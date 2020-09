The Boys : Lamplighter n’est pas un super-méchant !

Bien qu’il n’ait jamais été honoré à l’écran, Lamplighter n’en reste pas moins un personnage emblématique. Son côté sombre est bien connu de ses camarades qui le méprisent ouvertement. Mais l’épisode 6 de la saison 2 révèle une autre partie de son histoire. Une visite au Sage Grove Center dévoile que Lamplighter sert de gardien aux supers-héros emprisonnés. Mais celui-ci a également pour mission de couvrir les méfaits de Vought en brûlant toutes les preuves, y compris les sujets de test.

Mais qui est vraiment Lamplighter ? – Crédit : Amazon Prime Vidéo

Sa méchanceté semble pourtant avérée en découvrant des images de lui en train de brûler à mort un patient du centre, sans le moindre ressentiment. Mais en reconnaissant Frenchie, le personnage replonge dans un passé douloureux, qui révèle son véritable visage. A l’image de Starlight qui regrette d’avoir tué un homme, Lamplighter révèle que la mort des enfants le ronge depuis des années.

Lamplighter : Un personnage hanté par les souvenirs

Les flashbacks qui ponctuent l’épisode permettent de mieux appréhender l’histoire sordide de Frenchie, mais surtout le chagrin qu’il partage avec Lamplighter. Si Lamplighter a bien mis le feu au lit de Mallory, le résultat n’était pas intentionnel. Ce dernier confie à Frenchie que cette attaque ne devait nuire qu’à Mallory et en aucun cas aux enfants, dont il ignorait la présence. En partageant leurs griefs respectifs, il est en outre révélé que malgré la tentative de Mallory d’extorquer Lamplighter pour espionner les agissements de Vought, il n’a jamais révélé à son équipe qu’il agissait contre eux.

Lamplighter prouve également son humanité lorsque Stormfront arrive pour évaluer la situation. Il lui ment ouvertement sur la cause de la fuite des supers-héros. Ce dernier n’hésite d’ailleurs pas à agir comme une distraction pendant que les garçons s’échappent. Lamplighter décide volontairement d’affronter Mallory et son cœur brisé. Ne supportant plus sa souffrance, il ressent le besoin d’expier ses crimes. Alors que Mallory est prête à tirer sur Lamplighter, Frenchie intervient et partage que, si il connaît la douleur de Mallory, tuer Lamlighter lui épargnerait sa propre souffrance.

La course au titre du meilleur super-méchant est toujours ouverte mais Lamplighter n’en fera pas parti. Le personnage controversé devient un individu sympathique que les erreurs tourmentent à chaque instant de sa vie. La prochaine saison, en cours de production, pourrait encore révéler de lourds secrets.

Source : CBR