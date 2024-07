The Boys : le Supe Webweaver rejoint la série dans le teaser de l’épisode 6

L’épisode 6 de la saison 4 de The Boys partage un premier teaser et une grande fête se déroule chez Tek Knight. Pour l’occasion, la série introduit un nouveau super-héros appelé Webweaver.

La fin de la saison 4 de The Boys s’approche et forcément, les enjeux grandissent. D’autant plus que la prochaine sera la dernière, c’est officiel. L’épisode 6 nous dévoile son teaser et préparez-vous puisque la série passe à la vitesse supérieure avec un tout nouveau super-héros appelé Webweaver.

Webweaver rejoint le casting de la saison 4 de The Boys

L’épisode 6 de la saison 4 de The Boys s’annonce aussi palpitant que la semaine précédente et son teaser nous montre que les Sept se ressemblent chez Tek Knight pour une grande soirée qui s’annonce violente et pleine surprise. Par exemple, la tête de Victoria Neuman explose mais notre petit doigt nous dit qu’il ne s’agit que d’un clone du personnage que la principale intéressée élimine avec son pouvoir. Mais la plus grosse nouveauté de ce teaser, c’est la présence d’un nouveau super-héros appelé Webweaver. Pour le reste des images, Sister Sage semble en mauvaise posture tandis que Butcher poursuit sa petite entreprise de recréer le virus capable de tuer les Supes.

This Thursday, yummers is gonna take on a whole new meaning. #ToTheTekCave pic.twitter.com/XW3z4jBXL4 — THE BOYS (@TheBoysTV) July 1, 2024

Ces quelques secondes d’images ne nous en disent pas plus sur l’intrigue de l’épisode 6 de la saison 4 de The Boys. Reste à attendre sa mise en ligne, le jeudi 4 juillet sur Prime Video. La suite de la saison promet de nous en apprendre plus sur la créature dans le corps de Butcher, les futurs plans de Homelander qui a recruté Cate et Sam de Gen V ou encore comment les Boys vont gérer la menace des Sept face à Firecracker et Sister Sage, nouvelles venues chez Vought.

Sans oublier A-Train qui commence tout doucement à tourner le dos aux Sept après avoir été pardonné par Hughie car, on le rappelle, le super-héros est le point de départ de toute la série.