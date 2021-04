The Boys : pourquoi Aya Cash n’a pas interagi sur les réseaux sociaux pendant la saison 2 ?

Depuis son arrivée dans The Boys, Aya Cash alias Stormfront a rapidement su se faire une place de choix dans le cœur des fans du programme. Malgré ses idées rétrogrades, la super-héroïne brille par sa répartie et son envie d’en découdre avec Homelander. Pourtant, tout au long de la saison 2, la comédienne s’est fait discrète sur les réseaux sociaux. Et son choix est plutôt étonnant lorsqu’on connaît l’amour de son personnage pour ce genre d’interfaces, lui permettant de souffler le chaud et le froid auprès de sa communauté. La comédienne a pourtant une réponse toute trouvée à cette absence.

Stormfront : Un personnage lourd à porter – Crédit : Prime Vidéo

En plein échange avec Collider, Aya Cash explique avoir eu du mal à faire la promotion d’un personnage aussi odieux que Stormfront. Et la situation mondiale à ce même moment aurait poussé la comédienne a rester en retrait.

Un personnage difficile à assumer

« Je suis volontairement restée en retrait. Je ne voulais pas commenter ce qu’il se passait ou allait se passer. Mais surtout, j’avais peur que les gens soient blessés par les actes ou les paroles de Stormfront. Soyons honnêtes, 2020 a été une année catastrophique à l’échelle mondiale. Et l’Amérique a connu des actes racistes sans précédent. Quand on connaît l’idéologie de mon personnage, cela fait froid dans le dos. Et je ne me sentais pas en mesure de rentrer dans certains débats complexes sur la toile » témoigne ainsi la jeune comédienne.

Mais Aya Cash avait également peur de spoiler la série malgré elle. Pourtant, malgré un personne lourd à porter, la comédienne se félicite que la série ait permis d’aborder des sujets aussi difficiles. Il est en effet assez rare que les films de science-fiction ou de super-héros s’emparent de sujets politiques aussi brûlants. Pour Cash, il est primordial de faire écho à la vie réelle, même dans un univers « fantaisiste ».

Pour l’heure, les fans attendent avec impatience la suite du programme. Et de belles nouveautés sont déjà annoncées. Il y’a évidemment l’arrivée de Soldier Boy, déjà maintes fois spoilée. Mais c’est surtout le spin-off qui intrigue le plus les fans du monde entier. Consacrée à une nouvelle génération, cette nouvelle mouture promet déjà d’être aussi grandiose que sa grande sœur.

Stormfront sera bien évidemment de retour en saison 3. Et son personnage semble résolu à tout casser sur son passage. Adepte de la manipulation de masse, elle risque encore de faire de sérieux dégâts ! Affaire à suivre !

Source : Screenrant