The Boys, saison 3 : Qu’est-ce que l’« Herogasm », arc controversé officiellement adapté ?

L’Herogasm va avoir lieu dans The Boys – Crédit : Amazon

Est-il encore utile de prouver que les super-héros sont plus populaires que jamais ? DC Comics tente une nouvelle approche avec un multiverse, tandis que le MCU cartonne comme jamais, notamment grâce à WandaVision sur Disney+. Une série qui pourrait d’ailleurs introduire le prochain grand méchant de l’univers connecté Marvel. Mais certaines productions dressent un portrait moins élogieux des super-héros, décrits comme fascistes, aux méthodes brutales et une soif irrépressible de vengeance, comme dans The Boys. Un show diffusé sur Amazon Prime Video et parfois mal comprise par des spectateurs, comme ce fan de Donald Trump déguisé comme l’un des personnages moralement douteux de l’histoire, Homelander. Et désormais, The Boys officialise l’arc traité dans la nouvel saison, appelé Herogasm et déjà vivement controversé.

Le showrunner de The Boys va adapter un arc polémique

Le héros de The Boys restent de vraies pourritures – Crédit : Amazon

Herogasm va être adapté dans la saison 3 de The Boys. Un arc controversé qui va encore plus loin dans le trash. Mais alors comment résumer Herogasm, qui aura bien lieu sur nos écrans ?

Herogasm est un festival annuel où se rendent les super-héros dans une station balnéaire secrète pour une énorme orgie. Tout est permis sur cette île mise à disposition par une entreprise privée, entre activités légales ou moins légales, prostitués, hommes comme femmes, disponibles 24/24 pour toute demande et payés à prix d’or. Mais que pense l’opinion publique de ce rassemblement ? Pas grand chose, puisque les super-héros vont jusqu’à mentir, affirmant à la presse devoir se rassembler pour combattre une grande menace. Résultat, lorsque ces derniers se décident enfin à rentrer, ils sont accueillis comme des héros.

L’une des scènes qui aura le plus marqué les lecteurs lors du Herogasm est celle d’une agression sexuelle. Pendant ce rassemblement, Black Noir baisse le pantalon d’Hughie Campbell pour le violer avec l’un de ses doigts, le qualifiant de « bon soldat ». Une scène qui résume plutôt bien l’esprit d’un endroit où les règles n’existent plus, avec des super-héros se considérant comme au dessus des simples humains. Le potentiel pour les scénaristes d’en faire quelque chose de vraiment osé sur petit écran et critiquer le culte des super-héros, comme l’a fait Watchmen en son temps.

Bien évidemment, The Boys, dont l’origine des pouvoirs du Butcher sont révélés dans les comics, pourrait choisir une approche totalement différente dans son adaptation télévisuelle. Car si la série ne lésine pas sur le gore, comme souvent, la sexualité est un chouïa plus taboue, Amérique oblige. Et du sexe trash, il y en a dans The Boys en comics !

Source : LRM