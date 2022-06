The Boys, saison 3 : la PETA réagit à cette scène dérangeante avec une pieuvre

The Boys contient une scène très dérangeante dans sa saison 3. Face à cette séquence mettant en scène une pieuvre, la PETA prend la parole.

Une scène particulièrement dérangeante – Crédit : Amazon Studios

L’organisation de défense des droits des animaux, la PETA, aime adopter des positions controversées pour faire parler de ses engagements. L’association a notamment suggéré à Thor de perdre du poids en devenant vegan et a certifié que le respect des animaux est présent dans Elden Ring. Et aujourd’hui, l’organisme jette son dévolu sur The Boys avec la saison 3 débutée depuis peu sur Prime Video. Cette série satirique moque les justiciers considérés comme des héros par la plèbe mais véritables ordures dans les coulisses.

Une pieuvre mangée vivante par The Deep

La créature supplie son ami – Crédit : Amazon Studios

Dans la saison 3 de The Boys, le personnage de The Deep, conçu pour dénoncer la sexualisation des femmes dans les comics, doit manger une pieuvre pour prouver sa loyauté à Homelander. La pauvre créature supplie son ami de ne pas la dévorer vivante. Malheureusement, le super-héros s’exécute avec un soupçon de dégoût face à cette demande odieuse.

Une pieuvre numérique, aucune créature n’a été blessée sur le tournage, pour un moment commenté par la PETA. L’organisation salue le travail d’Erik Kripke, le showrunner, et ses équipes. Selon l’association, les effets spéciaux permettent de ne faire souffrir aucun animal. The Boys a reçu le prix « Tech, Not Terror » pour « Technologies, pas de peur » en Français.

Les vrais héros de The Boys travaillent en coulisses. Ils créent une pieuvre réaliste en images de synthèse pour que les animaux puissent vivre en paix. PETA félicite la série pour aider les spectateurs à voir chaque pieuvre comme un individu, non comme une entrée ou un divertissement. – La PETA

Avec ce prix remis par la PETA, The Boys prouve à nouveau que son message passe parfaitement auprès des spectateurs. Depuis des années, l’association demande à ce que de vrais animaux ne soient plus utilisés dans des productions audiovisuelles.

Source : ScreenRant