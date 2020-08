The Boys : The Deep demande pardon à Starlight dans un nouvel extrait de la saison 2

Amazon vient de publier un nouvel extrait de la saison 2 de sa série événement The Boys. On y découvre The Deep suppliant Starlight de le pardonner.

Le service de VOD Amazon Prime Video continue de teaser les fans de The Boys avec de nouvelles images de la saison 2. The Deep, désormais banni des Sept, y demande pardon à Starlight. Des excuses que la super-héroïne rejette catégoriquement.

Crédit : Amazon Prime Video

Au début de la saison 1 de The Boys, The Deep, le super-héros aquatique de la bande des Sept, agresse sexuellement la nouvelle recrue Starlight. Alors qu’elle vient tout juste de rejoindre le groupe, la jeune fille voit son image naïve des super-héros exemplaires s’effondrer. Elle décide plus tard de révéler le scandale, forçant la société Vought à envoyer The Deep en exile dans une petite ville d’Ohio.

The Deep demande à Starlight de le pardonner

Le mois dernier, Amazon publiait un extrait dans lequel The Deep poursuivait les Boys à dos de baleine. Le teaser se terminait sur une scène sanglante montrant le bateau des Boys empaler la baleine sur laquelle se tenait le super-héros. Le nouvel extrait publié cette semaine montre les autres membres des Sept arriver sur les lieux de la confrontation. The Deep, en plein deuil de sa baleine Lucy, se retrouve alors face à Starlight. Le super-héros des mers lui présente alors ses excuses pour l’avoir agressée, et lui demande de l’accepter à nouveau dans les Sept. Une requête qui déclenche bien sûr la colère de Starlight.

The Deep regagnera-t-il sa place parmi le groupe de super-héros ? Plus que quelques semaines à patienter avant de le savoir. La saison 2 de The Boys sera diffusée à partir du 4 septembre prochain sur Amazon Prime Video. Un court métrage qui racontera le parcours de Butcher juste après le cliffhanger de la fin de la saison 1 devrait être disponible avant cette date. Le showrunner Eric Kripke a annoncé lors du [email protected] qu’Amazon avait déjà renouvelé la série pour une troisième saison.

Source : HEROIC HOLLYWOOD

