The Boys : la saison 4 sortira plus tôt que prévu

Alors que la saison 3 de The Boys fait un carton sur Prime Video, Karl Urban, qui incarne Billy Butcher dans la série, nous apporte quelques nouvelles au sujet de la date de début de tournage et de sortie de la saison 4.

The Boys © Prime Video

Alors que la saison 3 de The Boys bat son plein sur Prime Video, Karl Urban vient de révéler que le tournage de la saison 4 devrait bientôt commencer. Urban, qui joue le rôle de Billy Butcher dans la série, est rapidement devenu l’un des personnages préférés des fans. La série met également en vedette Jack Quaid dans le rôle d’Hughie Campbell, Erin Moriarty en tant qu’Annie January (Starlight), Tomer Kapon (Frenchie), Laz Alonso. On retrouve d’autres acteurs comme Jensen Anckles, qui campe le rôle de Soldier Boy. Six épisodes sur huit sont déjà sortis pour la troisième saison.

Attention aux spoilers.

Une saison 4 prévue pour 2023

Jusqu’à présent, la saison 3 a connu de nombreux rebondissements, de l’introduction de Soldier Boy joué par Jensen Ackles à la révélation sur le fait que Victoria Newman (Claudia Doumit) a été adoptée par le PDG de Vought, Stan Edgar (Giancarlo Esposito). La tension est à son comble entre les Boys éponymes et Les Sept, les épisodes restants de la saison 3 étant vivement attendus par les fans.

Avant la diffusion de la finale de la saison 3, Karl Urban a indiqué à Collider que les fans pourront revoir leur équipe favorite plus tôt que prévu. Urban a révélé que le tournage de la saison 4 devrait commencer dès fin août, ce qui signifie que les téléspectateurs peuvent s’attendre à ce que de nouveaux épisodes arrivent sur Prime Video l’année prochaine.

« Nous allons commencer le tournage de la saison 4 le 22 août. Franchement, j’ai hâte de rejouer Butcher. C’est une équipe amusante avec qui bosser. Nous travaillons dur et j’ai hâte de voir où ils vont amener les personnages dans cette nouvelle saison » a indiqué Urban.

Tirant profit du succès de l’émission, Prime Video a rapidement renouvelé la saison 4 de The Boys (seulement une semaine après le début de la saison 3). Bien sûr, on ne sait pas grand-chose de la prochaine saison, étant donné que les fans attendent toujours avec impatience de voir comment l’actuelle se terminera.

Cependant, il est prudent de supposer que la majorité, sinon la totalité des acteurs originaux reprendront leurs rôles pour les futurs épisodes, en supposant que leurs personnages ne soient pas tués d’ici à la fin de la saison 3…

Source : Collider