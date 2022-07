The Boys, saison 4 : intrigue, casting… voici ce qu’il faut savoir

Crédit : Amazon Studios

Prime Video vient de diffuser l’épisode 8 de la saison 3 de The Boys. L’occasion pour la série de préparer le terrain avant la saison 4 déjà officialisée. Il faut dire que l’épisode final nous présente des cartes redistribuées avec de belles promesses pour la prochaine fournée. Homelander, qui affronte Thanos en image, vient de récupérer Ryan qui semble conquis par les pouvoirs de son père biologique. Un paternel n’hésitant pas à assassiner un innocent devant lui et une foule déchaînée. Black Noir n’est plus et Maeve semble en avoir terminé avec Vought. Quant à Starlight, la jeune femme intègre officiellement les Boys menés par un Butcher gravement malade. Quant à Soldier Boy, retour à la case départ dans un profond coma. Mais que nous réserve la saison 4 après ces révélations ? Voici ce que l’on sait.

Quelle intrigue pour la saison 4 ?

Crédit : Amazon Studios

Rien n’a été annoncé par Prime Video mais on imagine que l’accent sera toujours mis sur Butcher et sa guerre sanglante. D’autant plus que l’homme se retrouve gravement malade à cause du Composé V temporaire. Il ne lui reste plus beaucoup de mois à vivre. La série compte-t-elle trouver un remède pour Billy ? Du côté de Hughie, il semble que le jeune homme poursuit sa relation avec Stella tout en tirant un trait sur le Composé V temporaire.

Maeva désormais morte aux yeux du monde (mais pas ceux de Vought), le personnage va-t-il réapparaître ? Si elle semble filer le parfait amour, n’oublions pas que Homelander voudra sûrement sa revanche. Gageons sur la présence de l’héroïne dans la saison 4. Quant à Soldier Boy, un retour semble possible. Il s’agit tout de même d’un personnage au gros potentiel en tant que père du sinistre leader des Sept.

Une chose semble sûre, la saison 4 risque de se concentrer sur la relation entre Homelander et Ryan. Son fils biologique a été révélé au monde, a tourné le dos à Butcher et semble sensible aux méthodes de son père. Un avenir inquiétant pour le jeune garçon ? Rappelons que Billy a fait une promesse à la mère du garçon : veiller sur lui. Kimiko, Frenchie et la Crème devraient disposer de nouveaux arcs à explorer.

Quel casting pour la saison 4 de The Boys ?

Crédit : Amazon Studios

De nouveau, Amazon se montre plutôt timide concernant ces informations. Sans nul doute, la série va faire revenir tous les Boys et les Sept. À savoir Hughie, Butcher, Stella, Homelander, la Crème, Frenchie, Kimiko, The Deep, A-Train ou encore Ashley. Si la question d’un retour de Soldier Boy n’a pas été confirmée, son interprète, Jensen Ackles, a déjà évoqué un possible comeback. De quoi entretenir le mystère…

Rappelons que Eric Kripke bosse depuis des années avec le comédien sur Supernatural. On l’imagine bien faire de nouveau appel à son chouchou pour poursuivre l’arc de ce super-héros aussi odieux que son fils.

Quelle date de sortie pour la saison 4 ?

Crédit : Amazon Studios

Karl Urban, l’interprète de Butcher, indique en interview pour Collider que le tournage de la saison 4 doit débuter fin août 2022. Cela veut donc dire, après un passage en post-production, que les nouveaux épisodes arriveront sans doute en juillet 2023. À peu près la même période que les précédentes.

Nous allons commencer le tournage de la saison 4 le 22 août. Franchement, j’ai hâte de rejouer Butcher. C’est une équipe amusante avec qui bosser. Nous travaillons dur et j’ai hâte de voir où ils vont amener les personnages dans cette nouvelle saison. – Karl Urban

Quelles productions en développement ?

Amazon compte bien faire fructifier sa plus grosse franchise. Deux projets sont actuellement en préparation pour The Boys. Le premier, sans titre, se déroule au Super College de Vought et parodie les X-Men avec un groupe de héros appelé les G-Men. Au casting : Jaz Sinclair (Les Nouvelles Aventures de Sabrina), Maddie Phillips (Bounty Hunters) et Patrick Schwarzenegger (Daniel Isn’t Real).

Pour l’autre spin-off, il s’agit tout simplement d’une seconde saison pour The Boys présentent : Les Diaboliques. Il s’agit toujours d’une anthologie d’animation avec des épisodes dirigés par des équipes différentes. On s’attend toujours à du gore qui tâche !