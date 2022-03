The Boys : la série spin-off est aussi gore et satirique que la série, mais ce n’était pas prévu

Alors qu’il nous reste encore un peu de temps avant que de nouveaux épisodes de The Boys ne déboulent sur Amazon Prime, le service a sorti un spin-off animé pour combler le vide. Et celui-ci ne devait pas être aussi violent, selon ses créateurs.

Alors qu’il nous reste encore un peu de temps avant de découvrir la troisième saison de The Boys sur Amazon Prime Video, le service de streaming a sorti un spin-off animé pour combler le vide, intitulé The Boys Presents : Diabolical.

La série anthologique animée, qui se concentre sur plusieurs histoires indépendantes tirées de l’univers de The Boys, a fait la promesse d’entretenir un lien canon avant la diffusion de la troisième saison. Mais si vous aviez peur de tomber sur un simple dessin-animé, c’est raté, indiquent les créateurs.

The Boys : le spin-off animé est bien plus gore et violent que prévu

Interviewés par Variety, Seth Rogen et Evan Goldberg, les deux créateurs du spin-off animé ont indiqué que la série était bien plus intense en termes de satire et de gore que prévu. En effet, après l’analyse post-montage du tout premier épisode, les deux compères se sont dits que cela ressemblait un peu trop à ce que vous verriez dans n’importe quel dessin animé du samedi matin.

« Ce qui est marrant, c’est que nous avons dû rendre la série bien plus sanglante que nous ne le pensions » a indiqué Rogens. « Au tout début de l’écriture, le dessin-animé était vraiment horrible. Mais quand on a commencé à regarder le premier épisode, on s’est dit que ce n’était pas si dégoûtant que ça, finalement », a-t-il ajouté.

C’est pour cela que les deux compères ont décidé de monter le niveau de violence d’un cran, histoire de se rapprocher de son matériel source, la série The Boys. « À la fin du montage, le premier épisode ressemblait un peu trop à un simple épisode de Looney Toones » a ajouté Rogens, qui a donc décidé de reprendre tout ça et d’ajouter une bonne grosse dose de violence.

Pour bien s’entourer et animer leur épisode avec brio, les deux compères avaient recruté une équipe qui avait déjà travaillé sur les Looney Tunes et les Animaniacs. Mais Amazon aurait donné « carte blanche » aux deux créateurs pour la série animée, qui ne se sont pas gênés de rendre leur dessin-animé aussi trash que la série. Découvrez la bande-annonce de The Boys Presents : Diabolical ici.

