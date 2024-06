The Boys : le teaser de l’épisode 5 confirme le retour des personnages de Gen V !

Après avoir abordé la jeunesse traumatisante de Homelander dans l’épisode 4, la saison 4 de The Boys va renforcer ses liens avec Gen V. Plusieurs allusions avaient déjà été faites dans les premiers chapitres mais le nouvel épisode va passer à la vitesse supérieure. Dans le teaser fraîchement dévoilé par le compte officiel de la série, on retrouve ainsi Cate Dunlap (Maddie Phillips), Sam Riordan (Asa Germann) et Tek Knight (Derek Wilson) invités dans la Vought Tower.

Au-delà du caméo, on imagine que ces derniers seront mobilisés dans le plan d’attaque de Sister Sage. Lors de cette réunion au sommet, Homelander en profite d’ailleurs pour tirer la sonnette d’alarme : “Ce pays est irrémédiablement corrompu. Nous devons le sauver. Nous devons faire des choses terribles pour le bien commun. C’est la guerre”. Le ton est donné !

This Thursday, it's #V52 with a side of sheep on V. pic.twitter.com/zzNEkMWsXp — THE BOYS (@TheBoysTV) June 24, 2024

The Boys : l’épisode 5 va introduire le fameux virus anti-Supes

“J’ai trouvé la réponse, un virus qui tue les Supes”. Pendant ce temps, Butcher et consorts se rendent dans le laboratoire où des tests sont pratiqués sur un virus anti-Supes. Fabriqué à partir de Composé V, il avait déjà été évoqué dans la série Gen-V. Dans le teaser de l’épisode 4, on comprend que des expérimentations ont été menées sur des moutons, lesquels deviennent très agressifs et se mettent à voler à la poursuite des Boys.

Ce virus sera probablement la clé qui permettra à Butcher de venir à bout d’Homelander. Encore faut-il qu’il sache l’utiliser à bon escient. On est également curieux de savoir quel sera l’effet du composé V sur le père de Hughie qui était dans le coma. Vous l’aurez compris, l’épisode 5 s’annonce comme un point de bascule important pour la saison 4 de la série. Il faudra patienter jusqu’à jeudi pour découvrir ce nouveau chapitre prometteur.