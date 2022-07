The Boys : tous les mystères que la saison 3 a laissé sans réponse

The Boys © Prime Video, Amazon Studios

La saison 3 de The Boys aura mené le groupe de Billy Butcher dans une véritable guerre contre Homelander et Vought International. Billy et Hughie auront finalement trahi leur équipe, avant de libérer Soldier Boy dans le but d’essayer de tuer Homelander. La saison se sera finalement terminée sur une note douce-amère, car l’équipe n’aura pas réussi à éliminer leurs pires ennemis. Certains mystères sont également restés sans réponse d’ici à la quatrième saison, qui s’annonce plus qu’alléchante…

Quels sont les pouvoirs de la fille de Victoria Neuman ?

Victoria Neuman aura eu un rôle important dans cette saison 3, tournant le dos à Stan et en le destituant de son poste de CEO afin de nouer un partenariat avec Homelander. En échange, il lui aura fourni du Composé V dans le but qu’elle puisse transformer sa fille en superhéros. Toutefois, nous ne savons pas, à ce jour, à quoi ressembleront ses pouvoirs. Espérons juste qu’ils ne soient pas aussi puissants que ceux de sa mère.

Qui d’autre Soldier Boy a-t-il tué ?

Cela n’aura échappé à personne, La Crème veut absolument tuer Soldier Boy parce qu’il avait tué son grand-père par le passé (et son père aussi, mort plus tard). En revanche et lors du dernier épisode, La Crème indique à Billy que Soldier Boy a tué d’autres personnes de son entourage. Mais de qui s’agit-il ?

The Boys, Soldier Boy © Prime Video, Amazon Studios

Où se cache Stan Edgar ?

Stan Edgar n’a pas été revu depuis sa discussion musclée avec Homelander. Beaucoup se demandent où il est, s’il se cache, ou non, et quelles affaires il concocte afin de se venger. Il pourrait bien travailler avec Grace et la CIA ou encore, cacher le fait qu’il possède lui-même des superpouvoirs.

À lire : The Boys : 10 des scènes les plus dérangeantes avec Homelander

Ryan est-il vraiment devenu méchant ?

Homelander aura terminé la saison en désintégrant un militant sous l’œil enjoué de ses fans suprémacistes. L’un des plans les plus tragiques de cette scène est bien sûr le moment où l’on voit son fils, Ryan, sourire en voyant l’homme se faire assassiner et la foule, scander son nom et celui de son père.

La question que tout le monde se pose, c’est de savoir si Ryan est réellement devenu aussi mauvais que son paternel. Espérons que ce ne soit pas le cas, sans quoi Billy sera bien obligé de lui passer sur le corps à un moment ou à un autre.

The Boys © Prime Video, Amazon Studios

A-Train et l’Homme-poisson vont-ils trahir Homelander ?

Si Ashely n’essayera jamais de trahir Homelander (puisque l’on sait désormais qu’elle n’a pas de pouvoirs, qu’elle tient à son poste et qu’elle est visiblement malade), quid des autres ? A-Train et l’Homme-poisson ne se retourneront-ils pas contre Homelander, sachant qu’il a assassiné Black Noir et qu’Homelander est ouvertement suprémaciste ? La question se pose, même s’ils devront mettre leurs différences de côté pour ne pas finir comme leur ex-collègue.

Black Noir devrait revenir à l’écran selon le réalisateur, mais comment ?

Eric Kripke, le showrunner de la série, l’a dit : Black Noir n’a pas dit son dernier mot. Homelander pourrait se cloner lui-même grâce aux expérimentations de Vought et placer son clone dans le costume de Black Noir (comme on l’a vu dans les comics). Il pourrait également cloner Earving et façonner son clone à sa manière, ce qui ne serait pas bien mieux.

À lire : The Boys : le réalisateur évoque l’arrivée d’un événement « apocalyptique » causé par Homelander

Qu’est devenu Little Nina ?

Frenchie et Kimiko ont rencontré quelques petits soucis avec Little Nina. En revanche, après avoir tué ses acolytes, celle-ci s’est tout bonnement volatilisée. Où est-elle passée et surtout, que mijote-t-elle ? Le problème, c’est que Little Nina a des preuves sur le fait que l’équipe de Billy Bitcher a tué des gens en Europe par le passé. Nous verrons bien si elle reviendra dans la prochaine saison, ou non.

Hughie aura-t-il des effets secondaires ?

Billy butcher n’a plus que 18 mois à vivre à cause du V24. S’il a gardé le secret, les fans se demandent si Hughie aura, lui aussi, des effets secondaires. Il n’a pas pris autant de sérum que Billy, mais il s’en est injecté une certaine quantité pour aider Soldier Boy. Ainsi, bien que Hughie ne soit (a priori) pas condamné à mort, nous ne savons pas encore s’il sera atteint de problèmes ou non…

The Boys, saison 3 © Prime Video, Amazon Studios

Le père de Billy est-il vraiment mort ?

Dans la saison 2, les parents de Billy, Sam et Connie, ont menti sur le fait que Sam était mort d’un cancer. Billy a découvert que l’homme l’avait eu, mais qu’il était toujours en vie. La saison 3 n’aura pas éclairci ce mystère, ce qui nous porte à croire que l’on en entendra probablement reparler dans la prochaine saison de The Boys, qui sortira normalement en juillet 2023.