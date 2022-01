The Batman : pourquoi les yeux de Robert Pattinson sont-ils noircis ?

L’eye-liner dramatique de Robert Pattinson dans The Batman aura peut-être soulevé quelques sourcils chez les fans. Le réalisateur du film, Matt Reeves, explique pourquoi dans une interview, en précisant que cela correspondait à la vision qu’il avait du chevalier noir.

The Batman © WarnerMedia

Avec The Batman, le héros emblématique de DC obtient un autre redémarrage sur grand écran, avec Matt Reeves à la réalisation. Le film devait initialement faire partie du DCEU avec le héros incarné par Ben Affleck, mais finalement, c’est Pattinson qui aura eu le rôle. Le film se déroule dans un univers séparé du DCEU, qui se concentrera plus sur les enquêtes de Bruce Wayne.

Le réalisateur du film, Matt Reeves, a expliqué dans une interview le raisonnement créatif derrière le choix d’avoir maquillé Robert Pattinson avec de l’eyeliner noir.

Mais pourquoi cet eyeliner, Batman ?

Si Robert Pattinson doit marcher dans les pas de Ben Affleck, Christian Bale ou Michael Keaton, la première bande-annonce de The Batman, qui présentait en avant-première la combinaison, la voix et le maquillage de Pattinson, aura été plutôt bien reçue. Oui, du maquillage, car à différents moments du film, Pattinson enfilera un eye-liner qui n’aura pas manqué d’être remarqué.

Dans une interview avec Esquire, Reeves a déclaré qu’il avait été séduit par l’image que l’acteur dégagé comme ça, de sa « théâtralité globale ». « Vous ne pouvez pas porter une cagoule et ne pas porter ça. Tous les Batman portent ça. J’ai juste adoré l’idée d’enlever [le masque] et en dessous, de voir la transpiration, les gouttes et toute la théâtralité de devenir ce personnage » a-t-il indiqué.

En effet, de nombreux acteurs jouant Batman portaient de l’eye-liner sous le masque, mais cela n’avait jamais été aussi visible. C’est un style audacieux qui, comme l’explique Reeves, se connecte au côté dramatique du personnage.

Pour rappel, le film comprend également un éventail impressionnant de personnages secondaires, de Catwoman (Zoë Kravitz) au Pingouin (Colin Farrell) qui aura lui aussi droit à 4 heures de maquillage. Même sans faire partie du DCEU, Reeves a créé un monde bien développé qui sera très sûrement exploré dans les futurs films autour du héros.

Source : Esquire