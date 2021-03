The Boys : les nouveaux personnages du spin-off se dévoilent

Mettant à l’honneur une nouvelle génération de supers-héros, le spin off de la série The Boys commence à dévoiler ses secrets et ses nouveaux personnages.

Alors que la saison 3 de The Boys est en pleine préparation, le spin-off dérivé du programme commence à dévoiler son contenu. Ce nouveau format jouera avec les codes de l’université américaine et la formation de supes, à mi-chemin entre X-Men et My Hero Academia. L’arc narratif s’articulera autour de Marie Moreau, une jeune femme originaire des Caraïbes, qui veut à tout prix réaliser son rêve : devenir le super-héros le plus puissant de la planète. Poussée par sa famille, la demoiselle devra composer avec de nouvelles figures redoutables, toujours dirigées d’une main de maître par Vought.

The Boys : le spin-off dévoile ses contours – Crédit : Amazon Prime Vidéo

La série mettra ainsi à l’honneur 5 nouveaux personnages supplémentaires : Emma, Britney, Jordan, Mark et André. Si tous partagent la même ambition au sein d’une académie pas comme les autres, ils poursuivront chacun leur propre chemin, dans un univers aussi sombre qu’impitoyable.

Le collège des supers-héros dévoile ses secrets

Fille d’une redoutable super-héroïne, Emma est présentée comme une jeune femme discrète, sage et disciplinée. Mais la demoiselle doit composer avec un secret devenu très lourd à porter. Ce même secret s’avère d’ailleurs destructeur pour ceux qui apprennent son existence. La description semble faire un parallèle (volontaire ou non) avec le personnage de Starlight dans la série source. Jordan et Mark ont la particularité d’être jumeaux. Jordan semble être l’incarnation du vice, partageant son temps libre entre coucheries et drogues. Son frère est son opposé et la demoiselle cherche constamment à le pousser dans ses retranchements.

Britney est présentée comme une caricature des idoles adolescentes créées de toutes pièces par Disney dans entre les années 90 et 2000. Star d’un show télévisuel à succès, elle voit sa carrière compromise par un scandale entourant un trafic de drogues. Là encore, les créatifs semblent vouloir jouer avec des codes bien connus du grand public. Ce personnage serait un savant croisement entre une Hannah Montana ambitieuse et une Britney Spears en fin de course. Quant à André, il est dépeint comme un étudiant de seconde année ultra-populaire, entraîné par un papa supe.

Ces cinq personnages seront donc sur la ligne de départ de ce spin-off. Le titre officiel reste encore un mystère. Pour l’heure, tout reste à faire. Le tournage n’a pas de date de démarrage et le casting se poursuit. Si les créatifs de The Boys portent pour le moment le projet, on ne sait pas non plus qui sera en charge de le porter à l’écran. Mais ces nouvelles révélations ne font que renforcer l’intérêt déjà grandissant des fans autour de cette nouvelle série.

Source : CBR