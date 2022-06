The Boys : Homelander et Thanos s’affrontent en image

Et si Homelander et Thanos se crêpaient le chignon ? C’est ce que cette image présente dans un crossover entre The Boys et MCU ! Une publication approuvée par le compte officiel de la série Amazon.

Et si Homelander/le Protecteur combattait Thanos ? – Crédit : Amazon Studios

Qu’on aime lancer des débats sur les combats entre les personnages d’univers différents. Et les amateurs de comics se demandent souvent qui sortirait gagnant d’un combat entre Thanos et Homelander. Le premier a mené le MCU pendant dix ans en tant que méchant principal tandis que le second est le dangereux maniaque de The Boys. En attendant d’avoir le fin mot de cette question entre le super-vilain Marvel et la star de Prime Video, place à une image époustouflante ! Les personnages s’affrontent enfin.

Le compte officiel de The Boys approuve la rencontre !

Answer depends on if Termite and a mound of blow's available https://t.co/vvy3gZfdL9 — THE BOYS (@TheBoysTV) June 29, 2022

L’image publiée sur Twitter nous montre l’hypothétique rencontre entre le sinistre Homelander et l’effrayant Thanos. Face à ce cliché amusant, le compte officiel de The Boys a réagi en affirmant que l’issue du combat dépend de la disponibilité de Termite. Et si vous vous demandez de quoi parle le CM de la série Prime Video, arrêtez-vous ici. Nous allons spoiler la saison 3.

Dans l’épisode 1 de la saison 3 de The Boys, Termite tue accidentellement son amant en se glissant dans son pénis. Et si cette scène a pu voir le jour, c’est justement grâce à Thanos et Ant-Man. Eric Kripke, showrunner de la série, déclare en interview : « [On] a commencé par “Quel grand super-héros n’avons-nous pas encore fait ?”. Quelqu’un a répondu : “On a pas encore fait Ant-Man”. Et un autre a répondu : “Il y a cette vanne à propos de Thanos qui va dans les fesses de Thanos pour le faire exploser. Alors on devrait le faire, donner au public ce que Marvel ne peut pas lui donner ».

Brett Geddes, aka Termine, a dévoilé que les équipes de The Boys ont bâti un pénis géant pour cette scène. L’occasion de dévoiler des photos de coulisses où apparaît le sexe géant. « Pour ceux qui se demandent, le pénis est réel » écrit l’acteur.

Source : CBR