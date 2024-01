Naruto : l’intégralité de l’anime est gratuit sur TF1+, comment en profiter ?

L’intégralité de l’anime Naruto est disponible gratuitement en SVOD. Les fans peuvent aussi retrouver Naruto Shippuden et la série en cours Boruto sans dépenser un centime. On vous explique comment en profiter.

© Studio Pierrot

Tout comme One Piece, Naruto n’a pas encore tiré sa révérence. Certes, l’histoire du ninja se poursuit dans un anime au nom différent, à savoir Boruto, mais les fans peuvent continuer à suivre les aventures du héros et son fils.

Si vous n’êtes pas encore à jour ou que vous souhaitez simplement revivre la jeunesse de Naruto avant de vous plonger dans cette suite, sachez que vous pouvez le faire sans dépenser un euro. La nouvelle plateforme TF1+ propose l’intégralité de Naruto gratuitement dans son catalogue, comme le fait YouTube.

L’intégralité de Naruto disponible gratuitement sur TF1+

La rentrée 2024 marquait un grand changement pour TF1. Sa plateforme myTF1 est devenu TF1+ le 8 janvier dernier. Pour l’occasion, de nombreux programmes ont fait leur arrivée dans le catalogue du service. Au total, TF1+ compte plus de 200 séries, une centaine de films et un grand nombre d’émissions télé.

Parmi tous ces programmes, on retrouve l’intégralité de l’anime Naruto en VF et en accès totalement gratuit. Pour regarder les épisodes du shōnen culte, il suffit de vous rendre sur la plateforme et de vous connecter à votre compte (ou d’en créer). Pensez-bien à accepter tous les cookies sur TF1+, puisque le service bloque l’accès à certains contenus dans le cas contraire.

Rappelons que le premier anime compte 200 épisodes produits par le Studio Pierrot, une référence l’animation japonaise. La série raconte l’histoire de Naruto, un jeune ninja qui rêve de devenir Hokage, c’est-à-dire le chef de Konoha, son village. Malheureusement, le garçon se fait rejeter depuis son plus jeune âge à cause du démon qu’il renferme en lui, responsable de la destruction de Konoha il y a plusieurs années.

En plus du premier anime Naruto, TF1+ propose les 500 épisodes de Naruto Shippuden. Il s’agit d’une suite dans laquelle on retrouve le ninja deux ans plus tard après un entraînement intensif avec son mentor Jiraya.

TF1+ boucle la boucle avec 120 épisodes de Boruto : Naruto Next Generations, soit environ la moitié de l’anime. Rappelons que l’anime et le manga sont toujours en cours. Ce dernier a fait son retour en août 2023 après une ellipse sous un nouveau nom, Boruto : Two Blue Vortex.

TF1+, bientôt disponible pour les abonnés Freebox, propose gratuitement les trois séries en version originale et en version française. La plateforme ne se laisse pas impressionner par les spécialistes de la diffusion d’animes comme ADN ou Crunchyroll.

Les grands noms de la SVOD tels que Netflix et Disney+ aussi tentent de garnir leur catalogue d’animes japonais au fil des semaines. Amazon Prime Video vient justement d’accueillir le film One Piece Red, qui fait un véritable carton.