The Boys, saison 3 : voici les premières critiques, elles sont élogieuses !

Que pense la presse des deux premiers épisodes ? – Crédit : Amazon Studios

Prime Video dévoile son agenda pour le mois de juin 2022. Vous vous en doutez, le programme reste chargé en films, séries et autres productions originales. Mais le véritable événement reste la saison 3 de The Boys avec la promesse d’un arc Herogasm irrévérencieux. Même les acteurs étaient gênés de voir autant de personnes nues pour la scène d’orgie ! En attendant la diffusion à partir du 3 juin, les avis presse arrivent chez nos confrères américains. L’occasion de découvrir ce que pensent les rédacteurs de ces épisodes supplémentaires.

Des critiques convaincues par la critique sociale de The Boys

Mais que nous réserve la saison 3 de The Boys ? Homelander semble plus parano que jamais, Stormfront est blessée après avoir tenté de monter une guerre civile tandis que Butcher prend son fils sous sa protection. De nouveaux venus débarquent comme Soldier Boy, sorte de parodie d’un certain Captain America. En attendant de découvrir ces épisodes, voici ce qu’en pense la presse !

ComicBook félicite la venue de Jensen Ackles en tant que Soldier Boy, un super-héros « méchant et coincé » incarné par un acteur qui « s’amuse comme un petit fou ». Le rédacteur félicite la série de poursuivre « sa capacité à tourner en dérision les faits de la vie réelle comme la politique moderne ou le capitalisme ». Ces premiers épisodes moquent Fox News, chaîne conservatrice, ou encore le mouvement « Blue Lives Matter » de policiers se s’appropriant le slogan « Black Lives Matter » à leur compte. La review félicite Eric Kripke pour sa capacité à « adapter notre époque actuelle » tout en conservant « des éléments toujours intemporels » en s’éloignant du comics The Boys.

Chez CBR, même son de cloche : « The Boys n’a jamais retenu ses coups, aussi bien en termes de violence que de messages sociaux. La série enchaîne les critiques les plus pointues et les plus viscéraux dans la saison 3 ». Selon le rédacteur, le monde dépeint des personnages « aussi volatiles et réactionnaires que le nôtre ». Conclusion ? « En trois saisons, The Boys mérite sa place parmi les meilleures séries de super-héros de tous les temps (…) Une saison 3 avec plus de colère et de franchise que jamais, du sang à profusion, des personnages brutaux et déchaînés ». La review parle d’une « déconstruction postmoderne ».

Toujours plus d’éloges mais des défauts soulignés

Solider Boy, un nouveau personnage salué – Crédit : Amazon Studios

IGN félicite également Jensen Ackles en Solider Boy, décrit comme un « Captain America misogyne (…) un anti-Rogers au sourire méprisable et plus bel escroc au monde apportant un charme opposé à Chris Evans ». Il s’agit, selon le média, d’un « rôle pivot de cette saison ». Pour le reste, comme chez les autres rédacteurs, cette saison 3 appuie sur la pédale avec plus « d’actes de violences, de fureur et de vengeance (…) Personne n’est à l’abri de la dépression dystopique de Homelander ou la fureur de Butcher ». Conclusion ? « Cette saison promettait d’être la plus sanglante à ce jour, c’est jusqu’à présent irréfutable ».

ScreenRant reste élogieux en commençant par préciser que la saison 3 reste ce que The Boys fait de mieux, « à savoir du gore répugnant, de la grossièreté et des messages sociaux lourds ». Cependant, le rédacteur regrette que ces épisodes préfèrent « le choc à la substance ». La review parle d’une « saison inégale faisant pâle figure par rapport à la seconde ». L’introduction de Soldier Boy reste trop tardive selon cet avis plus nuancé. Mais une fois qu’il débarque, « The Boys s’accélère vraiment et tient certaines de ses promesses ». L’arc Herogasm est salué pour repousser les limites de l’acceptable dans une série télévisée !

Source : ComicBook, CBR, IGN, ScreenRant