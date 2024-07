The Boys saison 4 : le twist sur Butcher de l’épisode 6 expliqué

Butcher est prêt à tout pour venir à bout d’Homelander et de Vought. En consommant du Composé V provisoire à outrance, le chasseur de Supes a toutefois développé une tumeur au cerveau. Celle-ci le ronge de plus en plus, lui faisant même perdre le fil avec la réalité. La saison 4 de The Boys a introduit le personnage de Joe Kessler, incarné par Jeffrey Dean Morgan. Il s’agit d’un agent de la CIA qui avait été laissé mort par Butcher jadis au cours d’une bataille dans la vallée du Panjshir.

Dans l’épisode 6 (attention spoilers), on comprend finalement que Kessler est bien décédé et qu’il est seulement le fruit de son imagination. Butcher constate que son acolyte peut parler à sa vision de Becca, chose qu’il ne pourrait pas faire s’il existait réellement. L’agent de la CIA apparaît ainsi comme son penchant sombre et pragmatique tandis que son ancienne compagne incarne plutôt son bon côté.

The Boys : quand Butcher perd la boule

Interrogé par Variety, le showrunner Eric Kripke explique pourquoi il n’a pas voulu garder le twist pour le final de la saison 4. “Parce que maintenant, Kessler a ce nouveau rôle d’être littéralement le diable sur son épaule, et de remuer le couteau en disant des choses vraiment cruelles à Butcher qui s’avèrent toutes être totalement vraies — c’est toujours génial quand votre méchant peut dire la vérité”.

A lire > The Boys saison 4 : Hughie prend une décision terrible mais nécessaire

Plutôt de que révéler le twist par l’intermédiaire d’un autre personnage qui verrait Butcher parler tout seul, la série a utilisé un procédé plus original. “Si les deux personnages imaginaires commençaient simplement à se crier dessus ? Ce serait une nouvelle façon de faire ce genre de révélation”, s’est dit le showrunner pendant le processus de création.

L’alchimie entre les deux acteurs est en tout cas belle à voir. “Nous nous amusions tellement. Il est rare d’arriver sur un plateau et de se lier immédiatement avec quelqu’un. Dans une histoire d’amour, ce serait une âme sœur, et Karl était comme ma putain d’âme sœur”, explique Jeffrey Dean Morgan qui se félicite d’avoir eu simplement à “s’amuser, jouer et profiter” de cette complicité.