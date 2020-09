The Boys : Où en est Billy après la saison 1 ?

La saison 2 de The Boys sortira dans quelques jours sur Amazon. En plus de ces épisodes, le service de streaming diffusera un court-métrage sur les aventures de Billy après le saison 1. Un petit rappel des derniers événements est donc nécessaire.

Billy Butcher est le leader du groupe des Boys. Ancien agent de la CIA, il est sans doute le plus déterminé à faire tomber les Sept, et la société Vought International qui gère tout le business des super-héros. La raison ? La femme de Billy, Becca, a été agressée sexuellement par le chef des Sept, Homelander.

Billy Butcher à la fin de la saison 1 de The Boys Crédit : Amazon Prime Video

Après cet événement, Becca a disparu. La police et sa famille la considèrent morte, mais Billy n’a jamais abandonné l’idée de la retrouver et surtout de faire payer son agresseur. À la fin de la première saison, le leader des Boys décide donc de s’en prendre à Madelyn Stillwell, grande patronne de Vought International.

Billy pense que Madelyn est la victime idéale pour faire souffrir Homelander, car elle semble être la seule personne à qui ce dernier tient vraiment. Mais Butcher avait surestimé l’humanité et l’empathie du leader des Sept. Homelander tue en effet Madelyn lui-même, avant que Billy ne déclenche la bombe qu’il avait placée sur elle.

Le cliffhanger de la saison 1 de The Boys

Après l’explosion, Butcher et Homelander sont tous les deux indemnes. Billy se réveille dans le jardin d’une maison. Il réalise alors que Becca, sa femme qu’il croyait morte, y vit avec Homelander et leur fils. L’épisode se termine sur cette découverte choquante, qui risque d’alimenter encore davantage la colère de Butcher.

Pourquoi Becca a-t-elle disparu ? Vought International l’a-t-elle forcée à vivre dans cette maison ? L’enfant est-il bien le fils de Homelander ? Becca cherchera-t-elle à retrouver Billy ? Toutes ces questions sont en suspens depuis plus d’un an maintenant. Mais les fans auront bientôt des réponses. À la mi-saison, Amazon diffusera en effet un court métrage entièrement dédié à Billy. Il racontera les quelques semaines qui ont suivi le réveil de Butcher dans le jardin de Becca. Les trois premiers épisodes la saison 2 de The Boys seront disponibles sur Amazon Prime Video à partir du 4 septembre.

Source : CBR