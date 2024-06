The Boys : 10 faits surprenants sur Black Noir dans les comics

Black Noir est de retour dans la saison 4 de The Boys pour le plus grand plaisir des fans. Mais saviez-vous que dans les comics, ce personnage est bien plus important ? Autant, si ce n’est plus, qu’un certain Homelander ? On vous propose une liste de ces choses que vous ignorez à son propos. Attention, on va énormément spoiler et même si notre article ne parle pas de la série, il est possible qu’elle reprenne certains éléments des comics dans le futur.

Black Noir est plus cruel dans les comics

Certes, Black Noir est violent dans la série mais cela ne l’empêche pas d’épargner un enfant lors d’une mission pour éliminer un terroriste. Dans les comics, le super-héros est bien plus cruel, n’hésitant pas à dévorer des gamins pour s’amuser.

Homelander a été cloné pour créer Black Noir

Black Noir est le clone de Homelander. Dans le numéro #65, le super-héros retire son masque et dévoile son visage. Vought International l’a créé dans le but de canaliser le leader des Sept en cas de débordement.

Black Noir est le plus puissant des Sept

Dans la série, Homelander est le plus puissant. Mais dans les comics, son clone lui est supérieur avec une vitesse surhumaine, une énorme force et une résistance accrue. Il est le seul capable de vaincre tous les Boys en même temps selon une simulation dans la bande dessinée.

Black Noir tue Homelander dans les comics

Surprise, c’est Black Noir qui s’occupe du cas Homelander dans les comics. Après lui avoir révélé son existence en tant que clone, le super-héros élimine le leader des Sept qui entre dans une colère noir en découvrant la vérité.

Black Noir est le vrai rival de Butcher

Dans la série, la rivalité entre Homelander et Butcher est l’un des ciments de l’intrigue. Le leader des Boys hait le leader des Sept car il pense qu’il a agressé sexuellement Becky. Sauf qu’en réalité, c’est Black Noir. Il s’agit du véritable antagoniste et Butcher ne le découvre qu’à la fin.

Homelander est méchant à cause de Black Noir

La série Amazon Prime Video nous montre que depuis le début, Homelander est quelqu’un de mauvais. Mais dans les comics, c’est Black Noir qui le pousse vers le mal en le faisant accuser de l’agression sexuelle de Becky ou du meurtre d’enfants.

Ryan est le fils de Black Noir, pas de Homelander

Vous connaissez la chanson, Black Noir est le vrai méchant des comics et c’est lui, le père de Ryan après avoir agressé sexuellement Becky. Autre élément qui change, Butcher tue l’enfant dès sa naissance. Dans la série, le leader des Boys cherche à se rapprocher de celui qui est le fils de Homelander.

Black Noir ne parle qu’à la fin des comics

Dans la série, Black Noir ne parle jamais (enfin, en dehors de sa nouvelle version de la saison 4, trop bavarde). Idem dans les comics. Ce n’est qu’à la fin qu’il prononce ses premiers mots avant de tuer Homelander en avouant tous les crimes qu’il a commis.

Homelander n’a pas tué Black Noir

Dans la série, Homelander tue Black Noir avec regrets puisque le super-héros a beaucoup d’estime pour son camarade. Mais dans les comics, le personnage se fait attaquer par les Boys et l’armée américaine après avoir éliminé le leader des Sept. Butcher lui éclate ensuite le cerveau à l’aide d’un pied-de-biche.

Black Noir est le fils de Stormfront

Si dans la série, Stormfront est une femme, il s’agit d’un homme dans les comics. Plus exactement, un nazi dont le modèle génétique a été utilisé pour créer Homelander. C’est donc le père du leader des Sept et, par extension, celui de Black Noir.