Meilleur kit de panneaux solaires : quel modèle acheter en 2024 ? 

De nos jours, les panneaux solaires ne sont pas nécessairement des objets imposants nécessitant le service d’un professionnel pour les installer. Il est actuellement possible de trouver des kits avec des modèles très faciles à installer chez soi. Ils disposent de bonne durée de vie, et on peut en trouver à des prix corrects. Il existe actuellement des produits adaptés à tous les logements. D’autre part, certains sont même étudiés pour être installés sur le toit d’un camping-car ou pour être emmenés en randonnée. De nombreuses marques sont aujourd’hui présentent sur le marché, comme par exemple LIDL.

De plus, avec une inflation galopante depuis maintenant plusieurs mois, faire baisser sa facture d’électricité peut être très intéressant. Sur ce point, les panneaux solaires sont une solution toute désignée. Évidemment, avant d’acheter ce type d’appareil, il faut prendre plusieurs facteurs en compte, comme le prix, le positionnement de votre maison et les accessoires fournis dans le kit. Nous reviendrons sur ces points dans le détail dans notre partie FAQ à la fin de cet article. En attendant, vous pouvez découvrir ici notre comparatif des meilleurs kits de panneaux solaires de 2024.

Ecoworthy (120W), le meilleur premier prix

Le kit Ecoworthy de 120W n’est pas le plus puissant des modèles présentés, mais son prix de 149 euros le rend vraiment attrayant. Ici les cellules solaires sont en silice monocristalline. Cette technologie permet de capter l’énergie solaire même par temps nuageux. Il est livré avec support d’installation ce qui permet de l’installer à peu près n’importe où.

Le toit d’une maison ou d’un véhicule, dans tous les cas, on peut le positionner à peu près partout. Mais la grande force de ce modèle se trouve dans le contenu livré avec le panneau solaire. En effet, on trouve ici deux batteries de 20 Ah qui vont stocker l’énergie non utilisée. De plus, elle possède un onduleur de 600W (12V). Sur ce point et pour ce prix, vous ne trouverez sûrement pas mieux ailleurs. Enfin, le contrôleur évitera tout problème lié à la surchauffe.

Pour conclure sur ce point, sa production d’énergie journalière est de 400Wh en plein soleil d’après le fabricant. Côté dimension, ce panneau mesure 99,6 x 66,5 x 3,5 cm pour un poids de tout pile 7 kg. Son prix est de 129,99 euros. En résumé, difficile de trouver un kit de panneau solaire à un meilleur rapport qualité/prix.

Beem Energy (300W), le kit le plus facile à installer

Pour commencer ce comparatif, nous vous proposons le kit de démarrage de Beem Energy. Ce dernier est disponible chez de nombreux revendeurs et on trouve à l’intérieur, un ensemble de 4 petits panneaux solaires monocristallins. Ils ont une forme en carré avec des côtés de 70 cm pour une épaisseur de 2,5 cm et ils pèsent 5,6 kg chacun. Dans cette catégorie, c’est très léger, ils sont donc faciles à manipuler.

Pour l’installation, on retrouve l’essentiel. Il est possible de directement les accrocher à un mur grâce à son support, ou tout simplement de les installer au sol. Sur cette partie, les accessoires fournis permettent de les angler à 30°. Si vous préférez l’installation sur un mur, en règle général, il faut les positionner un minimum en hauteur. Sinon dans la boîte, il y a un micro-onduleur de 300W capable de convertir l’énergie en 230V. Précision importante : sans ce dernier, il est possible d’utiliser l’électricité produite dans votre maison. Enfin, un câble de 10m et un autre de 1,5m qui permet de brancher directement l’ensemble à une prise électrique. Ce produit possède aussi une BeemBox qui fonctionne en Wifi.

Cela permet de suivre votre production via une application dédiée. Cette dernière est disponible sur Android et IOS. Elle dispose de toutes les options de bases comme le suivi en temps réel de la production. Côté technique, à eux 4 ils peuvent atteindre les 300W (soit 75W par panneau). Sur ce point, le fabricant annonce qu’ils sont capables de conserver 80% de leur puissance au bout de 25 ans. Enfin, ils sont certifiés IP68 (la BeemBox est, elle certifiée IP65). Pour terminer, le prix de ce pack est de 499 euros sur Boulanger.

Solar Energy Kit (310W), le bon rapport qualité/prix

Avec le Solar Energy Kit on arrive sur un produit disposant d’un très bon rapport qualité/prix (399€ sur Boulanger). Il est particulièrement facile à monter, il faut moins de 30 minutes pour réussir à le mettre en place. Il peut simplement être installé dans votre jardin grâce à sa bonne inclinaison. Mais si vous préférer, il est possible de le positionner sur votre toit.

Côté dimension, une fois monté, ce modèle mesure 110 x 175 x 13 cm, le tout pour un poids 38 kg. Seul bémol, si vous voulez l’utiliser de façon optimale, il faudra vous-même le déplacer pour obtenir le meilleur angle possible. Dans tous les cas, c’est un problème que l’on retrouve souvent avec les produits installés dans un jardin. Sinon, on retrouve toute la connectique essentielle, mais aussi un micro-onduleur de bonne facture. Le fabricant annonce une production énergétique annuelle de 370 kWh.

Ensuite, ma marque précise qu’il est compatible avec tous les appareils jusqu’à 2500W. Pour finir, on regrette une garantie de seulement 2 ans contre 10 à 20 ans chez la plupart des concurrents. Mais quoiqu’il arrive, ce kit de panneau solaire Solar Energy va vous permettre de réaliser de belles économies chaque année. Enfin, son prix est correct vis-à-vis de la concurrence et il est disponible chez de nombreux revendeurs.

Allpowers (200W), le panneau solaire pliable

On continue ce guide d’achat avec le kit Allpowers SP033. Ce modèle est à la fois abordable et pliable. Cela le rend très pratique, car en plus de pouvoir être installé dans votre logement, il est possible de l’utiliser sur le toit d’un camping-car. En règle général, si vous êtes du genre voyageur, c’est un bon investissement. En termes de dimension, il mesure 65 x51,6 x 1 cm pour un poids global de 6,3 kg (format déplié). Enfin, ce pack coûte actuellement 259,99 euros sur Amazon.

Ce produit est fourni avec de nombreux câbles différents qui permettent de le brancher à de nombreux supports. Il est même possible de directement recharger la batterie d’une voiture grâce à des pinces crocodiles. Enfin, comme indiqué dans son nom, il est capable de produire une puissance de 200W. Si vous l’utilisez lors de vos vacances dans un camping, c’est amplement suffisant pour répondre aux besoins essentiels. Précisons aussi qu’à l’inverse de nombreux autres panneaux solaires fabriqués en Chine, la fabrication est ici américaine. Petit bémol, ce modèle est seulement certifié IP66, donc soyez prudent en cas de fortes pluies.

Dernier point, aucun générateur solaire n’est fourni avec ce produit. Si cet accessoire est essentiel pour vous, il faudra vous le procurer en plus. Mais ces panneaux sont compatibles avec la plupart des appareils présents sur le marché. Dans l’ensemble ce kit Allpowers est loin d’être le plus puissant, mais si vous avez l’habitude de voyager, c’est un bon compagnon.

Dokio (300W), le parfait modèle pour les voyageurs

Avec le kit panneau solaire monocristallin pliable de Dokio, on reste avec les modèles destinés aux baroudeurs. Mais avec sa puissance de 300W, il peut aussi vous dépanner à la maison. Ce dernier a un tarif relativement abordable et est parfait pour une utilisation en extérieur. En effet, une fois plié ses dimensions sont de 94 x50,2 x 2,5 cm pour un poids total de 6,2 kg.

Dans le principe, c’est une sorte de chargeur solaire, mais particulièrement puissant pour sa catégorie. D’ailleurs, il embarque différents branchements et il est possible d’utiliser directement les ports USB pour recharger un smartphone ou un PC portable. Il est donc capable de charger plusieurs équipements à la fois. De plus, il dispose d’une fonction charge rapide, ce qui est très intéressant pour gagner du temps. Il a aussi pour particularité de posséder un éclairage LED pour y voir clair en pleine nuit. Ce système s’enclenche de lui-même quand la luminosité baisse.

Seul regret, il dispose seulement d’une certification IP65, donc il vaut mieux le ranger en cas de fortes pluies. En bref, le modèle parfait pour les voyageurs, on peut directement le transporter avec soi ou simplement l’installer sur le toit d’un camping-car ou même d’un bateau. De plus, son prix a baissé pour atteindre 268 euros sur Amazon.

Pack EcoFlow Delta 2 Max (220W x2), pour un kit vraiment complet

Pour finir ce comparatif, nous vous proposons, un kit particulièrement complet, le Pack EcoFlow Delta 2 Max. Ce dernier a la spécificité d’être directement livré avec une imposante batterie portable d’une capacité de 2048 Wh. De plus, cette dernière est capable de supporter 3000 cycles de charges. D’après le fabricant, cela garantit 10 ans d’alimentation électrique, en l’utilisant tous les jours.

Sinon, elle pèse tout de même un peu plus de 23 kg, mais les poignets présentent en haut permettent de la déplacer assez facilement. Enfin, elle dispose d’une puissance de sortie pouvant monter jusqu’à 3100W. Avec cette dernière, vous pouvez aisément alimenter plusieurs objets de votre logement. Dernier point, le constructeur annonce qu’il faut seulement 43 minutes de charge, pour la recharger à 80%. Mais cela va dépendre du type de panneau solaire choisi. Sinon, on retrouve tout l’essentiel en termes de connectique. De même tous les accessoires essentiels sont présents dans la boîte.

Côté panneau photovoltaïque, la marque propose différents kits. Nous avons ci-dessous, mis le lien vers le pack disposant de 2 panneaux solaires bifaciaux de 220W chacun. Pour résumé, il est difficile de trouver un meilleur produit. Cependant, les tarifs sont très élevés. Cet ensemble va coûter au minimum 1800 euros chez des revendeurs comme Amazon. Sur le site officiel, les prix sont encore plus élevés.

☀️ Quels critères prendre en compte avant d’acheter un kit de panneaux solaires ?

Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte avant d’acheter votre kit de panneaux solaires. Tout d’abord, vous devez penser à vos besoins en électricité. Selon, ces derniers, il faudra vous procurer des panneaux disposant d’une puissance suffisante, mais tout va aussi dépendre de la taille de votre maison. Enfin, les prix sont variables tout comme les technologies. Il existe trois grandes familles et nous allons détailler leurs caractéristiques :

Panneau solaire monocristallin : pour faire simple, ce sont les plus efficaces , mais aussi les plus chers. Ils sont fabriqués à l’aide d’un seul cristal de silicium et disposent d’une meilleure durabilité. Ils sont reconnaissables à leur couleur noire.

pour faire simple, ce sont , mais aussi les plus chers. Ils sont fabriqués à l’aide d’un seul cristal de silicium et disposent d’une meilleure durabilité. Ils sont reconnaissables à leur couleur noire. Panneau solaire polycristallin : il s’agit de modèles opposés. Ils sont à la fois moins performants et beaucoup moins chers. Ils sont conçus grâce à un mélange de cristaux de silicium et la durabilité est moins bonne. On peut les reconnaître par leur couleur bleue/verte.

il s’agit de modèles opposés. Ils sont à la fois et beaucoup moins chers. Ils sont conçus grâce à un mélange de cristaux de silicium et la durabilité est moins bonne. On peut les reconnaître par leur couleur bleue/verte. Panneau solaire bifacial : comme le nom l’indique, il est capable de capter l’énergie solaire de deux côtés. Il peut produire de l’électricité grâce à l’énergie solaire qui est réfléchie par le toit. Cela lui permet d’offrir une meilleure production électrique. Sans surprise, c’est le modèle le plus cher.

Pour revenir au sujet des critères, le deuxième facteur à prendre en compte est l’emplacement. En effet, plus votre maison ou votre jardin reçoit du soleil, plus votre production d’électricité va augmenter. De même certains panneaux peuvent capter de l’énergie par temps nuageux tandis que d’autres en sont incapables. Il faut aussi surveiller la partie garantie. En effet certains produits sont garantis pendant quelques années et d’autres pendant plusieurs décennies (jusqu’à 20 à 30 ans). Enfin, il faut penser à la place que demandent ces objets. En effet, selon l’appareil et votre logement, il va falloir les installer dans le jardin, sur un mur ou sur le toit.

De même, les différents câbles ont des longueurs limitées. Pour conclure, n’oublions pas les accessoires. Pour un usage domestique, la présence d’un micro-onduleur est obligatoire, sinon vous ne pourrez les utiliser pour alimenter votre frigo, box internet, etc.

Dans le cas d’un kit de panneaux solaires, l’installation est particulièrement simple. Évidemment il faut suivre les instructions du guide fourni dans la boîte, mais nous allons essayer de vous expliquer le plus simplement possible la manoeuvre.

Avant toute chose, il faut prendre en compte l’emplacement. Peu importe l’endroit où vous voulez installer vos panneaux solaires, ils doivent disposer du plus d’ensoleillement possible. Faites donc attention aux bâtiments et arbres de votre voisinage.

Ensuite, il faut monter et installer le support sur votre toit, un mur ou au sol. Puis, il suffit d’y installer les panneaux solaires. Généralement, on retrouve un système de vis pour les maintenir en place. C’est important de bien les accrocher pour éviter les problèmes liés au vent.

À partir de ce moment, il va falloir brancher l’ensemble avec l’onduleur. Ce dernier est essentiel, car il va transformant l’électricité produite en courant alternatif. Sans cet objet, vous ne pourrez pas utiliser l’énergie produite.

Pour terminer, il faut connecter l’onduleur à votre panneau électrique. Sur ce point, il y a parfois des différences d’un kit à l’autre, donc faites attention au moment de l’achat. De même si vous ne vous sentez pas de faire cette manipulation, il est toujours possible de faire appel à un électricien.

💰 Est-il vraiment rentable d’installer des panneaux solaires ?

Comme dit précédemment, avec l’augmentation des prix de l‘énergie, produire rien qu’une petite partie de son électricité devient intéressant. Cependant, avant toute chose, il faut prendre en compte l’investissement initial. Pour le coup il faut parfois plusieurs années avant de les rentabiliser. De même, ce facteur va aussi dépendre de la puissance de vos panneaux et de l’ensoleillement du lieu où ils sont installés. Mais quoi qu’il arrive, peu importe le type de produit que vous achetez, des panneaux photovoltaïques sont un investissement à long terme. Sinon, on peut aussi penser au côté écologique de ce type de produit, le soleil étant une source inépuisable d’énergie.

🧹 Quel entretien pour des panneaux solaires ?

Les panneaux solaires, une fois installés, demandent un minimum d’entretien. En règle général, il faut les nettoyer une à deux fois par an. La poussière, le pollen ou les particules fines sont d’une certaine façon les ennemis de vos panneaux solaires. Pour la partie nettoyage, il faut généralement utiliser de l’eau tiède et un chiffon doux. L’important est de ne pas rayer le verre, de même il vaut éviter l’eau avec trop de calcaire (risque de baisser le rendement). Dans tous les cas, il ne faut pas utiliser de produits chimiques, au risque d’endommager ses panneaux.

Ces actions sont nécessaires pour garantir une durée de vie de plusieurs années (voire des décennies) à vos appareils. Pour finir, en cas de sérieux dysfonctionnement, mieux vaut faire appel à un professionnel.

🤔 Qu’est-ce qu’un panneau solaire portable ?

Pour faire simple, c’est la version portable d’un panneau solaire traditionnel. Grâce à sa taille réduite et son poids peu important, il doit pouvoir être facilement transporté. Certains modèles peuvent même être emmenés avec soi lors de randonnées. Tout comme ils sont des accessoires très intéressants si vous êtes un adepte du camping. En bref, c’est l’objet parfait si vous avez besoin de charger votre téléphone ou votre smartphone si vous n’avez pas accès à une prise de courant. De plus, il ne faut pas oublier le côté écologique de ces appareils.

