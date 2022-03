Elden Ring est un jeu vegan selon la PETA

Elden Ring, le jeu vegan ultime ? – Crédit : Banda Namco/From Software

Rien ne semble stopper From Software. Elden Ring représente l’aboutissement de la formule Souls avec un immense succès critique et commercial. C’est simple : depuis plusieurs jours, on ne parle que du jeu à la difficulté corsée (mais jamais punitive). Peu étonnant, les copies commencent à arriver comme ce titre chinois supprimé de l’App Store. Aujourd’hui, la célèbre association PETA décide de s’emparer d’Elden Ring à travers un tweet au ton humoristique. Car selon l’organisme, il s’agit d’un jeu vegan !

PETA vous demande de respecter la faune d’Elden Ring !

"the animals of the lands between deserve your respect"

the fucking crab: https://t.co/TFPUaHHtAH pic.twitter.com/zjiYOVKTa8 — kwabenaa (@_kalikinesis) March 15, 2022

Une fois n’est pas coutume, la PETA décide d’adopter l’humour pour parler d’Elden Ring. Un jeu vegan selon l’organisme avec sa faune et sa flore à protéger. Des créatures sublimes à admirer disséminées sur l’immense carte du monde ouvert. Sauf que vous vous en doutez, From Software oblige, la plupart des animaux attaquent violemment le joueur.

L’association propose différentes situations aux légendes inappropriées. Comme lorsqu’elle vous demande de respecter un homard géant en train de fracasser le joueur.

Des réactions divisées auprès de la communauté

Face à cette vidéo, de nombreuses réactions. On trouve d’abord les joueurs très premiers degré soulignant qu’il vaut mieux se défendre contre les animaux dans Elden Ring. D’autres estiment que découper un loup dans un jeu ne revient pas à le tuer dans la vraie vie. Certains n’hésitent pas à rappeler une sale affaire de la PETA accusée d’euthanasier 90% des animaux recueillis dans un refuge de Virginie.

Dans le passé, la PETA a déjà utilisé les jeux vidéo pour promouvoir son activité. On pense à un jeu parodique Mario dans lequel le plombier est accusé d’être un tueur. L’association a également pointé du doigt Animal Crossing : New Horizons, estimant que pêcher et chasser des insectes revient à avoir un comportement abusif.

