Test Avidsen Soria 400 W : le kit solaire le moins cher du marché est-il une bonne affaire ?

8,5/10 Avidsen Soria 400 W 329€ > CDiscount Voir le verdict L'efficacité du kit solaire

Des prix le plus souvent imbattables

Rentable plus vite que ses concurrents

Application claire, avec l'essentiel

Documentation et vidéos sur le site Le câble d'alimentation un peu court

Installation plus longue que prévu

Données de l'application basiques

Connu dans le domaine de la domotique et des produits connectés, le français Avidsen s’est récemment lancé dans les panneaux solaires, au travers d’un kit d’autoconsommation 400W, baptisé Soria. Se positionnant comme un concurrent de l’autre français, Beem, Avidsen mise, pour s’imposer, sur un tarif ultra compétitif. Le prix du Kit plug and play Soria est d’ailleurs actuellement, à l’approche de l’hiver, en chute libre dans certaines enseignes comme Leroy Merlin.

Avidsen Soria 400 W / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Pour ceux qui ont raté le coche avant la période estivale et qui, tout l’été, ont regretté de ne pas avoir investi dans un kit d’autoconsommation pour faire baisser leur facture d’électricité, c’est l’occasion ou jamais de sauter le pas. Mais que vaut en termes d’efficacité le Kit Soria 400 W d’Avidsen ? Ses performances sont-elles à la hauteur de la concurrence ? Nous avons installé et essayé les panneaux solaires d’Avidsen pour vous éclairer.

A lire aussi : notre guide d’achat des panneaux solaires

Prix et disponibilité du kit solaire 400W d’Avidsen

Lancé au printemps dernier sous la barre des 500 euros, Soria d’Avidsen est un kit solaire, dit d’autoconsommation, assez classique. Cette solution plug and play, comme celles de ses concurrents, présente plusieurs avantages. Au-delà de son prix abordable, elle peut être facilement installée par un néophyte – même peu porté sur le bricolage, et ne requiert aucune autorisation. Avec la fin de l’été vient la période des promotions et ce kit n’échappe pas à la règle puisqu’en l’achetant cet automne, vous économisez jusqu’à 200 euros.

Avidsen Soria 400 W pose au sol et au mur : 299 euros au lieu de 499 euros

: 299 euros au lieu de 499 euros Avidsen Soria 400 W pose au sol : 299 euros au lieu de 499 euros

Soria 400 W, pose au mur / Crédit : Avidsen

Pour ce prix, vous disposez de 4 panneaux solaires de 100W chacun, de fixations au sol et au mur qui permettent de les incliner en direction du soleil, d’un onduleur Wi-Fi et des câbles nécessaires pour une mise en route quasi immédiate. Ceux qui le souhaitent peuvent faire l’achat d’accessoires supplémentaires comme un kit de fixation pour balcon (34,90 euros) ou divers câbles (notamment sur Maisonic by Avidsen, la boutique de la marque.

ASoria 400 W, pose au balcon / Crédit : Avidsen

Les principaux vendeurs de Soria sont la boutique d’Avidsen (Maisonic), Leroy Merlin, Bricorama, manoMano, Cdiscount et Amazon, mais il y en a bien d’autres.

Quelle sont les caractéristiques du kit Soria 400W ?

Le Kit d’Avidsen est composé de tout ce qu’il faut pour mettre en route sa solution d’autoconsommation, jusqu’au supports de fixation et ses vis. Contrairement à Beem, il n’y a pas l’équivalent d’une Beembox pour relier le kit au Wi-Fi domestique. Le module Wi-fi est directement intégré au micro-onduleur. L’application Avidsen Home, compatible Android et iOS, est à télécharger

Avidsen Soria 400 W, déballage / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Voici les caractéristiques techniques du kit 400 W :

Panneaux solaires :

Puissance nominale : 4 x 100W

: 4 x 100W Technologie : silicium monocristallin de type P

: silicium monocristallin de type P Poids : 5,2 kg / unité

: 5,2 kg / unité Dimensions : 805 x 700 x 25 mm / unité

: 805 x 700 x 25 mm / unité Support : acier

: acier Inclinaison : 30 degrés

: 30 degrés Design : motif neutre

Micro-onduleur

Puissance d’entrée max : 500W

: 500W Puissance de sortie max : 400W en crête

: 400W en crête Poids : 0.82 kg

: 0.82 kg Dimensions : 165 x 176 x 38 mm

: 165 x 176 x 38 mm Fixation : sur support d’un panneau

: sur support d’un panneau Résistance : IP65

: IP65 Connectivité : Wi-Fi n 2,4 GHz

Câbles :

Raccordement : 2,5 m.

: 2,5 m. Alimentation : 3 m.

La performance des panneaux solaires est garantie 25 ans avec un rendement minimum de 80%. La structure des panneaux est garantie 12 ans et l’onduleur ainsi que les supports de fixation sont garantis 5 ans.

Une installation simple et (presque) rapide

Le kit qui nous a été livré est celui qui inclut à la fois les supports de fixation au sol et au mur. Pour le test, nous avons privilégié le système de pose des panneaux au sol. Il s’agit juste d’une évaluation de la performance du kit et un accrochage au mur dans un copropriété peut poser problème (S’il est visible, il vaut mieux contacter le syndic, voire la mairie s’il est à plus de 1,80 m. du sol). L’ensemble tient, panneaux solaires, câbles et onduleur inclus, dans un carton d’une trentaine de kg qui mesure 76×79,5 x13 cm : un volume suffisamment contenu pour être facilement transporté en voiture.

Avidsen Soria 400 W : l’onduleur / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Dans le carton, toute la visserie nécessaire à l’installation est présente, même la clé plate (10 et 13) ainsi que les clés Allen de montage pour faciliter le travail. Il faudra, en revanche, une perceuse pour le kit au mur et une deuxième personne ne sera pas de trop. Pour la pose au sol, il vous faudra vous procurer des sacs de lest (5 kg par panneau). Nul doute qu’un bricoleur averti montera les panneaux sur les supports dans les trente minutes imparties. Pour notre part, l’assemblage a pris beaucoup plus de temps. Les trous pour visser sont assez peu accessibles même pour des petits doigts.

Avidsen Soria 400 W, vis et outils / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Nous avons préféré adosser le panneau contre un canapé plutôt que de travailler à plat sur un bout de carton (pour ne pas abimer les cellules photovoltaïques), comme Avidsen le recommande. On finit par réussir àtout visser, ce n’est qu’une question de temps après tout. Il n’y fort heureusement que 4 panneaux et, au moins, les schémas sont clairs et le système plutôt simple de support laisse peu de place à une quelconque ambiguïté. L’onduleur se fixe sur la dernière structure qui est la seule pleine et qu’il faudra placer à l’une des extrémités.

Avidsen Soria 400 W, installation / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Une fois l’assemblage réalisé, on place ses panneaux côte à côte pour qu’il forme une ligne d’un peu plus de 3 mètres qu’on orientera vers le soleil. Une exposition sud est bien entendu fortement recommandée. La structure du panneau sur laquelle l’onduleur est fixé doit être à l’extrémité la plus proche d’une prise électrique. On vous le dit tout de suite, mieux vaut qu’elle soit extérieure à la maison ou à l’appartement pour éviter que le câble d’alimentation vous empêche de fermer la fenêtre. Mieux vaut aussi que la prise soit proche de votre kit Soria, car Avidsen fournit un câble d’alimentation de seulement 3 mètres. On est loin des 10 mètres du kit solaire Beem 420 W que nous avions testé l’année dernière., mais il est vrai que son prix est plus élevé. Prenez tout de même en compte que vous devrez peut-être acheter un câble d’alimentation plus long, selon la configuration de votre espace extérieur.

Avidsen Soria 400 W : pour le raccordage en série, les câbles sont au dos de chaque panneau/ Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Il ne reste plus qu’à brancher les câbles pour raccorder chacun des 4 panneaux en série, puis les panneaux à l’onduleur, ce qui est l’opération la plus simple qui soit. On ne peut pas se tromper ! Dès lors que l’onduleur est branché sur le secteur, de l’électricité est injectée sur le réseau et si vos appareils consomment au même moment de l’énergie, vous commencez à faire des économies… si ténues soient-elles.

Test Avidsen Soria 400 W € Test Avidsen Soria 400 W 329€

Cdiscount 329€

Amazon 474.18€

Une production satisfaisante

Pour déterminer quelles économies sont réalisées et à partir de quand l’achat du kit sera rentabilisé, il est nécessaire de faire appel à l’appli Avidsen Home à connecter au kit en Wi-Fi. Il faut pour cela utiliser exclusivement votre réseau 2,4 Ghz et penser à brancher la petite antenne Wi-Fi fournie avec l’onduleur. D’où l’utilité de ne pas jeter les emballages avant de les avoir bien explorés…

Avidsen Soria 400 W : panneau de 100 W/ Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

En suivant les instructions, vous connectez votre installation en Wi-Fi sans trop de problème. Vous créez ensuite votre compte sur l’appli et accédez alors à votre production d’électricité en temps réel. L’interface est assez soignée, mais moins riche d’informations et de fonctionnalités que celle de Beem. Elle s’avère un peu moins grand public au niveau des données et des intitulés. Elle affiche toutefois l’essentiel, la production en temps réel en kWh (alors que Beem s’exprime en Wh) et les statistiques quotidiennes, mensuelles et annuelles.

Application Avidsen Home

Difficile de faire une comparaison précise avec Beem en termes d’efficacité, il aurait fallu pour cela positionner les deux séries de panneaux à proximité l’une de l’autre et faire des relevés au même moment. Nous avons cependant constaté des résultats assez proches sur la période estivale et des tranches horaires identiques. En pratique, cela signifie tout simplement qu’il faudra environ 3 ans pour rentabiliser un Kit Avidsen acheté 300 euros contre 4 ou 5 ans au moins chez Beem.

Avidsen Soria 400 W : il faut visser l’antenne Wi-Fi sur l’onduleur / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Bien sûr, ces délais peuvent être raccourcis avec un ensoleillement plus important et une meilleure exposition des panneaux (nous étions personnellement exposés Sud Ouest, avec du soleil essentiellement en seconde partie de journée). L’idéal serait de pouvoir changer l’orientation des panneaux tout au long de la journée pour augmenter la production d’énergie… ce qui en pratique n’est pas vraiment envisageable. Quoi qu’il en soit, malgré leur prix abordable, les panneaux d’Avidsen ne déméritent pas face à la concurrence au niveau de la performance.

Des économies, mais surtout un geste écocitoyen

Avec la rentabilité d’un kit qui requiert plusieurs années, on se doute bien que les économies réalisées avec un kit d’autoconsommation de 400W ne vont pas réduire drastiquement votre facture d’électricité. Surtout qu’il s’agit d’un débit crête (soit 400 Wh) et qu’en fait il ne produira peut-être que 150 ou 200 Wh en moyenne. Avec notre exposition, le kit Soria a produit au mieux 220 Wh (sur la meilleure heure). Tout au plus, vous économiserez quelques euros par mois, c’est à dire l’équivalent de votre talon de consommation, à savoir ce que vous consommez en pleine journée (150 à 350 Wh selon les foyers), lorsque votre kit produit.



Avidsen Soria 400 W : l’onduleur est à fixer au dos du panneau / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Si votre consommation se limite à un réfrigérateur et une box Internet en journée et que votre kit vous permet d’engranger, en plein soleil, plus de kWh que ce que vous consommez, l’électricité produite à l’instant t part dans le réseau sans que vous en profitiez. Avant d’investir dans un kit 400W, voire de le doubler en passant à deux kits soit 800 W (la limite autorisée pour des kits d’autoconsommation sur le même réseau), il faut en avoir conscience. Seule une solution de stockage coûteuse (et donc dédiée à une installation bien plus performante) permet de différer l’utilisation des kWh produits. Bien sûr, l’achat d’un kit peut aussi être en grand partie motivé par pure conscience écologique. L’ensemble des productions personnelles contribue à alléger la production globale d’électricité.

Avidsen Soria 400 W : il faut lester chaque panneau en cas de vent / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Précisons enfin, que si les kits d’autoconsommation ne nécessitent pas d’autorisation particulière, ils doivent faire l’objet d’une déclaration à votre gestionnaire de réseau Enedis (formulaire CACSI disponible sur le site du service public). Les vidéos et documentation qu’Avidsen met à disposition sur son site vous expliquent tout, de la déclaration à l’installation jusqu’au suivi de sa production, ce qui est appréciable.