The Boys : le twist majeur des comics ne sera pas dans la série

Alors que la saison 4 de The Boys suit son cours, nous nous rapprochons inexorablement de la fin de la série. Celle-ci s’achèvera à l’issue de la saison 5, comme l’a confirmé dernièrement le showrunner Eric Kripke. Si ce dernier s’est basé sur les comics éponymes pour créer le programme, il a pris de nombreuses libertés scénaristiques pour l’adapter à l’écran. Le cinéaste vient d’ailleurs de révéler que le twist ultime des bandes dessinées ne surviendra pas dans la série satirique.

Attention, les lignes suivantes contiennent de gros spoilers sur le dénouement des comics The Boys. Dans l’œuvre source, Black Noir est un clone d’Homelander. Vought l’a intégré dans les Sept pour éliminer le super-vilain narcissique mais le Supe devient de plus en plus fou. A tel point qu’il se met à commettre des actes horribles alors qu’il est affublé de la tenue d’Homelander. Ce rebondissement inattendu n’apparaîtra toutefois pas à l’écran.

The Boys : Black Noir n’a pas la même destinée dans les comics

Dans la série Amazon, Black Noir fait également partie des Sept mais il n’a rien d’un clone. Il est même tué par le Protecteur à la fin de la saison 3, un acteur se chargeant d’enfiler son costume dans la saison 4 pour donner le change. Interrogé par Variety, Eric Kripke explique pourquoi il a décidé d’abandonner l’histoire du clonage. Le showrunner voulait surtout éviter que les gens se disent “attendez, le méchant que j’ai suivi n’est pas vraiment le méchant”.

“Je suis sûr que certains fans sont furieux que je ne suive pas cette voie, mais cela ne me semblait pas aussi satisfaisant. Je me disais ‘si je dois suivre ce méchant, je veux que ce type soit le méchant’. Donc, je n’ai jamais vraiment aimé l’idée du clone”, détaille le créateur de la série.

Et de donner une autre justification plus saugrenue : “De plus, le clonage semble trop – je vais sembler ridicule – mais le clonage semble trop magique pour la série. Nous essayons de dire que les super-héros sont la seule exception, et que tout le reste doit être aussi réaliste que possible.” Alors que ce twist permettait de préparer le terrain pour la confrontation finale entre Butcher et Homelander, le dénouement de la série sera forcément amené autrement.