The Boys : la bande-annonce de la saison 2 avec un Butcher acculé

The Boys saison 2 se dévoile enfin dans une vraie bande-annonce. Amazon nous en dévoile enfin un peu plus sur la suite du conflit entre les garçons et les Sept. Que les fans se rassurent, Papa Butcher est de retour.

La semaine dernière, on découvrait un teaser un peu mystérieux de cette future saison montrant Black Noir face à des terroristes en Syrie. Hier, Amazon a publié une première vraie bande-annonce bien plus complète (à voir au bas de cet article), dans laquelle on découvre beaucoup d’informations sur ce qui attend les fans dans les prochains épisodes de The Boys.

Crédit : Amazon Prime Video

Maintenant que Vought a découvert l’identité des Boys, Butcher, Hughie et Frenchy sont désormais des hommes recherchés par les Sept. Homelander semble en effet bien décidé à traquer toute la bande avec ses collègues superhéros. Mais Butcher n’a pas dit son dernier mot. On sait que son personnage sera absent du premier épisode, et que les événements se déroulant pendant les deux semaines qui suivent le cliffhanger de la saison 1 seront relatés dans un court métrage. Mais Billy Butcher semble être de retour et plus motivé que jamais dans le reste de la saison.

The Boys saison 2 : la guerre est déclarée

Dans la bande-annonce, on l’entend en effet dire à Hughie : « Ne t’inquiète pas. Papa est à la maison. ». Quelques tensions semblent cependant encore bien présentes entre Butcher et les autres membres du groupe, qui n’approuvent pas toujours les méthodes de leur leader. Le reste du trailer dévoile de l’action, beaucoup d’action, sans jamais trop en révéler. On aperçoit notamment Homelander pousser son propre fils du toit d’une maison, sans voir où l’enfant atterrit.

D’autres images montrent un hélicoptère exploser au-dessus de la mer, la nouvelle superhéroïne Stormfront dévoiler ses pouvoirs devant un public enthousiaste, puis se battre avec Kimiko, ou encore un nouveau personnage habillé en civil qui semble lui aussi avoir des pouvoirs. La guerre entre les deux clans est en tout cas désormais publique, et la police est maintenant elle aussi à la recherche des Boys.

Avec un tel programme, l’excitation des fans est à son comble. La série The Boys reviendra sur Amazon Prime Video le 4 septembre prochain. Les trois premiers épisodes sortiront en même temps, mais les suivants seront diffusés de façon hebdomadaire. Le court métrage dédié à Butcher devrait sortir peu après les premiers épisodes.

Source : Amazon Prime Video