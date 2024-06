The Boys : pourquoi Black Noir est de retour dans la saison 4

Alors qu’il a été tué sauvagement par Homelander dans la saison 3, Black Noir est bien présent dans la saison 4 de The Boys. A-t-il survécu à la barbarie du protecteur ? Une autre personne se cache-t-elle derrière le masque ? On vous dit tout !

Les trois premiers épisodes de la saison 4 de The Boys sont désormais disponibles ! La série satirique de Prime Video reprend de plus belle pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Ces derniers ont toutefois été étonnés de voir Black Noir à l’écran. Et pour cause, le Supe taiseux n’est pas censé être encore de ce monde. Dans la saison 3, Homelander apprend qu’il lui a caché sur la vérité sur l’identité de son vrai père, Soldier Boy. Se sentant trahi, il l’éventre sauvagement.

Malgré cette fin tragique, une photo de tournage nous a appris plus tard que Black Noir serait bien présent dans la saison 4. A-t-il ressuscité ? Sera-t-il présent dans des flashbacks ? Un autre personnage a-t-il pris le relais du Supe ? Alors que certains fans pensaient que Sam Riordan de Gen V se cachait derrière le masque, la série a finalement percé le mystère, tordant le cou à cette théorie intéressante. Attention, des spoilers vont suivre !

The Boys saison 4 : Black Noir ressuscité ? Voici qui se cache derrière le masque

Black Noir apparaît dans un premier temps comme si de rien n’était, reprenant ses activités de Supe au sein des Sept. Il se met ensuite à parler, une première dans la série si l’on exclut un flashback. Il faut toutefois attendre l’épisode 2 pour savoir qui se cache réellement derrière le costume obscur. Sur le tournage du nouveau film d’A-Train, Black Noir lui demande s’ils peuvent parler. “Tu parles pas. C’est ta particularité”, lui rétorque alors A-Train.

“Incarner Noir a été un vrai défi. Mais hier c’était la merde. J’avais jamais buté personne. Le Protecteur nous fait souvent tuer ?” demande ensuite le faux Black Noir. On comprend alors qu’il s’agit d’un acteur engagé vraisemblablement pas Vought pour cacher la vérité au public. Lequel serait choqué d’apprendre qu’Homelander a assassiné de sang-froid un membre de son équipe.

Pour l’anecdote, notez que l’acteur Nathan Mitchell, qui a joué Black Noir dans les trois premières saisons, est toujours crédité au générique de la saison 4. C’est donc lui qui incarne la fausse version du Supe.