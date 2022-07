The Boys : ce cosplay de The Deep pendant l’Herogasm est absolument génial

Comment oublier la relation sexuelle inter-espèce entre The Deep et une pieuvre dans la saison 3 de The Boys ? Pour rendre hommage à cette séquence, un fan a créé un cosplay absolument génial.

Crédit : Amazon Studios

La saison 3 de The Boys nous a réservé des moments intenses. On pense immédiatement à l’Herogasm, énorme orgie de super-héros où Termite, qui aurait pu tuer Thanos, se fait écraser par Homelander. Mais la plus étrange des pratiques sexuelles de cet arc reste celle de The Deep. Le vilain petit canard des Sept, dont l’une des scènes a été félicitée par la PETA, saute sur l’occasion d’avoir un rapport inter-espèce avec une pieuvre. Histoire de rendre hommage à la série, un fan dévoile son cosplay de ce coït pour le moins dérangeant. Un hommage félicité par le compte Twitter officiel de la série Prime Video !

À lire > The Boys, saison 4 : intrigue, casting, date de sortie… voici ce qu’il faut savoir

Le compte officiel de The Boys partage ce cosplay parfait

I… I’m just gonna put this your timeline https://t.co/NY4KMvoLIJ — THE BOYS (@TheBoysTV) July 17, 2022

Pendant l’Herogasm, nos héros partent à la recherche de Soldier Boy et se retrouvent dans une villa où a lieu l’Herogasm. Une orgie géante inventée par le super-héros lui-même qui est à la recherche de ses anciens partenaires qui l’ont balancé aux Russes. Et pendant cette scène, on découvre que The Deep a des relations sexuelles avec une pieuvre. Le personnage va même jusqu’à proposer un plan à 3, plus tard, à sa compagne passablement dégoûtée par cette demande.

Dans la série, la pieuvre s’enroule autour du sexe de The Deep dont le pantalon baissé permet de rapidement comprendre l’acte. Une vanne reprise par un fan de la série avec un cosplay plus vrai que nature. Vous vous en doutez, le compte Twitter officiel de la série approuve cette création avec le message suivant : « Je dépose ceci dans votre fil d’actualité ».

Si la scène avec la pieuvre semble choquante, The Boys aime mélanger satire et situations absurdes comme celle-ci. Faire de cette parodie d’Aquaman un zoophile attiré par les animaux marins a de quoi faire rire les fans. D’autant plus que le personnage est dépeint en abruti depuis le premier épisode. Un membre des Sept tout aussi détestable que les autres !

Source : ScreenRant