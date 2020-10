The Boys : la saison 2 révèle que Stormfront a tué Jeffrey Epstein

Certains sont peut-être passés à côté d’un détail important de la saison 2 de The Boys. L’un des épisodes révèle en effet discrètement que Stormfront a tué l’homme d’affaires et délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

La fin de la saison 2 de The Boys a été pour le moins épique. Dans les derniers épisodes, les événements s’enchaînent, et les choses tournent mal pour Stormfront, la Sup la plus diabolique des Sept. En plus de voir son passé de nazi étalé dans les médias, la copine d’Homelander est également accusée d’avoir participé à l’assassinat de Jeffrey Epstein.

Stormfront pourrait cacher encore d’autres secrets – Crédit : Amazon Prime Video

Les Spice Girls et Seth Rogen ne sont pas les seules références au monde réel que l’on retrouve dans la série The Boys. Dans l’épisode final de la saison 2, Hughie et Starlight mettent la main sur les documents révélant le sombre passé de Stormfront. Les deux héros s’empressent de transmettre les preuves aux médias, qui font leur une avec les photos de la Sup posant aux côtés de ses amis nazis. Dans l’un des reportages télé, un discret bandeau s’affiche au bas de l’écran et dévoile l’information suivante : « NYPD : Une piste crédible lie Stormfront à la mort de Jeffrey Epstein ».

Pour rappel, le milliardaire américain a été retrouvé pendu dans sa cellule de prison juste avant le début de son procès. L’homme d’affaires était accusé de trafic de mineurs et de viols sur mineures. Sa mort avait alors été qualifiée de suicide, mais elle fait encore aujourd’hui débat aux États-Unis. Les circonstances douteuses de son décès et une contre autopsie faisant état d’un étranglement ont même poussé le FBI à ouvrir une enquête.

Vought et Stormfront derrière d’autres grands complots ?

Dans l’univers de The Boys, il serait tout à fait crédible que Stormfront soit responsable de la mort d’Epstein. La super-héroïne vilaine a en effet fréquenté de nombreuses personnalités très controversées dans sa vie, qui auraient pu se retrouver mêlées aux crimes sexuels du puissant homme d’affaires. Étant donné les liens étroits de Stormfront avec Vought, cette référence à l’affaire Epstein montre à nouveau que la société de Sup pourrait être à l’origine de bien plus d’horreurs que celles que l’on connaît. Et cette liste pourrait encore s’allonger dans la saison 3 de The Boys, dans laquelle on retrouvera Stormfront. Celle-ci aurait en effet survécu à l’attaque du fils d’Homelander.

