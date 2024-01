TF1+ prend en otage des fonctionnalités en échange de vos données personnelles

©TF1 (logo par Nikin via Pixabay)

La collecte de données personnelles et l’espionnage ne sont pas l’apanage des GAFAM. On s’attend à ce que Google et YouTube collectent des données via la publicité et malheureusement, de nombreuses entreprises ont également recours à de telles pratiques.

Sous prétexte d’améliorer leurs services ainsi que l’expérience utilisateur, les services de streaming incitent les utilisateurs à accepter les cookies. C’est notamment le cas de TF1+, qui a recours à une initiative très discutable pour s’assurer que ses utilisateurs acceptent de partager leurs informations.

Ainsi, le service made in France pourrait bien prendre en otage certaines fonctionnalités de sa plateforme afin de forcer les utilisateurs à accepter les cookies. En cas de refus, l’accès aux replays et au direct serait suspendu.

Le nouveau service TF1+ propose des fonctionnalités en plus si tu acceptes les cookies partenaires.

Les usagers de TF1+ seraient privés de contenu s’ils n’acceptent pas d’être espionnés

Cette initiative de TF1+ a sans doute un lien avec la publicité. Sans accepter les cookies, les annonces diffusées pourraient être différentes et faire perdre de l’argent à la plateforme. La vie privée des utilisateurs aurait donc un coût et TF1 souhaiterait en profiter.

Pourtant, grâce au RGPD, les spectateurs ont le droit de refuser de partager leurs informations personnelles. Un fait qui ne semble pas être du goût du service de streaming, qui préférerait exercer des pressions pour faire plier les utilisateurs.

Malheureusement, il semblerait que cette nouvelle pratique n’enfreigne aucune règle de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). La plateforme serait donc libre d’appliquer sa stratégie douteuse.

La vie privée des usagers est donc sacrifiée sur l’autel du profit et TF1+ ne s’embarrasse pas de priver les internautes du meilleur de leur plateforme. Évidemment, le site propose une solution pour éviter la publicité : un abonnement à 6 euros par mois.

La collecte de donnée par TF1+ comporte un risque non négligeable

En plus de forcer les utilisateurs à accepter d’être espionnés, la rétention de contenu de TF1+ ne s’arrête pas aux cookies. La chaîne cherche activement à monétiser ses utilisateurs, que ce soit via la publicité et la collecte de données ou bien par la souscription payante.

Il faut également rappeler que l’offre gratuite de TF1+ ne comporte pas les programmes diffusés à la télévision. Les utilisateurs lambda ayant tout de même accepté d’être espionnés par la plateforme sont donc eux aussi privés de certains contenus.

Cette pratique comporte aussi un risque pour les utilisateurs. Les informations personnelles ne sont pas toujours stockées de manière sécurisée et il est possible qu’elles finissent par se retrouver dans la nature. Selon une étude, ce serait 33% des internautes qui auraient vu leurs données compromises, qu’elles aient été vendues ou piratées.

Le pistage est une manne financière pour ce genre de service, qui fera tout en son pouvoir pour faire de l’argent facilement. Une pratique particulièrement prédatrice qui est malheureusement trop répandue.