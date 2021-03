The Boys : les filles prennent le pouvoir dans la saison 3

La saison 3 de The Boys commence à dévoiler ses contours. Après l’annonce de l’arrivée en fanfare de Soldier Boy et l’adaptation à l’écran de l’orgie Herogasm, Kripke continue de livrer quelques belles exclusivités. En effet, le showrunner vient tout juste de dévoiler un poster aussi girly que subversif. Ce dernier invite les filles à une convention sur les armes pour apprendre à ces dernières comment protéger leur foyer. Une nouvelle fois, Kripke flirte avec des sujets de société tabous, comme la détention d’armes à feux dans les familles américaines. Sur fond rose bonbon, le message se veut à la fois tendancieux et provocateur.

The Boys : des armes pour toutes ! – Crédit : Twitter / @therealkripke

Vought devrait donc diversifier ses activités, en sponsorisant désormais la vente d’armes à travers le pays. Les filles peuvent désormais se battre mais restent avant tout des filles. Car le poster joue franchement la carte des clichés féminins, tout de rose vêtu.

Des armes 100% girly

Visiblement Vought sait comment convaincre les filles d’acheter des armes. Couleurs chatoyantes, phrases empruntés au répertoire musical des années 80 : rien n’est trop beau pour convaincre. Derrière des messages positifs et inoffensifs, Kripke cherche surtout à critiquer une société qui banalise le port d’armes. Le sujet était d’ailleurs l’un des fers de lance de la campagne présidentielle de Trump il y’a quelques années. Baptisée GalGear By Vought, la campagne publicitaire met en scène une certaine Linda Lockett, semblant sortie tout droit d’une série familiale des années 90. Avec son sourire et son brushing parfait, la comédienne campe une mère de famille modèle, prête à tout pour protéger sa famille.

Vought compte donc diversifier sa cible en s’offrant l’appui des mères de familles et des jeunes filles du pays. Et rien n’est trop beau pour les rallier à sa cause. Pistolets pailletés ou fusils roses, la société corrompue n’a peur de rien pour parvenir à ses fins. Reste à savoir si la mystérieuse Linda restera une simple effigie commerciale ou intégrera le programme comme un personnage à part entière. On pourrait tout à fait imaginer que la mère au foyer parfaite devienne une porte-parole importante pour Vought, dans sa stratégie marketing.

Quoi qu’il en soit, la convention sur les armes à feux dont Kripke fait état pourrait être un élément important de la saison 3. En effet, Vought pourrait avoir à cœur de revoir sa stratégie de protection de la population face aux échecs de certains de ses supes. Et cette nouvelle propagande touchant directement les foyers pourrait faire des ravages au sein même de la société civile ! En attendant de le savoir, les fans peuvent se réjouir de l’arrivée prochaine d’un spin-off, qui commence, lui aussi, à dévoiler ses secrets.

