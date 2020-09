The Boys : L’identité de Black Noir gardée secrète

Membre incontournable du clan des Seven, Black Noir en reste pourtant le plus mystérieux. Avec son costume sombre et son caractère taciturne, le personnage est clairement identifiable comme un caricature de Batman. De la même manière qu’Homelander vient parodier la figure emblématique de Superman. Mais contrairement à ce dernier, Black Noir n’a pas encore démontré au grand jour l’étendu de ses supers pouvoirs. Et pour le moment, les scénaristes persistent à ne rien dévoiler de son identité.

Black Noir en pleine séance de dédicaces – Crédit : Amazon Prime Vidéo

The Boys : Mais qui est véritablement Black Noir ?

Dans le comic original, le lecteur apprend que Black Noir est en réalité un clone de Homelander crée par la société Vought pour le tuer s’il venait à sortir du rang. Hélas, Vought découvrira bien malgré elle que Black Noir est bien plus imprévisible et dangereux encore. Après des années à prétendre être ce qu’il n’est pas, le mystérieux personnage devient fou et commence à commettre des actes odieux tout en portant le costume de Homelander pour mieux le discréditer.

Pour l’heure impossible donc coller à l’intrigue originale étant donné les choix établis par les scénaristes dès la première saison. D’ailleurs, l’épisode 4 montre bien que Black Noir ne peut être un clone d‘Homelander. Etant donné ses positions ouvertes sur les questions de race et de diversité, aucun doute n’est permis. Mais si l’on en croit les récentes déclarations de Karl Urban, le personnage s’apprête à prendre une nouvelle ampleur dans les épisodes à venir. « C’est tellement génial. Il va s’intégrer progressivement à la série pour atteindre un point culminant avec quelque chose de diabolique dont je ne peux pas dire grand chose pour le moment. « témoigne le comédien.

Les prochains épisodes viendront donc mettre à l’honneur ce personnage encore en retrait dans la première saison. Un nouveau twist scénaristique reste encore tout à fait envisageable !

