trop abuser sur les graisses.

Des atouts certains, une marge d’amélioration

Comme évoqué précédemment, avec le Smart Air Fryer 6.5L, il n’est plus nécessaire de retourner les aliments en cours de cuisson (même si sur une cuisson à deux niveaux, on vous conseille de le faire, ne serait-ce que pour vérifier que certains aliments ne cuisent pas trop vite par rapport à d’autres). Cet avantage allié à une température plus élevée (220 degrés au lieu de 200 précédemment) permet de cuire de façon satisfaisante tous types d’aliments, sans les assécher. On conserve sur des brochettes de poulet par exemple, une tendreté parfaite. Cerise sur le gâteau, une fonction de maintien au chaud pendant 30 minutes (par défaut) est désormais de la partie, ce qui est vraiment pratique pour coordonner la fin de la cuisson avec l’heure du repas.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L et son évent pour dissiper la chaleur / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

La nouvelle fonction de dégraissage nous a laissés un peu plus sceptiques, il nous aurait sans doute fallu plus de temps pour l’évaluer. Pour la cuisson des viandes, c’est un choix qui s’ajoute à la cuisson croustillante (180 à 200 degrés). En optant pour le dégraissage, la température monte alors à 220 degrés. Difficile de le vérifier, on a essayé sur des côtes d’agneau sans que ce soit franchement probant. Ceux qui veulent manger plus sainement seront toutefois sensibles à cet argument.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Si on apprécie les odeurs relativement limitées par rapport à une cuisson à la poêle, l’appareil se montre assez bruyant, surtout avec les températures de cuisson les plus élevées. Difficile de tenir une conversation juste à côté ou même d’écouter la radio. Heureusement, les temps de cuisson sont assez limités avec au maximum une trentaine de minutes pour 1 kg de frites. Mais ce sera beaucoup plus long pour un poulet. Si votre cuisine donne sur le salon et que vous avez des invités, cela peut vite devenir casse-pieds.

Enfin, si on a apprécié l’application qui propose des dizaines de recettes, qui permet de lancer ou arrêter une cuisson en cours ou encore de recevoir une notification quand elle a pris fin, la fonction de programmation depuis l’appli laisse un peu plus perplexe. Pas question de placer ses frites surgelées ou son poisson dans le panier le matin pour qu’il cuise le soir avant notre retour. D’autre part, le test de la programmation nous a contraints à laisser l’appareil allumé. On a tenté de l’allumer à distance depuis Google Home, mais sans succès. Après paramétrage, l’appareil a bien pu être piloté depuis l’appli de Google, mais à condition de le laisser allumer. Bref l’aspect connecté de l’appareil apparaît comme un peu surfait et à peaufiner.

Notre verdict