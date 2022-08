The Boys : début du tournage et première image pour la saison 4

Le showrunner de The Boys, Eric Kripke, a révélé le titre du premier épisode de la saison 4 alors que la production commence officiellement à Toronto, au Canada. Une première image a également été dévoilée, avec un début de script.

The Boys © Prime Video

C’est officiellement parti pour le tournage de la saison 4 de The Boys, qui vient de débuter à Toronto, au Canada. Une nouvelle photo a également été postée par le showrunner de la série Eric Kripke, qui révèle le titre du premier épisode.

Début de tournage pour la saison 4 de The Boys

Célèbre pour avoir parodié le genre des super-héros et de vrais problèmes sociopolitiques, The Boys suit un groupe de justiciers en mission pour exposer la corruption de surhumains commercialisés. Diffusée pour la toute première fois en 2019, la troisième saison s’était terminée en juillet, remportant un immense succès à l’international.

Aujourd’hui, le titre de l’épisode 1 de la saison 4 de The Boys a été révélé dans un tweet d’Eric Kripke (voir ci-dessous). Célébrant le « premier jour » du tournage de la saison à venir, le showrunner partage une photo de la couverture du script. Intitulé « Department of Dirty Tricks » (« Département des tours obscènes »), le script du premier épisode répertorie David Reed comme scénariste, avec Phil Sgriccia attaché à la réalisation.

Bien que le lien entre le titre et les comics ne soit pas clair, il est possible que l’épisode fasse référence à la CIA, à laquelle sont tous deux affiliés les principaux protagonistes Billy Butcher et Grace Mallory. Le titre pourrait en outre faire référence aux agissements sournois d’autres agences, alors que Victoria Neuman, secrètement surhumaine, pousse sa campagne politique pour devenir vice-présidente des États-Unis.

Si certains titres d’épisodes de la série étaient directement tirés des bandes dessinées, d’autres étaient beaucoup plus subtils dans leurs références. À ce sujet, nous avions comparé les différences entre la série et les comics dans cet article.

Pour rappel, la saison 4 de The Boys sortira plus tôt que prévu.