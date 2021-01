Marvel : la série WandaVision a-t-elle annoncé le prochain grand vilain du MCU ?

Les deux premiers épisodes de WandaVision rendent hommage aux sitcoms des années 50-60. Le show contient également des publicités typiques de l’époque. Et puisqu’on est chez Marvel, ces dernières ne servent certainement pas qu’à parfaire l’atmosphère générale de la série. Même le générique de fin de la série est rempli de symboles. En regardant les publicités avec attention, on se rend compte que certains détails ont sans doute une signification qui va bien au-delà de la simple référence à HYDRA.

La montre présentée dans une publicité de l’épisode 2 de WandaVision – Crédit : Marvel Entertainment

Tous les fans ont en effet remarqué le nom et le symbole HYDRA des montres Strücker présentées dans une publicité. Mais peu ont sans doute prêté attention à un autre détail : l’heure. Habituellement, les marques de montre choisissent de placer les aiguilles sur 10h10, afin de laisser voir facilement les deux aiguilles, le nom et le logo. Mais la Strücker que l’on voit dans l’annonce publicitaire montre une heure bien différente : 2H42.

Ces trois chiffres pourraient faire référence au numéro 242 des comics Avengers. Dans ce dernier, Vision retrouve l’usage de son corps, endommagé dans le numéro 233 de la même série. Il vit donc une sorte de résurrection, à l’image de son retour dans WandaVision, après sa mort dans Infinity War. Une fois remis, Vision prévient ses amis Avengers qu’un « pouvoir presque infini » a commencé à faire son apparition, et que cela va causer une immense crise.

WandaVision aurait-elle teasé l’arrivé du Beyonder ?

Ce pouvoir suprême est en fait celui du Beyonder. Depuis longtemps déjà, les fans de Marvel suspectent ce super-vilain d’être la prochaine grande menace du MCU. Des rumeurs courent effet au sujet d’une adaptation des comics Secret Wars, dans lesquels Le Beyonder est le grand méchant à l’origine de la fameuse guerre secrète.

Un autre point intéressant au sujet de ce personnage est la nature de ses pouvoirs. Le Beyonder est en effet capable de déformer les réalités. Ce qui pourrait cacher une plus grande implication dans la série WandaVision. Pour l’instant, on ignore encore qui tire vraiment les ficelles de l’univers étrange dans lequel les deux Avengers se retrouvent. Si Wanda semble en contrôler une partie, d’autres éléments indiquent qu’elle en est aussi victime. Dans le second épisode, on entend d’ailleurs une voix lui dire « Qui te fait ça Wanda ? ».

Dans Secret Wars, Le Beyonder réunit les super-héros et super-vilains Marvel sur une planète appelée Battleworld, et les observe en secret. Serait-il déjà en train d’expérimenter son plan machiavélique avec Wanda et Vision ? Cela pourrait constituer une parfaite introduction aux futurs événements de la phase 4. Peut-être en apprendra-t-on un peu plus dans le prochain épisode de WandaVision, disponible ce vendredi sur Disney+.

Source : CBR