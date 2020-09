The Boys : Erin Moriarty explique pourquoi Starlight a commis l’impensable

Dans l’épisode 6 de la saison 2 de The Boys, Starlight tue un homme. Erin Moriarty est revenue en détails sur cet événement et explique comment cet acte a bouleversé le destin de son personnage.

Alors que Hughie est mourant, un chauffeur récalcitrant refuse de prêter sa voiture aux super-héros pour le conduire dans l’hôpital le plus proche. Dans un élan de colère précipité, Starlight s’en prend au conducteur et le tue. Erin Moriarty s’est confiée au micro de Perri Nemiroff dans l’émission Ladies Night. « Cet épisode est vraiment important pour Starlight. Il lui fait réaliser jusqu’où elle peut aller pour se protéger et maintenir son objectif de vaincre Vought. Elle avait refusé jusque là de voir à quel point Vought l’avait transformé. La mort qu’elle donne dans cet épisode est une pilule très difficile à avaler pour elle. » .

Starlight, un personnage en détresse psychologique – Crédit : Amazon Prime Vidéo

Déjà mise à mal par l’agression sexuelle de The Deep, Starlight doit faire face à ses démons pour réussir à avancer. La violence du monde alentour s’avère être la plus complexe des épreuves pour la jeune femme.

Une évolution majeure pour Starlight

Erin Moriarty a également expliqué à quel point cette scène est importante quand on pense à tout ce que son personnage a traversé dans la première saison. Starlight a tout mis en oeuvre pour se protéger et se cacher derrière un mur en béton armé. « En ce qui concerne Hughie et sa mère, Starlight a le cœur brisé. Lorsque quelqu’un est trop jeune ou trop ignorant et qu’il n’a pas encore été exposé à la violence du monde qui l’entoure, il peut perdre sa confiance en soi. Cela m’est arrivé personnellement. Vous compensez en mettant des barrières avec les autres. Et vous devez lentement apprendre à faire confiance aux gens » confie la comédienne.

Toujours selon l’actrice, la mort permet de faire réaliser à Starlight combien elle a pu s’éloigner d’elle-même. « Elle est parfaitement consciente qu’on ne peut se soustraire à certains actes. » . Après une saison 1 complexe, Starlight commence tout juste à remonter la pente après les chagrins profonds qu’elle a pu endurer. La deuxième saison de The Boys lui fait comprendre qu’elle doit absolument trouver un entre-deux pour s’affirmer. Starlight doit donc assumer l’horreur du monde tout en restant une bonne personne. La sensibilité à fleur de peau du personnage devient une question majeure de la série. D’ailleurs, Starlight pourrait tout à fait mettre à profit son expérience auprès de la nouvelle génération dans le spin-off en cours de production.

Personnage majeur de The Boys, Starlight est certainement le plus tourmenté. Et la prochaine saison confirmée par Amazon Prime pourrait encore faire basculer le destin de cette super-héroïne pour le moins singulière !

Source : CBR